¡Ú¸øÌ±Ï¢·È¡Û¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ï¢·È¡£ÉÙ»Î»³Ï¼¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¡¢¼çÂÎÀ­¤È¥Áー¥àÎÏ¤ò°é¤à¡ÖÂÎ¸³·¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡Ê2·î21Æü¤ËÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¡Ë

ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤ËÄù·ë¤·¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸øÎ©¶µ°é»ÜÀß¤Î´Ä¶¤ÈÌ±´Ö¶µ°éµ¡´Ø¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤·¤¤¸øÌ±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ Äó¶¡³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¶µ°÷¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ÊÂÎ¸³²ñ¾ÜºÙ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://fujinosato.niye.go.jp/information/6438/
Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤È°ÕµÁ¡§¶µ°é¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¸øÌ±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¡×
¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¤Ï¡¢½ÉÇñµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ËÉÙ¤Ê»ÜÀß¤È¹Âç¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍ¤·¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÂÎ¸³Åª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÎ¸³³Ø½¬¤Î¼êË¡¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©¶µ°é»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎË¤«¤Ê´ðÈ×¤È¡¢Ì±´Ö¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì²áÀ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÂÎ·ÏÅª¡¦°ÂÄêÅª¤Ë¡Ö¿Í¤¬°é¤Ä¾ì¡×¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¼Á¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
³Ø¹»¶µ°é¤«¤é´ë¶È¸¦½¤¤Þ¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³³Ø½¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
1. Adventure in the Classroom¡ÊAITC¡Ë～¥¯¥é¥¹¤Îå«¤ò¿¼¤á¡¢¼çÂÎÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹～
- ÂÐ¾Ý¡§ ¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»
- »þ´Ö¡§ 2～3»þ´Ö¡Ê²°Æâ¼Â»Ü¡Ë
- ÆâÍÆ¡§ ¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÃç´Ö¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¤á¤¢¤Æ¤Î¤â¤È¡¢¿·³Ø´ü¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¹Ô»öÁ°¤Î¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò
2. TRUST Connect¡¡～¿®Íê¤·¤¢¤¨¤ë¡Ö¶¯¤¤¥Áー¥à¡×¤Ë¤Ê¤ë～
- ÂÐ¾Ý¡§ ´ë¶È¸¦½¤¡¢Éô³èÆ°¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢¥¼¥ß³èÆ° Åù
- »þ´Ö¡§ 1Æü¡ÊÌó6»þ´Ö¡Ë
- ÆâÍÆ¡§ ¥Áー¥à¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤ÎÁê¸ßÂº½Å¤ÈÇ½Æ°Åª¤Ê»²²Ã¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤²ÝÂê²ò·è¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£À®¸ùÂÎ¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î²áÄø¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÊý¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò
¡Ú2/21³«ºÅ¡Û³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëProject AdventureÆ³ÆþÂÎ¸³²ñ
¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¶µ°÷¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö³Ø¹»¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëProject Adventure¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤È¸ú²Ì¤ò¡¢ÍýÏÀ¤ÈÂÎ¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë9:00～16:00
¾ì½ê¡§ ¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¡ÊÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»ÔÅìÅÄÃæ1918-1¡Ë
¡¡¢¨±«Å·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤²°Æâ¡¦²°³°¥¨¥ê¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§ ³Ø¹»¶µ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô¡¢Éô³èÆ°»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É
¡ãÂÎ¸³²ñ¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡ä
- ¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÀßÈ÷¡×¤ÏÉÔÍ×¡£ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ëºÆ¸½ÀËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¡¦Â¿ÌÜÅª¼¼¡¦¶µ¼¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹»Äí¤äÃæÄí¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤Î´Ä¶¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂç·¿ÀßÈ÷¤ò»È¤ï¤º¡¢¿È¶á¤ÊÆ»¶ñ¤È´Ä¶¤Ç¡Ö¿¼¤¤³Ø¤Ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼êË¡¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
- ÂÎ¸³¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡×½Å»ë¤ÎÀß·×¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¶µ¼¼¤Ç¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¶µ»Õ¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î»ëÅÀ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼çÂÎÀ¤È¶¨Æ¯À¤ò°é¤à¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂÎ´¶»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ãÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
»ùÆ¸À¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿PA¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê1Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/162052/table/23_1_e3517eec3df0b293e44ac559297b4cbf.jpg?v=202601260951 ]
¢§ ÂÎ¸³²ñ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://fujinosato.niye.go.jp/information/6438/
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È ½êÄ¹¡§Æ£¸¶ °ìÀ®
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ï¡¢¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ø¿¼¤¤³Ø¤Ó¡Ù¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¡×¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£º£²ó¼ÂºÝ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ß· ¿·Ìé
¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¤ÎË¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÎ©¤ÈÌ±´Ö¤¬Ï¢·È¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤ò¡¢¤³¤³¸æÅÂ¾ì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¸æÅÂ¾ì¤ÎÃÏ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡ÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿³Ø¤Ó¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¤´Í½Ìó¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È¡¡E-mail¡¡fujinosato@niye.go.jp
ÁÈ¿¥³µÍ×¹ñÎ©Ãæ±ûÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤Î²È
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»ÔÃæÈª2092-5
½êÄ¹¡§Æ£¸¶°ìÀ®
±¿±Ä¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÀÄ¾¯Ç¯¶µ°é¿¶¶½µ¡¹½
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ±î³ÚÄ®2-6-8 TQ¿ÀÅÄ±î³ÚÄ®6F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ß· ¿·Ìé
URL¡§https://www.pajapan.com/
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¹þ¤á¤ëÁÛ¤¤
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÄ©Àï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤äÃç´Ö¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´ÍýÅª¤Ë¤â°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëº¬Äì¤Ë¡¢¼¡¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï°Â¿´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¡¢¤½¤·¤Æ³Ø¤Ö¡£¤³¤Î£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ--¡Ö°Â¿´¡×¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö³Ø¤Ó¡×--¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Í¤ò°é¤ß¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¿®Íê¤ä½õ¤±¹ç¤¤¤òÀ¸¤à¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーÂÎ¸³¤Îº¬´´¤Ë¿ø¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¤½¤Î¼ÂÁ©¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó
Ã´Åö¡§²¼Ô¢·ò¿Í
E-mail¡§edu@pajapan.com