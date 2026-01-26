¡ÚKishun Cutting Studio¡Û¤òÀßÎ©¡ª¿¦¿Í¤Îµ»¤òºÇÂç¸ÂÌ¥¤»¤ë´Ä¶¤Ø
³ô¼°²ñ¼Òµ®½Ö(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì¡¢°Ê²¼¡Öµ®½Ö¡×)¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ®¶âÂ°¤Î¸¦Ëá¤äÊõÀÐ¤Î¥ê¥«¥Ã¥È¡¢ÀÐÎ±¤á¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î²Ã¹©¤ò°ì¤Ä¤Î¹©Ë¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¿¦¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊõÀÐ¤Î¥ê¥«¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ì½ê¡ÚKishun Cutting Studio¡Û¤ò¡¢´ûÂ¸¹©Ë¼¤È¤ÏÊÌ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Èµ»½Ñ¤ò¤è¤êÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Kishun Cutting Studio
µ®½Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤«¤é¸¦Ëá¡¦²Ã¹©¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊõÀÐ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¸¦Ëá¹©Ë¼ÆÈÎ©¤Ï¡¢¿¦¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¿¦¿Í¤Î»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í¤Î¥¥é¥¥éÆ¯¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÊõÀÐ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¹¬¤»¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Êõ¾þ¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢Êõ¾þ¶È³¦¤Ç¤Ï¿¦¿Í¤Î¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¿Í¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤»Å»ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×――¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢µ®½Ö¤Ï¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¦¿Í¤Îµ±¤±¤ë´Ä¶¤È¶µ°é
¤½¤³¤Ç¸¦Ëá¹©Ë¼¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢¡Ö¿¦¿Í¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡Ö¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë°Ù¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿ºî¶È¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ»½Ñ¤äÁÛ¤¤¤¬¼Ò²ñ¤Ë³«¤«¤ì¤¿µòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Ë¡Ö¿¦¿Í¤È¤¤¤¦Æ»¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ®½Ö¤ÏÊõ¾þ¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤È²ÁÃÍ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Kishun Cutting Studio¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¸¦Ëá¿¦¿Í¤¬¼çÌò¤Î¶õ´Ö¤Ë¡ª
¸¦ËáÂæ¤òÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÅ¹Æâ¤«¤é¤âÃÏ¾å¤òÊâ¤¯¿Í¤«¤é¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤ß¤Æ¤âÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦Ëá¿¦¿Í¤ÎÉñÂæ
¡¦¿¦¿Í¤Îµ»¤ò¶á¤¯¤Ç¼Â´¶¡ª
ÉñÂæ¤Î²£¤Ë¤Ï¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤¿¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèµÒÍÑ¤Î¸¦Ëá¤ÎÂÔ¹ç¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦¿Í¤Îµ»¤òÄ¾ÀÜÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ÑµÒÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒÀÊ
¢£¿¦¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÊõÀÐ¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤――¡£¤½¤Î½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¹©Ë¼¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤òÇÓ½ü¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈþ³Ø¤òºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ±¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸Ø¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿·¹©Ë¼³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§Kishun Cutting Studio
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡§¢©110-0016¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4ÃúÌÜ9-3 ÅÌ¥Ó¥ë2F
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5816-6363
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～18:00
¡¦ÄêµÙÆü¡¡¡§ÅÚÍË¡¦ÆüÍË
¢£´ë¶È¾ðÊó
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Òµ®½Ö(KISHUN.Inc)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÄÔ ½Ö
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2015Ç¯7·î7Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 10,000,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§ 262¿Í(2025Ç¯6·î¸½ºß)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¿§ÀÐ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢µ®¶âÂ°¡¢³Æ¼ïÇã¼è¤ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¸¥å¥¨¥êー²Ã¹©¡¦¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¿§ÀÐ¤Î¸¦Ëá¡¦¥ê¥«¥Ã¥È¡¢ÈÎÇä¡¢Í¢½ÐÆþ
½êºßÃÏ¡¡¡§
¡ÚÅìµþËÜ¼Ò¡Û¢©110-0016¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4ÃúÌÜ9-2 ºåµÞºå¿À¾åÌî¸æÅÌÄ®¥Ó¥ë12F
¡ÚKISHUN ¥¸¥å¥¨¥êー¹©Ë¼¡Û¢©110-0015¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî1-6-8 MH¥Ó¥ë1F
¡ÚG.E.lab¡Û¢©110-0016¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-30-10ÂæÅì4ÃúÌÜ M¥Ó¥ë3F
¡ÚKISHUN SHOP¡Û¢©110-0005¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-4-4 ÆüÀ¶Æ²¥Ó¥ë1F～3F
URL¡¡¡¡ ¡§ https://kishun.co.jp/