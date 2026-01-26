»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¡È¾ì½ê¤ÇÁª¤Ö¡É»þÂå¤Ø¡¡ÆüËÜ½é¤Î¡È¥Æー¥Þ¤¬Áª¤Ù¤ëÌµ¿Í¥«¥Õ¥§¡É¤¬Âçºå¡¦¼é¸ý¤ËÃÂÀ¸¡¡Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ ¼é¸ýÅ¹¤¬2025Ç¯12·î21ÆüOPEN
2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¤ËÂçºå¡¦¼é¸ý»Ô¤Ë¤Æ¡ÖQder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ ¼é¸ýÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¢¨¤Î¡ÈÊ£¿ô¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Æー¥Þ¤ò»ý¤ÄÌµ¿Í¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´ºº(2025Ç¯1·î»þÅÀ)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥Æー¥Þ¶õ´Ö¤ò¾ïÀß¤¹¤ëÌµ¿Í¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§
¼é¸ýÅ¹ÆâÍÍ»Ò
Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµ¿Í¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¶õ´Ö(¥Æー¥Þ)¤òÁª¤Ù¤ë¡É¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æー¥Þ¶õ´Ö¤Ç¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ËºÇÅ¬²½
Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ó¥¸¥Í¥¹É÷
½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´ÖÀß·×¡£
»Å»ö¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÂØ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¡£
¡ü¥¥ã¥ó¥×É÷(¼«Á³)
ÌÚÌÜ¤ä¼«Á³ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¡£
Ä¹»þ´Öºî¶È¤äÆÉ½ñ¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¾¼ÏÂÉ÷(¥ì¥È¥í)
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¶õ´Ö¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ëÀß·×¡£
¢£Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¡¢24»þ´Ö¡¦»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
Å¹Æâ¤Ï¹âÂ®Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»¤ò´°È÷¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò1ÇÕ¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ°÷ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¢´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤Î¤¿¤á¡¢ÈóÂÐÌÌ¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¼é¸ý»Ô±ØÅÌÊâ·÷Æâ¡¢ÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤ºî¶ÈµòÅÀ¤Ø
Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ ¼é¸ýÅ¹¤Ï¡¢¼é¸ý»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÁáÄ«¡¦¿¼Ìë¤òÌä¤ï¤º¡¢24»þ´Ö¡¢»Å»ö¡¦ÊÙ¶¯¡¦ºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§ ¡ß ¥ïー¥¯ ¡ß ¥Æー¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ºî¶ÈµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ïº£¸å¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌµ¿Í ¡ß ¥Æー¥Þ·¿ ¡ß ºî¶ÈÆÃ²½¥«¥Õ¥§¡×¤È¤¤¤¦¿·¶ÈÂÖ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼é¸ýÅ¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ ¼é¸ý±ØÁ°Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î21Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§24»þ´Ö±Ä¶È
ÍøÍÑÊýË¡¡¡¡§1¥É¥ê¥ó¥¯¹ØÆþ¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¡¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂÐ±þ
MAP¡¡¡¡¡¡ ¡§¢©570-0095¡¡ÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÈ¬ÅçÄ®1-12 KS¥Ó¥ë 1F
¢£¿ËÃæÌîÅ¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§Qder¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ ¿ËÃæÌî±ØÁ°Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯1·î3Æü
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§24»þ´Ö±Ä¶È
ÍøÍÑÊýË¡¡¡¡§1¥É¥ê¥ó¥¯¹ØÆþ¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â
ÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡¡§Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¡¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂÐ±þ
MAP¡¡¡¡¡¡ ¡§¢©546-0011¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶è¿ËÃæÌî3ÃúÌÜ10-25 Âç¶¶¥Ó¥ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÉÙ»Î¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉðÅÄ ½ã°ì
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ ¢©545-00521¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°°Ä®1-2-7-3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °û¿©¡¦¾ðÊóÄÌ¿®»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.self-cafe.jp/