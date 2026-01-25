¡Ö²¶Ã£¤Î¤¢¤¶¤¹¡£¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
¥×¥í¥·¥åー¥Þー»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ¹¬»Ê¡¡ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§2461¡Ë¤ÏSNS¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö²¶Ã£¤Î¤¢¤¶¤¹¡£¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²¶Ã£¤Î¿·½Õ¤¢¤¶¤¹²ñ2026¡Ù¤ò³ô¼°²ñ¼ÒOTHER STUDIO¤È¶¦¤Ë2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ°ÊÍè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£½ª±é¸å¤Ë¤ÏÁ°²óÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤¶¤¹¡£¡×¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤¢¤¶¤¹²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¸åÆü¡Ö²¶Ã£¤Î¤¢¤¶¤¹¡£¡×¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¹ðÃÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/26953/table/188_1_3bbcd8e3b5218710d85af6cf98233b67.jpg?v=202601260921 ]
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾ðÊó¡Û
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ö²¶Ã£¤Î¤¢¤¶¤¹¡£¡×
¡ÖPOV ¡ß ÃË½÷¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê½Ö´Ö¤ò¹ª¤ß¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬ÆÃÄ§¡£
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¬¤Ç¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤¶¤¹¡£¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£
TikTok¡¦Instagram¡¦YouTubeÅù¤Ç¿ï»þÇÛ¿®¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
Email¡§fm_cd@fancs.com
¢¨²»À¼¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼õÂ÷À©ºî¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
½êºßÃÏ¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-1-8 ÀÄ»³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ó¥ë
ÀßÎ©Æü¡§1999Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÆóµÜ ¹¬»Ê¡Ê¤Ë¤Î¤ß¤ä ¤³¤¦¤¸¡Ë
»ñËÜ¶â¡§11²¯7,367Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
