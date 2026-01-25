¡Ú¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡Û～¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö103¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×～¡¡Âè52²ó¡ÖÊ¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛÊ¸²½¤ÎÂ¾¼Ô¤ÈÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¶¦´¶¤ò°é¤ß¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¤¤Ä¤¯¤·¤â¤¦¡×
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó½¸¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¡¤¤¤Î¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤â¤ë¡×¡ÚÀë¸À4-1¡Û¤¤¤Î¤Á¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñ¡¦Ì±Â²¡¦¿Í¼ï¡¦À¤Âå¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂÐÎ©¤ä¡¢Ê¬ÃÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÁÏÂ¤ÅªÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤·¤è¤¦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Î£±¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ËÂ°¤¹¤ëÂ¾¼Ô¤È¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶¦´¶¤ò¤Ï¤°¤¯¤ß¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¤¤Ä¤¯¤·¤â¤¦
¿ÍÎà¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ï¡¢º£¡¢¿ôÉ´Ç¯Íè¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦¤¬¼þ±ï¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¦¤ò°ìÊýÅª¤Ë»ÙÇÛ¤·¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ´Ø·¸¤¬ÊÑ¼Á¤·¡¢Ãæ¿´¡¦¼þ±ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í´Ö½¸ÃÄ¤Î´Ö¤Ë¡¢ÁÐÊý¸þÅª¤ÊÀÜ¿¨¤È¸òºø¡¦¸òÎ®¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Çµ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡ ¤½¤ÎÆ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2020Ç¯°ÊÍè¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿ÍÎà¤ÎÀ¸³è¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ÎÆ°¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¿ÍÎà¤â¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Ì¿¤òÊñ´Þ¤¹¤ë¡ÖÀ¸Ì¿·÷¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¿·À¤¡ÊAnthropocene¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î¸Æ¤ÓÊý¤¬Äó¾§¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬ÃÏµå´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤ËÉÔ²ÄµÕÅª¤ÊÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼«³Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¶¨Æ¯¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òË¸¤²¤ëÎÏ³Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¤Û¤É¡¢¿Í¤Ó¤È¤¬¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤¤¤Î¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤ÎÂº¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢¿Í´Ö¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿ÍÍÀ¤Î°Ý»ý¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÎÊ¸²½¤Ë¤·¤í¡¢À¸Êª¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤ÎÂ¸Â³¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÊ¸²½¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ¸Êª¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ç´°·ë¡¦ÆÈÎ©¤·¡¢Â¾¤«¤é³ÖÀä¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¸Ê¤ÎÊ¸²½¤Ø¤Î·¹ÅÝ¤Ï¤ä¤ä¤â¤¹¤ì¤ÐÂ¾¼Ô¤ÎÇÓÀÍ¡¦º¹ÊÌ¤Ë·¹¤¯¤¤é¤¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤³¤Î¼«Â¾¤ÎÇ§¼±¤Î´Ùã×¤Ë¼«³ÐÅª¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤ÈÆ±»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±¤¸¤¯¤¤¤Î¤Á¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¶¦ÄÌÀ¡¦ÉáÊ×À¤ÎÇ§¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¶¦´¶¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦ÀéÎ¤¤Î¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¤ÎËÜ´ÛÅ¸¼¨¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤ËÃ»¤¤¡ÖÌä¤¤¡×¤¬µ¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë? ¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¾ÌÌ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â°Ò³Å¤ÎÉ½¾ð¤ò¤â¤Ä¤è¤¯»÷¤¿·Á¤Î²¾ÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî¾ì½ê¤ÏÆüËÜ¤ä¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎÙ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¦?¤½¤ì¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë?¡×¤ÎÌä¤¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¬ー¥Ê¤Î´½²³¤È¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤Î¿Í¤Ó¤È¤¬ÊèÃÏ¤ËÎ©¤Æ¤ëÃì¾õ´½¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Á¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»à¼Ô¤òÅé¤àµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë? ¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦?¡×¡¡°Ò³Å¤ÎÉ½¾ð¤¬¶¦ÄÌ¤·¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¾ÌÌ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¼¨¡Ö°ã¤¦? ¤½¤ì¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë?¡×¥¬ー¥Ê¡¢¥¢¥¯¥é¶á¹Ù¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¶ñ¾ÝÅª¤Ê´½²³¡£»à¼Ô¤Î¿¦¶È¤ä¼ñÌ£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°äÂ²¤¬·Á¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤³¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥Ó¤ÎÍÜ¿£¶È¼Ô¤Î´½²³¡£¸åÊý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃì¾õ´½¡£·Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢»à¼Ô¤òÅé¤àµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÀ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¶¦ÄÌÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´ÑµÒ¤Ë¤³¤ì¤«¤éÅ¸¼¨¤ò¸«¤ëºÝ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤È¶¦ÄÌÀ¤ÎÇ§¼±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¶¦´¶¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ò¾ï¤Ë¿´¤ËÊú¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤³¤½¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¶¦À¸¼Ò²ñ¡¢¡ÖÃ¯°ì¿Í¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¥³¥ó¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ë¡ÊÍ§¹¥Åª¡Ë¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¤ÈÂ¾¼Ô¤Ø¶¦´¶¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÇ§¼±¡£¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ó¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¡¢ËüÇî¸å¤â¤½¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃð¡Û
¢¨1 ¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û¡§¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¾ー¥ó
https://www.minpaku.ac.jp/exhibition/permanent/videotheque#tan
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¡¦¹ñÎ©Ì±Â²³ØÇîÊª´Û
https://www.minpaku.ac.jp
ËÜµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡¡»öÌ³¶É¡¢ÂçºåÂç³Ø ¼Ò²ñ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊSSI¡Ë
ÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ê¾ï¶Ð¡Ë µÜºê µ®Ë§¡Ê¤ß¤ä¤¶¤ ¤¿¤«¤è¤·¡Ë¡¢¶µ¼ø¡¡°ËÆ£ Éð»Ö¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤¿¤±¤·¡Ë
TEL¡§ 06-6105-6183
E-mail: ssi2@ml.office.osaka-u.ac.jp
¢¨¼èºà¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£