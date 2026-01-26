¡Ú¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¡ÛÁÏ¶È40¼þÇ¯µÇ°¡Ö¼þÇ¯º×¡×³«ºÅ
¡Ö¶á¹¾¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ë¡ª¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥É¥êー¥à¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ±ÑÃì¡Ë¤Ï¡¢¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©É§º¬»Ô°°Ä®¡Ë¤¬ÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ö40¼þÇ¯µÇ° ¼þÇ¯º×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
É§º¬¤ÎÃÏ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤ª¤À¤·¤Î·ÏÉè
¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢1963Ç¯¤ËÉ§º¬¤Ç³«¶È¤·¤¿¡ÖÌÍÎà¿©Æ² ¤ò¤«¤Ù¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿©Æ²¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤ò¤«¤Ù¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¤ÎÁÏ¶È¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¤ª¤À¤·¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿²«¶â¿§¤Î¤ª¤À¤·¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤ä¤µ¤·¤¯±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤³¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢É§º¬¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢¼þÇ¯º×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯µÇ° ¼þÇ¯º× ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/181_1_a5ac0f880638e4460569845c6f92219a.jpg?v=202601260951 ]
¸¶ÅÀ¤ÎÌ£¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø
¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¤Ï¡¢Á°¿È¡ÖÌÍÎà¿©Æ² ¤ò¤«¤Ù¡×¤«¤é¿ô¤¨¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª¤À¤·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÌÍ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÁÏ¶È¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¡¢¤ª¤À¤·¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤òÉ§º¬¤ÎÃÏ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/181_2_0ebf27ef7cdc5bcde15401d6a59bf368.jpg?v=202601260951 ]
Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤¤¤Ä¤â¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ É§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¿È¤È¤Ê¤ë¡ÖÌÍÎà¿©Æ² ¤ò¤«¤Ù¡×¤«¤é¿ô¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª¤À¤·¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÇÕ¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë°ìÇÕ¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¼þÇ¯º×ÅöÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¤È¤Ï
¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ38Ç¯É§º¬»ÔÁÏ¶È¤ÎÌÍÎà¤ò¤«¤Ù¤¬µ¯¸»¤Î¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤ÎÈ¯¾ÍÅ¹¡£¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ï¡¢²«¶â¤À¤·¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤Ï¸©Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ëBµé¥°¥ë¥á¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ë¡ª¡×¤¬Æ±Å¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ª¤è¤Ó³¤³°¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ë56Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡ä
https://chanpontei.com/
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥êー¥à¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ±ÑÃì
¢¡ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§É§º¬¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Õ¥£¥¹ ¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¹¬Ä®74-1
¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¿©»ö¶È¡§°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êý¼°¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸µÚ¤Ó»ØÆ³ /¿©ÉÊ»ö¶È¡§¿©ÉÊ¤Î²Ã¹©¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ/³¤³°»ö¶È¡§³¤³°¤Ç¤Î°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êý¼°¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸µÚ¤Ó»ØÆ³
¢¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§¶á¹¾¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂæÏÑÌ´ÁÛ¿©ÉÊÍ¸Â¸ø»Ê
¢¡¼õ¾ÞÎò¡§Í¥ÎÉ³°¿©»º¶È ¹ñ»º¿©ºàÍøÍÑ¿ä¿ÊÉôÌç ¿©ÎÁ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ /·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¤Ï¤Ð¤¿¤¯Ãæ¾®´ë¶È /¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô300¼Ò /ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ
¢¡URL¡§https://dreamfoods.co.jp/