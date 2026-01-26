µÜºê¿©ºà¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¥µ¥¦¥¶¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤¬2·î1Æü¿·È¯Çä¡ª
µÜºê¸©Æü¸þ»Ô¤Ç¡ÖÆü¸þ²Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ß¥Ä¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õÌÚ ¹¨Æó)¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¶¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÉ÷¤Î¿·´¶³Ð¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ê¥ª¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¡¾¦ÉÊ¼Ì¿¿
¡Ú¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Þ¥è¥Íー¥ºÉ÷Ì£¤ËßîÀ½¤·¤¿ÁÆÈÔ¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆü¸þ²Æ¤ÈµÜºê¸©»º¤ÎÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥¶¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¦¥¶¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡¢¿·´¶³Ð¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³«È¯¤Î·Ð°Þ¡Û
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆü¸þ²Æ¤ä¤æ¤º¤Ê¤É¤Î´»µÌ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Þ¥è¥Íー¥ºÉ÷Ì£¤Î¥¯¥êー¥ßー¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡×¤Å¤¯¤ê¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ä¥¤¥·¤é¤·¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤Þ¤¿1¤Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥ß¥ê¥ª¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§170ml
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡§453±ß(ÀÇ¹þ)
¸¶ºàÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§¿Í»²¥Ô¥åー¥ì(¹ñÆâÀ½Â¤)¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢º½Åü¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×Ä´Ì£ÎÁ(¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡¢ÅüÎà
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¿å¤¢¤á¡¢º½Åü)¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¤½¤ÎÂ¾)¡¢Æü¸þ²Æ²Ì½Á¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¤À¤·¡¢¹á¿ÉÎÁ¡¢¿©±ö/Ä´Ì£ÎÁ(¥¢¥ß¥Î»ÀÅù)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÀÌ£ÎÁ¡¢ÁýÇ´ºÞ(²Ã¹©¥Ç¥ó¥×¥ó¡¢ÁýÇ´Â¿ÅüÎà)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à)
¸¶»º¹ñ¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ
ÈÎÇäÅ¹¡¡¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Â¾¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ß¥Ä¥¤¥·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡£
https://mitsuishi.thebase.in/items/132592029
¢¨¡ÖÆü¸þ²Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥Ä¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆü¸þ²Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢2011Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¼çºÅ¡ÖÂè1²ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ä¥¤¥·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://mitsuishi.thebase.in/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥ß¥Ä¥¤¥·³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©883-0022¡¡µÜºê¸©Æü¸þ»ÔÊ¿´ä8491ÈÖÃÏ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹õÌÚ ¹¨Æó
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1917Ç¯(ÂçÀµ6Ç¯)
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¿©ÉÊ²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¡¢¤Ï¤Þ¤°¤ê¸ëÀÐ¡¦¸ëÈ×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://mitsuishi.co.jp/
Åö¼Ò¤Ï1917Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êµÜºê¸©»ØÄêÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤ê¸ëÀÐ¡×À½Â¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¹õÌÚ¸ëÀÐÅ¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ëÀÐ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º°Ï¸ë¡¦¾´ý´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤äÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¤½¤ÎÅÁÅý¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£