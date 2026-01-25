¡Ú120Ç¯¤ÎÅÁÅý¡ß¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Û¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÏ·ÊÞ¥·¥ç¥³¥é¥È¥êー¡Ö¥Ç¥¸¥ìー¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBall¡õChain¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ð¥Ã¥°¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
Ball¡õChain ¡ß ¥Ç¥¸¥ìー ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥°
¥Ç¥¸¥ìー¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥µ¥®¡×¤ò¡¢Ball¡õChain¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎåÌÌ©¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê»É½«¤ÇÉ½¸½¡£
¥Ç¥¸¥ìー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°¦¤¹¤ë¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¤¬¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¡Ö¥é¥Ñ¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ç³Ú¤·¤²¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×À¡¦Ùû¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¸ü¼ê¤Î¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»É½«¤Ç»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹âµé´¶¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Â¿¿§¤Î»å¤Ë¤è¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê»É½«¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È»ý¤ÁÊâ¤¯¥¢ー¥È¡É¤Ç¤¹¡£´Ý¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÉÕÂ°¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ÇÎ±¤á¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¨¥³¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ball¡õChain ¡ß ¥Ç¥¸¥ìー ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥°
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ ¡Ö¥é¥Ñ¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×»É½«
È¯ÇäÆü¡§ 2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡Ê³ÆÉ´²ßÅ¹¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»öÆüÄø¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ Á´¹ñ¤Î¼çÍ×É´²ßÅ¹¥Ç¥¸¥ìーºÅ»ö¾ì¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
²Á³Ê¡§ 5500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
