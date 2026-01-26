ESG-Web¥µ¥¤¥È³ÊÉÕ¤±¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥ïー¥É2026¡×¤òÈ¯É½
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡Ã¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¥¢¥ïー¥É2026
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§°ÂÆ£¸÷Å¸¡¢°Ê²¼¡§Åö¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¿ESG¤Ë´Ø¤¹¤ëWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Úー¥¸¡Ê°Ê²¼¡§¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î¾ðÊó½¼¼ÂÅÙ¤Ç³ÊÉÕ¤±¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥ïー¥É2026¡×¡Ê°Ê²¼¡§ËÜ¥¢¥ïー¥É¡Ë¤òËÜÆüÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ïー¥É³µÍ×
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤¬¾å¾ì´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼ÂÂÖÄ´ºº¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ª¤è¤Ó³ÊÉÕ¤±¤·ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë³ÊÉÕ¤±¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¡¢º£²ó¤Ç10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤ª¤è¤ÓÈó¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨½¼¼ÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¡¢Áí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µ¥¤¥È¤ò¡Ö¥´ー¥ë¥É¡ÊºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡×¡Ö¥·¥ë¥Ðー¡ÊÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡×¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡ÊÍ¥ÎÉ¾Þ¡Ë¡×¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè10²ó¤Îº£²ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶È¼ïÊÌ¡×¤Î´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¼õ¾Þ´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£É½¾´´ë¶È¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡ãÁí¹çÆþÁª´ë¶È¡ä
¢þ¥´ー¥ë¥É
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢£Ô£Ä£Ë
¢þ¥·¥ë¥Ðー
½»Í§ÎÓ¶È¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¢¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢½Ð¸÷¶½»º¡¢»°°æÉÔÆ°»º¡¢»°É©ÃÏ½ê
¢þ¥Ö¥í¥ó¥º
¸ÍÅÄ·úÀß¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡¡¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Æü»º²½³Ø¡¢»°°æ²½³Ø¡¢½»Í§¥Ùー¥¯¥é¥¤¥È¡¢£Õ£Â£Å¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¡¢»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È¡¢ÆüËÜÅÅµ¤¡¢ÎÉÉÊ·×²è¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥³¥¯¥è¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¡¢£Ë£Ä£Ä£É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ã¶È¼ïÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä
¢þ¿©ÉÊ
1. ¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
2. ¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡¡¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
3. Ì£¤ÎÁÇ
¢þ¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»
1. ½Ð¸÷¶½»º
2. ¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
3. £Å£Î£Å£Ï£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢þ·úÀß¡¦»ñºà
1. ½»Í§ÎÓ¶È
2. ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È
3. ¸ÍÅÄ·úÀß
¢þÁÇºà¡¦²½³Ø
1. ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
2. »°°æ²½³Ø
3. Æü»º²½³Ø
¢þ°åÌôÉÊ
1. Ãæ³°À½Ìô
2. ¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È
3. ¥íー¥ÈÀ½Ìô
¢þ¼«Æ°¼Ö¡¦Í¢Á÷µ¡
1. ¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó
2. ½»Í§¥´¥à¹©¶È
3. ²£ÉÍ¥´¥à
¢þÅ´¹Ý¡¦ÈóÅ´
1. »°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë
2. ¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È
3. £Õ£Á£Ã£Ê
¢þµ¡³£
1. ¥¯¥Ü¥¿
2. ¥À¥¤¥Õ¥¯
3. £Î£Ô£Î
¢þÅÅµ¡¡¦ÀºÌ©
1. £Ô£Ä£Ë
2. ÆüËÜÅÅµ¤
3. ¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È
¢þ¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥µー¥Ó¥¹¤½¤ÎÂ¾
1. ÂçÆüËÜ°õºþ
2. KDDI
3. ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¢þÅÅÎÏ¡¦¥¬¥¹
1. À¾Éô¥¬¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
2. ÃæÉôÅÅÎÏ
3. »Í¹ñÅÅÎÏ
¢þ±¿Í¢¡¦ÊªÎ®
1. ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»
2. ÆüËÜ¹Ò¶õ
3. »°°æÁÒ¸Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢þ¾¦¼Ò¡¦²·Çä
1. ´Ý¹È
2. ÁÐÆü
3. Ä¹À¥»º¶È
¢þ¾®Çä
1. ÎÉÉÊ·×²è
2. ¥È¥ê¥Éー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
3. ¥¸¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¢þ¶ä¹Ô
1. ¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
2. »°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×
3. ¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô
¢þ¶âÍ»
1. ÌîÂ¼¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
2. £Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
3. ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò
¢þÉÔÆ°»º
1. ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
2. »°°æÉÔÆ°»º
3. »°É©ÃÏ½ê
¢£ËÜÄ´ºº¤Î¹ÖÉ¾
º£²ó¤Î¥¢¥ïー¥É¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÄ´ºº¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤´ë¶È¤¬Â¿¤¯¡¢¹Ê¤ê¹þ¤ßºî¶È¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç¥µ¥¤¥È¤Î²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãæ¿È¼«ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥È¤ò10Ç¯¶á¤¯ÄêÅÀ´ÑÂ¬¤ò¤·¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ò³«¼¨¤¹¤ë´ë¶È¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÁÌ³Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¾ðÊó¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¡¢³«¼¨¤ò¹Ô¤¦¾å¾ì´ë¶È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¿ä¿Ê¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¼Ô¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÆÈ¼«À¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâÍÆ¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ÏÆó¶Ë²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥µ¥¤¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤äÁèÅÀ¤È¤·¤Æ¡ÖPDF²½¡×¤È¡Ö¤¹¤ß¤ï¤±¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PDF²½¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥µ¥¤¥È¾ðÊó¤òPDF²½¤·1Ç¯´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£Åý¹çÊó¹ð½ñÈ¯¹Ô´ë¶È¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤ÎÇÑ»ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¾ðÊó¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥È¤ò»ÃÄêÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆPDF²½¡Ê¥ß¥éー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î³«¼¨¾ðÊó¤ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤ß¤ï¤±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¡¢»ö¼Â¾å¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¾ðÊó³«¼¨¤È¤·¤Æ¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Î2¤Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¹¤ß¤ï¤±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È¤ËÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¾ðÊó³«¼¨¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ò¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍýÎ©¤Æ¤Æ³«¼¨ÀïÎ¬¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¹¤ß¤ï¤±¤ËÍ£°ì¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥¤¥È¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊó³«¼¨¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤â²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñÅù¤Î¥ì¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥È¤âÍÎÏ¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤Î¼ý½¸Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤â¼ÂÌ³Åª¤Ê¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£²óÄ´ºº¤«¤éÉ¾²Á¹àÌÜ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AIÉ¾²Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ESGÉ¾²Á¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²æ¡¹¤â»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡×¤òÉ½¾´¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¥¢¥ïー¥É¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤È¤â¤´ìÝÕþ¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§°ÂÆ£¸÷Å¸¡ÊËÜ¥¢¥ïー¥É¿³ºº°÷Ä¹¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¢£Ä´ºº³µÍ×¢þ¼çÍ×É¾²Á¥Æー¥Þ
¡ãÁ´ÂÎ¹àÌÜ¡ä
1. ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤òÆÃÄê¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¡¦¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î³«¼¨¤¬¤¢¤ë
2. ÀïÎ¬¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤ª¤è¤Ó¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³«¼¨¤¬¤¢¤ë
3. ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼±ÊÌ¡¦É¾²Á¡¦´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³«¼¨¤¬¤¢¤ë
4. »ØÉ¸¤ÈÌÜÉ¸¡§¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ»ÃæÄ¹´ü¤ÎÀ®²Ì»ØÉ¸¡¦ÌÜÉ¸¤Î³«¼¨¤¬¤¢¤ë
5. ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊÀ®²Ì¡Ê¥¢¥¦¥È¥«¥à¡Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÆÃÄê¡¦Â¬Äê¡¦´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨¤¬¤¢¤ë
6. ¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡§Áê¸ß¤Ë´ØÏ¢¤·¹ç¤¦Í×ÁÇ¤¬Åý¹çÅª¤ËÌÀ¼¨¤µ¤ì¾ðÊó¤Ë°ì´ÓÀ¡¦À°¹çÀ¤¬¤¢¤ë
7. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ê´ë¶È¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤¬¹çÍýÅª¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
8. ¥æー¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§¹¹¿·ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹½Â¤¤¬ÌÀÎÆ¤Ç¡¢¸¡º÷À¤ª¤è¤Ó»ë³ÐÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë
9. ¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë
10. AI¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÁ´ÂÎ¤¬µ¡³£²ÄÆÉÀ¤Î¹â¤¤Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë
¡ã¸ÄÊÌ¹àÌÜ¡ä
1. ·Ð±ÄÍýÇ°¡§ÍýÇ°ÂÎ·Ï¤ª¤è¤Ó´ë¶ÈÊ¸²½¡¢±è³×¡¢ÁÏ¶È¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤Ê¤ÉÁÈ¿¥Íý²ò¤Î¤¿¤á¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
2. ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§¿ä¿ÊÂÎÀ©¡¢¿ä¿ÊÀïÎ¬¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë³ÆÊý¿Ë¡¢ÃæÄ¹´ü·Ð±Ä·×²è¤Ê¤É¤¬ÌÀ³Î¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
3. ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡§¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÆÃÄê²áÄø¤ª¤è¤Ó¹àÌÜ¡¢ÌÜÉ¸¡¢KGI/KPI¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
4. ¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§¥È¥Ã¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊCEO¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
5. ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡§½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
6. ²ÁÃÍÁÏÂ¤¡§·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê´ë¶È¸ÇÍ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
7. ·Ð±Ä»ñËÜ¡§¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Ë»ñ¤¹¤ëÌµ·Á»ñ»º¤ò»ö¶ÈÀïÎ¬¤ËÅý¹ç¤·¤¿¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë
8. ¼ÒÆâ¿»Æ©¡§·Ð±ÄÍýÇ°¤ä¿ä¿ÊÀïÎ¬¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¼ÒÆâ¿»Æ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë
9. ´Ä¶¡§µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ª¤è¤Ó´Ä¶ÎÎ°èÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÖÍåÅª¤Ê¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë
10. ¼Ò²ñ¡§¿ÍÅª»ñËÜ¡¢¿Í¸¢¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÎÎ°èÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÖÍåÅª¤Ê¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë
11. ÁÈ¿¥Åý¼£¡§¡È²Ô¤°ÎÏ¡É¤Î¶¯²½¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÖÍåÅª¤Ê¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ë
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥ïー¥ÉÉ¾²Á¹àÌÜ
¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥ïー¥É2026¡×¤Î¾ÜºÙÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤Î°Ê²¼³µÍ×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ähttps://sustainability.or.jp/sustainability_website_awards2026/
¢£Åö¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢þ³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å»Ù±ç¤ª¤è¤Ó·¼È¯¡¦ÉáµÚ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Íý»ö¡§°ÂÆ£¸÷Å¸¡£¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡§¹¾ÅÄ·òÆó¡¢ÃöËôÍÛ°ì¡£2016Ç¯8·îÀßÎ©¡£
URL¡§ https://sustainability.or.jp
¢þ¼ç¤Ê»ö¶È
¡¦¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Î´ë²è¡¢±¿±Ä
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢þÂåÉ½Íý»öÎ¬Îò
°ÂÆ£ ¸÷Å¸¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤ß¤Ä¤Î¤Ö¡Ë¡¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡£Ë¡À¯Âç³Ø¡¿µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£´Ä¶·Ð±Ä³Ø²ñ¡¿Íý»ö¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î¼ÂÁ©¡Ù¡ÊÀéÁÒ½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¡¦½µ´©»ï¡¦¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¤â²òÀâ¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£¹ñÆâ¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë15Ç¯°Ê¾å¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
URL¡§ https://andomitsunobu.net
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥ÈÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Î¸½¾õÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤²ÝÂêÈ¯¸«¤È²ò·èºöÄó°Æ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¸À¤¹¤ë¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Î²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·²ò·è°Æ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¡¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî²ñ¼ÒÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ÎÂè»°¼ÔÉ¾²Á(https://andomitsunobu.net/?page_id=13121)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ ¥¢¥ïー¥É±¿±Ä»öÌ³¶É
Ìä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://sustainability.or.jp/contact/