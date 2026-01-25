¡ÚÂçºå¡¦Ì«Ä®¡ÛÎÁÍý¿Í¤ÈÂ¢¸µ¤¬¡ÈÁêÀ¡É¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤¿¡¢¿©¤ÈÆüËÜ¼ò¤Îº×Åµ¡£¡Ö¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É2026¡×3·î21Æü³«ºÅ
¥êー¥ÉÊ¸¡§ ¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¿ùËÜ¾¦Å¹¡¢½½ÆÁÆüËÜ¼òÈÎÇä½ê¡¢¼òÂ¢¤Ê¤«¤ä
¤Þ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦ÆñÇÈ¤ÎÌ«Ä®¥ê¥Ðー¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¿©¤Îº×
Åµ¡Ö¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤ò
Äó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¡×¤È¡ÖÆüËÜ¼ò¤ò¾ú¤¹¼òÂ¢¡×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£Ã±¤Ë¤ª¼ò¤È
ÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¡¢
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¥¹¥¿ー¥ÈÁ°¡£Æþ¾ìÁ°¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤â
º®»¨»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£Î©¤Á°û¤ß¤Ç¤¤ë´ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¢¤ÎÊý¤¬¤ª¼ò¤òÆþ¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò
¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ª¼ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò
¡Ú³«ºÅÇØ·Ê¡Û¿©¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇÂç¤Î¥Ñー¥È¥Êー
ºòº£¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡Ö¿©Ãæ¼ò¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¼ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë°·¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°û¿©Å¹ÍÍ¤È¡¢¾ðÇ®¤¢¤Õ¤ì¤ë¼òÂ¢¤¬Ì¾¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤È¿©¤¬¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¿©Ê¸²½¤Î¼Á´¶¡×¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û
1. ÎÁÍý¿Í¤¬¡ÈµÕ»»¡É¤·¤ÆÁÏ¤ë¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ÎÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー
ÄÌ¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´ûÂ¸¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ³ÆÅ¹¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¦¹á¤ê¡¦Í¾±¤¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤Î¤ª¼ò¤òºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤¬É¬Í×¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éµÕ»»¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¡£»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
²°³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ú¾Æ¤¤â
2. ½Õ¤ÎÀî±è¤¤¤Ç³Ú¤·¤à¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü
²ñ¾ì¤ÏÆ»ÆÜËÙÀî¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÌ«Ä®¥ê¥Ðー¥×¥ì¥¤¥¹¡×¡£ 3·î²¼½Ü¤Î½À¤é¤«¤ÊÆüº¹¤·¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤àÎä¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È©´¨¤¤»þ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ËÝî¤ß¤ë**¡ÖÇ®ßó¡×**¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤äÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê²¹ÅÙÂÓ¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¾å¤«¤é¤Î¼Ì¿¿
²ñ¾ìÆâ¤ÎÍÍ»Ò
3. ¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¡ª¹ÔÎó²óÈò¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡×
¡Ö¹ÔÎó¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢ÎãÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡ÊÀÊ¿ô¸ÂÄê¡Ë¡×¤òº£Ç¯¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÂ¤Ð¤º¤ËÃíÊ¸¡¦¼õ¼è¡§ÀìÍÑ¤ÎÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¥ªー¥Àー²ÄÇ½¡£¹ÔÎó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¢¤È¤ÎÆÃÊÌ¥Èー¥¯¡§¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¼òÂ¢¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¼«¼Ò¤Î¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Å·¸õ·¿¤Ç²÷Å¬¡§Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¤ÎÍÍ»Ò
¼òÂ¢¤ÎÆÃÊÌ¥Èー¥¯
¡Ú·èÄê¡ª»²²Ã¥¿¥Ã¥°°ìÍ÷¡Ê°û¿©Å¹ ¡ß ¼òÂ¢¡Ë¡Û
Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿¡¢°Ê²¼¤Î18ÁÈ¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿©¤È¤ª¼òÁó ¡ß ÉÚÎè¡ÊÄ»¼è¡Ë
ÀÄÆóºÍ¡ÊÅìµþ¡Ë ¡ß ¤¢¤Ù¡Ê¿·³ã¡Ë
Ãº²Ð¾Æ¤È¤ê¤¨¤ó¤ä ¡ß ÉÞ·¬Äá¡ÊÅçº¬¡Ë
¥Ï¥Ê¥ì¥Î¥ß¥«¥¸¥Î¥Ð ¡ß ¤Ë¤¤¤À¤·¤¼¤ó¤·¤å¡ÊÊ¡Åç¡Ë
ÊæÇÈÄ®ÏÂË ¡ß ÑþÅ·Ì¼¡ÊÄ»¼è¡Ë
¾Æ¤Ä»¥¯¥«¥Ð¥é ¡ß ¸÷±ÉµÆ¡Êº´²ì¡Ë
µª¤Î¹ñ²°¤¯¤Ã¤¹ー ¡ß ³Ú¤ÎÀ¤¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¹ò±« ¡ß Î¶Àª¡Ê¹Åç¡Ë
¤Õ¤é¤ê¿ì½è¼ò¾ì´¶¡Ê²Æì¡Ë ¡ß ÆÈ³ÚÂ¢¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¤Ë¤Û¤ó¤·¤å²°¤·¤å¤¦¤í¤¯ ¡ß ¥³¥¤¥¯¥Þ¡ÊÊüÏ²Ãæ¡Ë
Ãº¾Æ¾°Å¹ ¡ß ÃÝÄá¡Ê¹Åç¡Ë
Ãº²Ð¤È¼òÀéËÜ·Ü ¡ß ÀéÂåÅÄÂ¢¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
ºÚ¡¹ãÞ ¡ß »çÃè¡Ê´ä¼ê¡Ë
¤´ÃÚÁö¤Í²» ¡ß ¹õµí¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
ÏÂÆ£¤â¤È ¡ß ÁÚÍÀ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë
¤ª¤Ç¤ó¤Þ¤ëÊÆ ¡ß ¶ûÍå¡ÊÆàÎÉ¡Ë
ritmicita ¡ß ¤¦¤Ä¤Ä¤è¤Î¤É¤Ö¤í¤¯¡ÊÂçºå¡Ë
¿´ºØ¶¶ÏÂ¤Ã¤« ¡ß ½©¼¯¡ÊÂçºå¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É2026
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë 12:00～18:00¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
²ñ¾ì¡§ Ì«Ä®¥ê¥Ðー¥×¥ì¥¤¥¹ ¥×¥é¥¶3¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÌ«Ä®1-3-1¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§Á°Çä·ô¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ÅöÆü·ô¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È: 1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þ¤ËÀìÍÑ¥°¥é¥¹¤È¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°û¿©Âå¤ÏÊÌÅÓ¡Ê³Æ¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¸½¶âorPayPay·èºÑ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§ e+¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë¤ª¤è¤Ó»²²Ã°û¿©Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä
https://eplus.jp/sf/detail/4454100001-P0030001
¼çºÅ¡§ ¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kamigata-nihonshu.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¾åÊýÆüËÜ¼ò¥ïー¥ë¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ Ã´Åö¡§¿ùËÜ°ìÊ¿ E-mail¡§ippei@sakemado.com