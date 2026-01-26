「坪単価」で選ぶ時代は終わった。世界初※1保管効率・コストを可視化する3Dシミュレーター「ア・ソコ＋」提供開始

株式会社イデアロジー

デジタル物流革命を目指す株式会社イデアロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：坂本哲朗）は、物流不動産DXマッチングプラットフォーム「ア・ソコ（a sôko）」において、世界で類を見ない3D倉庫レイアウトシミュレーションサービス『ア・ソコ＋（プラス）』の提供を、2026年1月26日より開始しました。

◆ 背景：賃料単価だけでは見えない「隠れた高コスト」の解消

これまで物流倉庫の選定は、坪当たりの「賃料単価」が主軸でした。 しかし、単価が安くても、柱間隔や天井高の影響で保管効率が悪ければ、結果として荷物1つあたりの保管コストは高くなってしまいます。 逆に、賃料単価が高くても、効率的に荷物を保管できる倉庫であれば、トータル物流コストを抑えられる可能性があります。 『ア・ソコ＋』は、この「本当に物流コストが低い倉庫」を定量的に可視化するために開発されました。

◆ 「ア・ソコ＋」で実現するユーザーとオーナーにとってのベネフィット

1. 物流会社・荷主企業：「安いと思った倉庫が、実は高かった」をゼロに- 瞬時に可視化: 建物・什器・荷物の条件を入力するだけで、3Dレイアウトを即座に描画します。- 真のコスト比較: 1パレットあたりの「保管単位コスト」を自動算出。 坪単価という表面上の数字ではなく、実効的なコストに基づいた合理的な意思決定を支援します。- 手間を大幅削減: 従来必要だったCADでのレイアウト作成や、別ソフトでのコスト計算という一連の作業時間を大幅に短縮します。2. 倉庫オーナー・デベロッパー：「選ばれる理由」をデータで証明- 開発・設計の最適化: 開発前の段階から本ツールを活用することで、保管効率が最も高い建物の仕様を事前に検証可能です。- リーシングの強力な武器: 顧客の荷物サイズに合わせた3Dレイアウトとコストメリットを提示でき、賃料単価の正当性をロジカルに説明できます。- 透明性の向上: 倉庫の性能を客観的な指標でアピールでき、成約率の向上に寄与します。

◆ 主要機能

- 自動3D描画: 賃料、柱間隔、天井高、什器・荷物の条件を入力するだけでレイアウトを生成。- 多角的シミュレーション: パレット直置き、逆ネステナー、倉庫ラック（中量棚）など、複数の保管方法での保管数量・保管効率・保管単位コストを比較。- 瞬時切替機能: 3Dから2D平面図への切替や、通路・余白サイズの調整も自由自在。【保管方法、配列方向、2Dへ瞬時に切替可能、建物・什器・荷物・通路・余白のサイズは可変】

◆ サービス利用について： 2026年1月26日（月）より提供を開始

- ユーザー会員（物流・荷主）: 募集中物件の比較・検証が無料。- オーナー会員（デベロッパー）: 自社物件の比較・検証が無料。

※有料サービスにお申し込みいただくことで、制限なく全ての機能をご利用いただけます。

【ご利用はこちらから】 https://www.a-soko.jp

※1：当社調べ（2026年1月16日時点）公開情報ベースで、賃料単価、建物・荷物・什器サイズを必須入力とし、3Dレイアウトから保管単位コストまでを一体的に算出するサービスとして。

【お問い合わせ】

ア・ソコ（a sôko）運営事務局

050-3137-6213 (メール) support@a-soko.jp

【会社概要】

会社名：株式会社イデアロジー（IdeaLoG Inc.）

所在地：東京都新宿区西新宿1丁目20番3号721

代表者：代表取締役 坂本哲朗

URL：https://idea-log.com

事業内容：物流ライフタイムマネジメント（LTM）サービスの提供