³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç²È¹¬Í¿»Ò)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ú¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡Û¤ÎÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µÍÑ¤Î¥·ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡¡¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¡Û¤¬¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô22Ëü4,000¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÌÜ¸µ¡¦¸ý¸µÍÑ¤ÎÉôÊ¬ÍÑ¥·ー¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤ªÈ©¤Ë½á¤¤¤È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎEC¡¦¤ªµÒÍÍ¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¤Ç¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¸ý¥³¥ß¤òÂô»³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥É¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼õ¾Þ¡Ú¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¡Û
³ÚÅ·¥é¥ó¥¥ó¥°Â¿¿ô¼õ¾Þ
¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤Ï´¨Å·¤ò¤â¤È¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥×¥ë¥×¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡×¤Î¥·ー¥È¡£
ÉÕ¤±¤¿½Ö´Ö¤ªÈ©¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£È©¤Î²¹ÅÙ¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÍÏ¤±½Ð¤·¤ªÈ©(³ÑÁØ¤Þ¤Ç)¤Ë¿»Æ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬È©¤Î²¹ÅÙ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¡Ê³Ñ¼Á¤Þ¤Ç¡Ë¿»Æ©
¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡¡¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Ò¥È´´ºÙË¦½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¥¨¥¥¹¡¢¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¥¨¥¥¹¡¢ÇÏ¥×¥é¥»¥ó¥¿¤ËÃåÌÜ¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò´¨Å·¤Ç¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤À½Â¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£´¨Å·¤Ë¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¥¿¥¤¥×¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Äø¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(1) ÊÝ¼¾(½á¤¤)¡Ä¥Ò¥È´´ºÙË¦½ç²½ÇÝÍÜ±Õ(HAS)¡¢¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¥¨¥¥¹¡¢¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥»¥é¥ß¥É¡¢¥ì¥·¥Á¥ó
(2) ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°(À°¤¨¤ë)¡ÄÇÏ¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¢Q10
(3) Æ©ÌÀ(Êä¤¦)¡Ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥¥å¥¦¥ê¥¨¥¥¹¡¢ÃãÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹
¾åµ3¤Ä¤Îµ¡Ç½¤Ç¤ªÈ©¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á
¥Ò¥È´´ºÙË¦½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÏ¥×¥é¥»¥ó¥¿¤ä¥Ä¥Ð¥á¤ÎÁã¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¥¥å¥¦¥ê¤ä¥¢¥í¥¨¤Ê¤ÉÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÓ·ê¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
1È¢60ËçÆþ¤ê¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü2Ëç¤º¤Ä»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÌó1¤«·î»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£1²óÅö¤¿¤ê100±ßÌ¤Ëþ¤È¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢¤¼¤ÒÊÝ¼¾¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ö¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡¡¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥¯1Ëç1Ëç¤ËìÔÂô¤ÊÀ®Ê¬¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤Îµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¡¢ÊÝ¼¾¤¬ÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ëº£¤Î»þ´ü¤Ë¤³¤½¡¢¼ûÍ×¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡¡¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥×¥é¥ï¥ó¥·ー¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ë¡¡¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§90g 60ËçÆþ
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡¡2,980±ß(ÀÇ¹þ)
¶èÊ¬¡¡¡¡¡¡¡§´Ú¹ñÀ½¡¦²½¾ÑÉÊ
À½Â¤ÈÎÇä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ì¥Ö
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç²È ¹¬Í¿»Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©102-0072¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶1-5-6 ¶¨ÏÂ¥Ó¥ë5A
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ Ê¿À®13Ç¯5·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ TVÄÌÈÎ¡¢TVÄÌÈÎ¥Ù¥ó¥Àー¶È¡¢²½¾ÑÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²½¾ÑÉÊÈÎÇä(¼«¼Ò¡¦²·¤·)¡¢OEM¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²½¾ÑÉÊ¤ä»¨²ß¡¦¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î´ë²è
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,800Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://celebeauty.jp/