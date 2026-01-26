AI´ë¶È¡ÖHUMAIN¡×¤È¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡¢AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¶âÄ´Ã£ÏÈÁÈ¤ß¶¨Äê¤òÈ¯É½
¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÎAI´ë¶È¡ÖHUMAIN¡Ê¥Ò¥åー¥á¥¤¥ó¡Ë¡×¤È´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊInfra¡Ë¡×¤ÏËÜÆü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ2026¡×¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÂç12²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÀïÎ¬Åª»ñ¶âÄ´Ã£ÏÈÁÈ¤ß¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢HUMAIN¼Ò¤¬ºÇÂç250MWµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥ëAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÍÆÎÌ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¹´Â«ÎÏ¤Î¤Ê¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¾ò·ï¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¿äÏÀ¸þ¤±¤ËºÇÀèÃ¼¤Î²èÁü½èÍýÁ¼ÃÖ¡ÊGPU¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢HUMAIN¼Ò¤Î¹ñÆâ³°¤Î¸ÜµÒ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËInfra¤ÈHUMAIN¼Ò¤Ï¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÎ¾ÁÈ¿¥¤òÃæ³Ë¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î»²²è¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢HUMAIN¼Ò¤ÎAIÀïÎ¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢·ÐºÑÊÑ³×¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê´ðÈ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Infra¤¬Â¾ÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊAI¤ä¥Çー¥¿½èÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¾¦¶È¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈ×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦HUMAIN¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HUMAIN ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¥¿¥ì¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ß¥ó»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¼ûÍ×¤¬Àª¤¤¤òÁý¤¹Ãæ¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö¼Ò¤Ï¤½¤Î¼ûÍ×¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Infra¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ëー¥º¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢À¤³¦¿å½à¤ÎAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¡×
Infra ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡ËEng.¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥¢¥ë¥µ¥í¥à»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Infra¤ÎÌò³ä³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£HUMAIN¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¡´ØÅê»ñ¤Î³ÈÂç¤äAI¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÆ»¶Ú¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Infra¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊInfra¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¶âÍ»¤ÎÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Ì±´ÖÅê»ñ¤Î³èÀ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑÊÑ³×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ËÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥µ¥¦¥¸¡¦¥°¥êー¥ó¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Infra¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ÆÆÄ²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HUMAIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HUMAIN¤Ï¸øÅªÅê»ñ´ð¶â¡ÊPIF¡Ë»±²¼¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëAI´ë¶È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢Àè¿Ê¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë´Þ¤à¡Ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤ÄÊÑ³×Åª¤ÊAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î4¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯AIµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¡¦Ì±´Ö¤ÎÎ¾¥»¥¯¥¿ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢»º¶È²£ÃÇÅª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÅªºâ»º³«È¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Èµ»½ÑÂî±ÛÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£HUMAIN¤ª¤è¤ÓInfra¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤ò¹¹¿·¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
