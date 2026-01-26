LEE¡ßMEN¡ÇS BIGI¨¢Ì¾ºî¡ÖSTORM RIDER¡×¤òÅÔ²ñÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿ÊÌÃí¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥®¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌî ¿Î¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëMEN'S BIGI¡Ê¥á¥ó¥º¥Ó¥®¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢LEE¤È¤ÎÊÌÃí´ë²è¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ°ìÀÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊÌÃí¤Ç¤Ï¡¢LEE¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖSTORM RIDER¡×¤È¡¢MEN¡ÇS BIGI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¾åÉÊ¤µ¡¦ÅÔ²ñÀ¡¦Ãå¤ä¤¹¤µ¤ò¼´¤ËºÆ¹½ÃÛ¡£¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢Í³Íè¤ÎÌµ¹ü¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Æü¾ïÅª¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÃÏ¤ÏÇö¼ê¤Î¥¦ー¥ë100¡ó¡¢ÇØÎ¢¤Ë¤Ï±Ñ¹ñÄ´¥¬¥ó¥¯¥é¥Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¥«ー¥Üー¥¤¥¦¥¨¥¢¤ÎÌµ¹ü¤µ¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È
¥Í¥¤¥Óー
¥Ö¥é¥Ã¥¯
STORM RIDER¤è¤ê¤â¤ä¤äÃå¾æ¤òÄ¹¤á¤ËÊÌÃí¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¥¯¥êー¥ó¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£È¯ÇäÆü
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎMEN¡ÇS BIGIÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0161FJM121/8
¢£MEN¡ÇS BIGI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¡¢µÆÃÓÉðÉ×¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥Ó¥®¡¦¥á¥ó¥º¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1975Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ó¥º¡¦¥Ó¥®¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿»þÂå¤Ë¤½¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥®¤È¹çÊ»¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
