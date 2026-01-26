³ô¼°²ñ¼Ò7c¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È 2025-2026¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Çò½ñ2025-2026¡Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー´ë¶È¤Ë½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Ò7c¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·óÊ¿ °¦»Ò¡¢°Ê²¼¡Ö7c¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¶¨²ñ¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Áí¸¦¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È 2025-2026¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Çò½ñ2025-2026¡Ë¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー´ë¶È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇò½ñ¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î´©¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¼ÂÁ©Æ°¸þ¡¢²ÝÂê¤äÀ®¸ù»öÎã¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Çò½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨°Ê²¼¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¯É½¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ë¤è¤ê°úÍÑ
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿Ê¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤È¼ÂÁ©»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È 2025-2026¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Çò½ñ2025-2026¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Çò½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ù±ç»ö¶È¼Ô¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡¼Ô¤â´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¡¦²ÝÂê¡¦À®¸ù»öÎã¡¦ÃÎ¸«¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÀ°Íý¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¹Ô¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤Î½éÈÇÈ¯¹Ô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3²ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä´ºº¤Î³µÍ×¡ÊÂ®ÊóÈÇ¡Ë
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤¿¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ë·È¤ï¤ë2,066Ì¾¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â®ÊóÈÇ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤ÎÇ§ÃÎ¤ÏÌó7³ä¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ëÁØ¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¾å¾º¡£
Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÁ©¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï·Ð±ÄÁØ¤È¸½¾ìÁØ¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤¬²ÝÂê¤Ë¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§ÃÎ¡¦¼ÂÁ©ÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤¤·¹¸þ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢2026Ç¯½ÕÈ¯¹ÔÍ½Äê¤ÎÀµ¼°ÈÇÇò½ñ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò7c¤ÎÌò³ä
Çò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤ä»Ù±ç»ö¶È¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¶È³¦¤ÎÉ¸½àÅª¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7c¤Ï¡¢Çò½ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇò½ñ¤ÎÄ´ºº¶¨ÎÏ¡¢¼ÂÁ©Åª²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
7c¤Ï¡¢ËÜÇò½ñ¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«Äó¶¡¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¯²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò7c
»ö¶È¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È / ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·óÊ¿ °¦»Ò
ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô
