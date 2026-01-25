¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥åー¥¨¥é¡Û²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î¥ª¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥×¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Ë¥åー¥¨¥é¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¨¥é¤Ï¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤È¥ª¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥×¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤è¤ê²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¡¢¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¨¥éÀ½¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÑÀï»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£