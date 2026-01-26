「たからやま prototype」シリーズが食べるJAPAN 美味アワード2026 美酒部門で認定 1月に授与式が行われました
たからやま醸造株式会社(所在地：東京都中央区、屋号：宝山酒造、醸造所：新潟県新潟市西蒲区)は、当社が製造する日本酒
・たからやま prototype
・たからやま prototype ワイン樽熟成
の2商品が、「食べるJAPAN 美味アワード2026」美酒(日本酒)部門において、料理人による審査を経て「シェフが選ぶ美酒」として認定されたことをお知らせいたします。
授賞式集合写真
「食べるJAPAN 美味アワード」は、食のプロフェッショナルが実際に試飲・試食し、味わいだけでなく、商品特性やストーリー性、ターゲットの明確さなどを含めて総合的に評価するアワードです。
美酒部門では、和食・フレンチ・イタリアン・中華など、各ジャンルの料理人が審査員として参加しています。
■認定内容について
賞状
【たからやま prototype ワイン樽熟成】
ワイン樽熟成
・フレンチシェフが選ぶ食中酒 ：★★(2つ星)
・和食シェフが選ぶ食中酒 ：★(1つ星)
・イタリアンシェフが選ぶ食中酒：★(1つ星)
【たからやま prototype】
prototype
・イタリアンシェフが選ぶ食中酒：★★(2つ星)
・フレンチシェフが選ぶ食中酒 ：★(1つ星)
各商品は、香りや味わいの特徴を踏まえ、料理ジャンルごとに異なる視点から評価が行われました。
審査員コメントでは、香りの印象、酸味や甘みのバランス、料理との具体的な組み合わせ案など、実際の提供シーンを想定した意見が寄せられています。
■審査員コメント
審査員の皆様から頂いたコメントをご紹介いたします。
【たからやま prototype ワイン樽熟成】
・和食シェフ
「焼き魚、いも類に合う。樽熟成の香りが強く、肉料理に合う。」
・中華シェフ
「面白い。焼肉にも合いそう。香味野菜とも合いそう。」
・フレンチシェフ
「樽の香りが素晴らしく、キレ◎。フランス料理に寄り添える。牛肉、ジビエ(鹿、コルベール鴨)グランブヌールなどと合わせたい。」
・イタリアンシェフ
「洋食向け。北欧のニュアンス。サーモンバター／クリームチーズの冷菜／鱒系の冷菜。キノコとの香りも良く合う。」
「紹興酒のような風味と味わい。とても楽しい。ワインの樽感もあり、中華、油物、クセのある肉、ジビエ系もあり。」
【たからやま prototype】
・和食シェフ
「酸味が独特。漬物などの香りのあるものに合わせたい。」
「甘酸っぱさを感じるが、とても口当たりがよく、そしてフルーティー。洋・中も良いが、和食にも合いそう。味の濃い煮物、揚げ物等と。」
・中華シェフ
「甘酸っぱく確かに優しい味。ワインが好きな人には良い。」
・フレンチシェフ
「風味が◎。素晴らしい香り。仔牛、ブールノアゼット、トリュフにも合いそう。」
・イタリアンシェフ
「食中酒としてだけでなく、食前酒としても、とても面白いと思う。食前またはメインの牛肉に大きめのワイグラスで。」
「初めての味、香り。食卓が華やぐ。甘みも甘すぎず、色々な香りが楽しい。」
■認定記念・限定セットの発売について
prototype2本
今回の認定を記念し、「たからやま prototype」と「たからやま prototype ワイン樽熟成」の2種をセットにした認定記念限定セットを、期間限定・特別価格にて発売いたします。
熟成アプローチの異なる2本を飲み比べていただくことで、それぞれの個性をより明確に感じていただけるセット内容となっています。
■認定記念限定セット 概要
prototype2本2
セット内容： たからやま prototype
たからやま prototype ワイン樽熟成
通常価格 ： 4,950円(税込)
→特別セット限定価格： 4,400円(税込)
販売期間 ： ～2026年1月31日まで
販売ページ： https://shop.takarayama-brewery.co.jp/products/gift-award2026
今後もたからやま醸造では、多様な食のシーンに向けた酒造りを通じて、日本酒の新たな可能性を提案してまいります。
■販売元
会社名 ： 株式会社fermata
代表者 ： 代表取締役 山口 直樹
所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13 東京建物日本橋ビルB1
設立 ： 2022年12月
事業内容： ・飲食店経営
・日本酒アドバイザー
資本金 ： 500万円
URL ： https://fermata-jp.co.jp/
■醸造所
たからやま醸造株式会社
所在地 ： 〒953-0141 新潟県新潟市西蒲区石瀬1380
TEL ： 0256-77-9301
お問い合わせフォーム： https://shop.takarayama-brewery.co.jp/pages/contact