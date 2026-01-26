CES¼õ¾Þ¤Î¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥¢¥·¥çー¤Ç¥¢¥¸¥¢½éÈäÏª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¡¿Åìµþ±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ ¹¯¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢CES¼õ¾Þ¤Î¿å¾å¥É¥íー¥ó ¡ÖARIVIA¡Ê¥¢¥ê¥ô¥£¥¢¡Ë¡× ¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥¢¥·¥çー ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ÐÅ¸¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¼¡À¤Âå»º¶È²Ý¤È¤Î¶¦Æ±½ÐÅ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ARIVIA¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ARIVIA¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô CES 2026 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CES Innovation Awards ¤ò¼õ¾Þ¡£¿å¾å¤È¤¤¤¦Ì¤³«ÂóÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥É¥íー¥ó³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¡¢¹ÁÏÑ¡¢±è´ßÅÔ»Ô¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¿åÊÕ¶õ´Ö¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥¢¥·¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥¢¥·¥çー¡ÊSingapore Airshow¡Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ¤äËÉ±ÒÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥®¹ñºÝ¶õ¹Á¶á¤¯¤Ç2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤ä¥É¥íー¥ó¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸òÎ®¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.singaporeairshow.com
¢£½ÐÅ¸¤ÎÌÜÅª
¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¡¦²¤½£¡¦ÃæÅì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î°Õ¸«¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤ä»Ô¾ì¤ÎÊý¸þÀ¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÀ½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼Âµ¡³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¨¥¢¥·¥çー¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢CES¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¡¦ËÉ±ÒÊ¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ÁÏÑ¤ä±è´ß¥¨¥ê¥¢¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×¤ÎÆÃÄ§¤ä³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¦¹ÁÏÑ¡¦¿å¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¸¡Æ¤
ARIVIA¤ò¡¢¿å°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤ÓIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¹ÁÏÑ¡¢¥Þ¥êー¥Ê¡¢¿å¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿åÌÌ¤ò¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´Æ»ë¡¢¾õ¶·ÇÄ°®¡¢´Ä¶¥Çー¥¿¼èÆÀ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Ê¤É¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÇÄêÀßÈ÷¤ä¶õÃæ¥É¥íー¥ó¤òÊä´°¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â±¿ÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥ê¥¾ー¥È¡¦¥Þ¥êー¥Ê¸þ¤±¿å¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ñºÝÅ¸³«
¸÷¡¦²»¡¦¿å¡¦Æ°¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ARIVIA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿å¾å¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¡¢ÉÙÍµÁØ¤ä¹Ò¶õµ¡¥ªー¥ÊーÁØ¤ò´Þ¤à¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Þ¥êー¥Ê±¿±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸ÇÄêÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢½ÀÆð¤Ê±é½ÐÀß·×¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤ä¥¦¥©ー¥¿ー¥Õ¥í¥ó¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÅ¸³«¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤¬¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ìµ¿Íµ¡µ»½Ñ¤Î¿·¤·¤¤±þÍÑÎã¤È¤·¤Æ¡¢¿å¾å¥É¥íー¥ó¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤³¤È
- ¡Ö¶õ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿å¾å¡×¤Ø¤ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥É¥íー¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤»¤ë¤³¤È
- Ìµ¿Íµ¡¡¢AI¡¢¼«Î§À©¸æ¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÂ¸µ»½Ñ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇARIVIA¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¼«Á³¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È
CES2026¡ÊÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
CES2026¡ÊÆÃÀß¥Öー¥¹ / Innovation Awards¼õ¾Þ¡Ë
¢£¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×
ARIVIA¡Ê¥¢¥ê¥ô¥£¥¢¡Ë¤Ï¡¢Ê®¿å¡¦LED¡¦¼«Æ°¹Ò¹Ôµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¿å¾å¥É¥íー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥¤·¿¤Î¼«Î§À©¸æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¿å¾å¤ò°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é°ÌÃÖÀ©¸æ¤ä±é½ÐÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤ÏLED¡¢À©¸æ²ÄÇ½¤ÊÊ®¿å¡¢GPS¡¢À©¸æµ»½Ñ¡¢²»¶ÁºÆÀ¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ôÂæ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¾å¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë²Ä»ë²½¤ä±é½Ð¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢²»³Ú¤ä±ÇÁü±é½Ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿É½¸½¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ARIVIA¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿åÊÕ¤ä¹ÁÏÑ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿å¾å¶õ´Ö¤Î³èÍÑ¤ä°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤â³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¤Î¿åÊÕ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡¢¥×ー¥ë¡¢¹ÁÏÑ¡¦µù¹Á¡¢¸ø±à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿å°è¤Ç¤Î³èÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¾å¶õ´Ö¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÈÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nCit_CKeLtg ]
CES2026 ARIVIA¾Ò²ð¤ÎÍÍ»Ò
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë ― ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì¤ÍèÅª¥Õ¥©¥ë¥à―
Innovation Awards¼õ¾Þ
ÂçÀª¤ÎÊý¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò
¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦¥Öー¥¹°ÌÃÖ
Ì¾¡¡¾Î¡§Singapore Airshow 2026
Æü¡¡Äø¡§TRADE 2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë9:30～17:00¡¡¢¨2·î3Æü¤Î¤ß11:30～
¡¡¡¡¡¡¡¡PUBLIC 2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë9:30～17:00
²ñ¡¡¾ì¡§Changi Exhibition Centre, Singapore
¡ÊChangi Exhibition Centre, 9 Aviation Park Road, Singapore 498760¡Ë
¥Öー¥¹¡§C-L92
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://businessmatching.singaporeairshow.com/meet/s/companies/?coid=4e05b20297ea48b69be9
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¹áµ×ÃÓ1-17-3
Åìµþ±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî1-20-1-5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÎÓ ¹¯¹¨
ÀßÎ©¡§1996Ç¯8·î8Æü
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://spacexone.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶õÃæ¥É¥íー¥ó¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦ÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÎÇä´ë²è»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
ARIVIA¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¡§https://ariviax.com/
ºÇ¿·¤Î¿å¾å¥É¥íー¥ó¡ÖARIVIA¡×¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤äÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁÇºà¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£