Ìó240²¯µ¬ÌÏ¡¢ÅìËÌºÇÂçµé¤ÎÀçÂæ¶á¹Ù¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ØÅê»ñ¡£¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¾¦ÉÊÀß·×¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÇÛÅö¤ò´üÂÔ

»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖALTERNA¡Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô ～ÀçÂæ¶á¹Ù～¡Ê¾ùÅÏÀ©¸ÂÉÕ¡Ë¡Ê*1)¡×¤ò¸ø³«¡¢Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÅìËÌºÇÂçµé¡Ê*2¡Ë¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡×¤ÎÆî´Û¡£
ËÌ´Û¡¦Æî´Û¹ç·×¤ÎÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¤ÏÌó102,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢´ÕÄêÉ¾²Á³Û¤ÏÌó240²¯±ß¡Ê*3)¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ÏÌó170Å¹ÊÞ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸ÇÄêÄÂÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ë ¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀçÂæ¶á¹Ù¤ÎÂçµ¬ÌÏ¾¦¶È»ÜÀß¤Ë10Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ¤Ç¤¤ë´õ¾¯¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Æ·ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸(https://app.alterna-z.com/offerings/d51pesg0t4pnbi7avvl0?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_app_cid02856)
*1¡ËËÜ¾¦ÉÊ¤Î±¿ÍÑ¤Ï»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÏÉÔÆ°»º¤ÎÄÂ¼Ú¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯¹Ô¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
*2¡ËËÌ´Û¡ÜÆî´Û¹ç·×¤ÎÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¡¢2025Ç¯12·îËö»þÅÀ
*3¡Ë´ÕÄêÉ¾²Á³Û¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¡£
ÅìËÌºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñµ¡²ñ
Åê»ñÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÅìËÌºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡×¤ÎÆî´Û¡£
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ¶á¹Ù¤Ë2021Ç¯³«¶È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡×¤Ï¡¢ËÌ´Û¡¦Æî´Û¹ç·×¤ÎÁíÄÂÂßÌÌÀÑ¤¬Ìó10.2ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÈÁ´¹ñÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ï½¸µÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖAEON CINEMA¡×¤ä¥¤¥ª¥óÅìËÌ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎÏ¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò³Ë¤Ë¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¥§ー¥ó¤ò´Þ¤àÌó170Å¹ÊÞ¤Ç¹½À®¡£¹°è¤Î½¸µÒ¤ò¸«¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾ÝÊª·ï¤ÎÈ¾·Â10km·÷Æâ¤Ë¤Ï64.9Ëü¿Í¡Ê2020Ç¯¿ä·×¡Ë¤¬µï½»¡£¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤¤3¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÈæÎ¨¤ÏÌó3～4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄê¶âÍø¤ÈÍ¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊÀß·×¤È¿®Íê¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤È¤Î¸ÇÄêÄÂÎÁ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥êー¥¹·ÀÌó¡Ê2036Ç¯2·î¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤ÎÇä¾å¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄêÅª¤ÊÄÂÎÁ¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÇÄê¶âÍø¡Ê*4¡Ë¤ÈÍ¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤Î¸º¾¯¥ê¥¹¥¯¤äÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î¸µËÜÔÌÂ»¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
ËÜ°Æ·ï¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢SMTREIM¡Ë¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëË¡¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±ÉÔÆ°»º»äÊç¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¤Ç¤¹¡£Åê»ñÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑ¤ÏSMTREIM¤¬¡¢³«¼¨¶ÈÌ³¤ª¤è¤ÓÍ¥ÀèÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç½Ð»ñ¤Î±¿ÍÑ¤ÏÅö¼Ò¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
SMTREIM¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åê»ñ²È¸þ¤±¤Ë100Ä¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê*5¡Ë¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑ»ñ»º»Ä¹â¤ÏÌó7,761²¯±ß¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ë¾å¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*4¡ËËÜ¼ÚÆþ¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍø¥¹¥ï¥Ã¥×·ÀÌó¤Ë¤è¤ê»ÙÊ§¤¤¶âÍø¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¸ÇÄê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼êÊý¤Î¿®ÍÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ä¼ÚÆþ¾ò·ï¤È¤ÎÉÔ°ìÃ×Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÛÄêÄÌ¤êµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*5¡Ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤·¤¿SPCÅù¤Î·ï¿ô¡£¥µ¥Ö¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô ～ÀçÂæ¶á¹Ù～¡Ê¾ùÅÏÀ©¸ÂÉÕ¡Ë
È¯¹Ô¸ý¿ô¡§317,000¸ý¡Ê*5¡Ë
Åê»ñ¶â³Û/¿½¹þÃ±°Ì¡§ 10Ëü±ß～¡Ê*6¡Ë
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§ Ìó5Ç¯2¥ö·î¡Ê2031Ç¯5·î1Æü ½þ´ÔÍ½Äê¡Ë
Êç½¸Í²Á¾Ú·ô¤Î¼ïÎà¡§ ¼õ±×¾Ú·ôÈ¯¹Ô¿®Â÷¤Î¼õ±×¸¢¤òÉ½¾Ý¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡Ê¥Èー¥¯¥ó²½Í²Á¾Ú·ô¡Ë
Í½ÁÛÊ¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¡§ Ç¯3.5%¡ÊÀÇ°úÁ°¡¦Ç¯Î¨´¹»»¡Ë¡Ê*7¡Ë
¿®Â÷¼õÂ÷¼Ô¡§ ¥ª¥ë¥¿¥Ê¿®Â÷³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¡§ Progmat
¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§ »°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä³ô¼°²ñ¼Ò
¼è°·²ñ¼Ò¡§ »°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
°Æ·ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ :
https://app.alterna-z.com/offerings/d51pesg0t4pnbi7avvl0?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_app_cid02856
*6¡ËÈ¯¹Ô¼Ô¤Ï¡¢È¯¹Ô¼Ô¤¬»ØÄê¤¹¤ëÈÎÇäÀè¤È¤·¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÊç½¸¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëËÜ¼õ±×¸¢¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÂç145,833¸ý¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÈÎÇä¸ý¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿½¹þ´ü´Ö¤Î³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼õ±×¸¢¤Î¼ûÍ×¾õ¶·Åù¤ò´ª°Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
*7¡ËË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏºÇÄãÅê»ñ¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
*8¡ËÀÇ°úÁ°Í½ÁÛÊ¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¤ÎÂè°ì´ü¡¦ÂèÆó´üÊ¿¶ÑÃÍ¡£Í½ÁÛÊ¬ÇÛ¶â¤Ë¤Ï¡¢Íø±×Ä¶²áÊ¬ÇÛ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ½ªÎ»»þ¤ÎÊª·ïÇäµÑ¤ÎÂ»±×¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿·ÍøÉÜ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô～ÀçÂæ¶á¹Ù～¡Ê¾ùÅÏÀ©¸ÂÉÕ¡Ë¡×Å°Äì²òÀâ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡Ê2/3¡Ë
ËÜ°Æ·ï¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Æ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～20:00
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
»ëÄ°ÊýË¡¡§ Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー
»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¡§https://us06web.zoom.us/j/88502773699
¹Ö»Õ¡§ ´ÝÌî¹¨Ç·¡Ê»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡Ë
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ :
https://alterna-z.com/seminar/d51pesg0t4pnbi7avvl0?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02855
*Åö¼Ò¤ÏËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¡¢¼è°ú¤Î¿ä¾©¡¢ÇäÇã¤ÎÄó°ÆÅù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶Ë¾åµí¥¿¥ó¤ä¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ°Æ·ï¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¡¢½êÄê¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç110Ì¾ÍÍ¤Ë²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10Ì¾ÍÍ¡Û¶Ë¾å¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí ¸üÀÚ¤êÁú¹ß¤êµí¤¿¤ó 400g
¡Ú100Ì¾ÍÍ¡Û¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¾¦ÉÊ·ô5,000±ßÊ¬
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ :
https://alterna-z.com/news/campaign-d51pesg0t4pnbi7avvl0?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02857
ALTERNA¡Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ë¥¿¥Ê¤ÏÅÔ¿´¤ÎÂç·¿ÉÔÆ°»º¤äÊªÎ®»ÜÀß¡¢È¯ÅÅ½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É°ÂÄêÅª¤ÊÄÂÎÁÅù¼ýÆþ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢Íø²ó¤ê¤òÌÜÅª¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë°ìÈÌÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¡ÊST¡§Security Token¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Çµ¡´ØÅê»ñ²È¤ËÅê»ñµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÂÄê»ñ»º¤Ø¡¢10Ëü±ß¤«¤é¤Î¾®¸ýÃ±°Ì¤Ç¡¢¸ÄÊÌÅê»ñ¤ò¼Â¸½¡£°ìÈÌÅê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=url&utm_campaign=organic_prtimes_url_web_cid02618
»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ºÎÍÑ³èÆ°¤ò¶¯²½
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¶ÈÍÆ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
Åö¼Ò¤ÏÉÔÆ°»º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º¤Î¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Î¼õÂ÷¡¢ÈÎÇä¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·»ñ»º±¿ÍÑ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÉé¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖALTERNA¡Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®£±ÃúÌÜ£¹－£¸ ¿Í·ÁÄ®PREX 4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÌî µ®»Ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2020Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§30²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
¶ÈÅÐÏ¿¡¡¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡Ë Âè3277¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê2¡ËÂè105400¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§pr@mitsui-x.com
¥Ç¥£¥¹¥¯¥ìー¥Þー
¢¨¤³¤Á¤é¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼õ±×¾Ú·ôÈ¯¹Ô¿®Â÷¥¹¥ー¥à¤òÍÑ¤¤¤¿»ñ»ºÎ¢ÉÕ·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¸øÉ½¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¸ÄÊÌ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊÅù¤Ø¤ÎÊç½¸¡¦´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÊÌ¾¦ÉÊ¤ÎÊç½¸¡¦´«Í¶¤Ï¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜÏÀ¸«½ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ ¡Ö°ÂÄê»ñ»º¡×¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¤¬Äó¶¡¤òÍ½Äê¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý»ñ»º¤ò»Ø¤·¡¢Åö»ñ»º¤Î»ýÂ³Åª¤Ê²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÅê»ñÀ®²Ì¤Î³ÍÆÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¥ª¥ë¥¿¥Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤ä¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤Ï½êÄê¤Î¿³ºº¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥ê¥¹¥¯Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯É¾²ÁÅù¤òÆ§¤Þ¤¨Åö¼Ò¤ÎÆÈ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¡¦É¾²Á¤Ë´ð¤Å¤µºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯Åù¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÆÃ¼ì¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¾ðÀª¡¢°ÙÂØÁê¾ì¡¢³ô¼°Áê¾ì¡¢¾¦ÉÊÁê¾ì¡¢¶âÍø¿å½àÅù¤Î»Ô¾ì¾ðÀª¡¢È¯¹ÔÂÎÅù¤Î¿®ÍÑÎÏ¡¢¤½¤ÎÂ¾»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤¿¸¶»ñ»º¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿³Û¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¡Ê¸µËÜ·çÂ»¥ê¥¹¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸µËÜ¤äÍø²ó¤ê¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶»ñ»º¤¿¤ëÉÔÆ°»ºÅù¤Î²Á³Û¤äÄÂÎÁ¡¢¶âÍø¿å½à¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤ä¼ý±×¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÛÅö¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤äÅö½é¸µËÜ¤òÄ¶²á¤¹¤ëÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö½é¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸¶»ñ»º¡ÊÉÔÆ°»ºÅù¡Ë¤ÎÆÃÀ¤«¤é¡¢¤½¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤äÄøÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú·ÀÌó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú·ÀÌóÄù·ë¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¯ー¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡Âè37¾ò¤Î6¤Îµ¬Äê¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£¢¨Åö¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¶â³Û¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦¼è°ú¶â³Û¡¦¼è°úÊýË¡Åù¤Î·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤êÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³ÛËô¤Ï·×»»ÊýË¡¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£