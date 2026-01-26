TOYOTA¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÖbZ4X¡×¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ä¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡Ö365 SCENES¡×¸ø³«¡¡Âè1ÃÆ¤ÏÇÐÍ¥ °ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤¬¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡È¥ª¥ó¡É¤È¡È¥ª¥Õ¡É¤ËÌ©Ãå¡¡¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPen Online¡×¤Ë¤Æ1·î26Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«
TOYOTA¤Ï¡¢Ê¿Æü¤äµÙÆü¡¢³¹¾è¤ê¤ä±ó½Ð¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿SUV¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö365 SCENES¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü(·î)¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤êÈ¯¿®¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPen Online¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Å»öÁ°¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë»þ´Ö¤äµÙÆü¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÁ°¸åÊÔ¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
bZ4X ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡Ö365 SCENES¡×¡§ https://toyota.jp/info/bz4x/new/365scenes/
¡Ö365 SCENES¡×Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢³èÆ°¤Î¼´¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£¡ÖbZ4X¡×¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆü¾ï¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ë¤«¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¡§1·î26Æü(·î) AM9»þ¸ø³«¡§ https://www.pen-online.jp/article/020308.htm
¸åÊÔ¡§2·î2Æü(·î) AM9»þ¸ø³«(Í½Äê)
¡Ú¡Ö365 SCENES¡×Âè1ÃÆ¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
¢£Á°ÊÔ¡§°ÂÅÄ¸²¤Î¿´¤ò¤Û¤É¤¡¢¥âー¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÄ«¡£TOYOTA¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡ÈÀ°¤¦»þ´Ö¡É
¡ã°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡¢»Å»öÁ°¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡ä
Åìµþ¡¦Åù¡¹ÎÏ¤ÎÄ«¡£³¹¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹Á°¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖbZ4X¡×¤È¤È¤â¤Ë°ìÆü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£»Å»öÁ°¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤ò¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö(BEV)¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤«¤Ç¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡£Äã½Å¿´¡¢¹â¹äÀ¤Ë¤è¤ëÁö¹Ô°ÂÄêÀ¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®´¶¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿SUV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¡ä
¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤ëÀÅ¤±¤µ¤ä¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê²ÃÂ®´¶¡¢³¹¾è¤ê¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¡£¡ÖbZ4X¡×¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ëー¥à¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«Á³¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸åÊÔ¡§°ÂÅÄ¸²¤Î¿´¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£TOYOTA¡ÖbZ4X¡×¤È¹Ô¤¯¡¢µÙÆü¤Î¥·¥çー¥È¥È¥ê¥Ã¥×
¡ãÁö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ä
µÙÆü¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈ¢º¬¤Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¤Î¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖbZ4X¡×¤ÏÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ä»³Æ»¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤¬Æü¾ï¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼«Ê¬¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÎ¹¡ä
³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¡£¤½¤·¤ÆÎ¹Àè¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤àËµ¤é¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¡£¡ÖbZ4X¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È¢º¬¤ÎÃÏ¤ÇÊ¸²½¤äÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ÜÆ°¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð
±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTEAM NACS¡×¥á¥ó¥Ðー¡£
±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£
¹ÅÇÉ¤ÊÌò¤«¤é¸ÄÀÅª¤ÊÌò¤Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£bZ4X¤Î¾Ò²ð
TOYOTA¤ÎBEV¡ÖbZ4X¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ËÆëÀ÷¤àÀè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤È²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ä³°½ÐÀè¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ä¥¹¥àー¥º¤ËÁö¤ê½Ð¤»¤ë¥É¥é¥¤¥ÖÀÇ½¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¶î¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£°Â¿´¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
