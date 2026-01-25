5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖWILD BLUE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)È¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥´ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±àÅÄ¶³Êå)¤¬Å¸³«¤¹¤ëLifestyle Culture Store¤ÎWEGO¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿5¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖWILD BLUE(¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ëー)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤ËWEGO ONLINE STORE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¤ËWEGO 1.3.5...¸¶½ÉÅ¹¤ª¤è¤ÓWEGO ¿´ºØ¶¶Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖWILD BLUE¡×¥á¥ó¥Ðー¤¬´Æ½¤¤·¤¿Á´8·¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢ZIP¥Ñー¥«ー¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ー¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2·î21Æü(ÅÚ)¤ËWEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹¡¢2·î22Æü(Æü)¤ËWEGO ¿´ºØ¶¶Å¹¤Ë¤Æ¡¢¡ÖWILD BLUE¡×1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥ì¥¸¤Ë¤ÆÀÜµÒ¤ª¤è¤Ó¤´¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¤Ï²ñ¾ì¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢ÀÇÈ´3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¡¢¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖWILD BLUE¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÀèÃå½ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ- È¯ÇäÆüÀè¹ÔÈ¯Çä¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â) ¢¨WEGO ONLINE STORE¸ÂÄê°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)
- ÈÎÇäÅ¹ÊÞWEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹¡¿WEGO ¿´ºØ¶¶Å¹¡¿WEGO ONLINE STORE¢¨WEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃêÁª·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Î¤ß¡¡¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£È¯ÇäÆüÅöÆü¤ËÆ±Å¹¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡¡ÃêÁª·ôÇÛÉÛ»þ´Ö(ÅöÆüÄ«9:00～9:30)¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ITEM
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥êー¥ÁT¥·¥ã¥Ä
Price¡§\3,959(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
Size ¡§M¡¢L
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä
Price¡§\4,399(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
Size ¡§M¡¢L
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ZIP¥Ñー¥«ー
Price¡§\6,599(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢ÌÝ¥°¥ìー
Size ¡§M¡¢L
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä
Price¡§\5,499(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢ÌÝ¥°¥ìー
Size ¡§M¡¢L
¥í¥´»É½«¥¥ã¥Ã¥×
Price¡§\3,299(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥ß¥¯¥í
Size ¡§F
¥½¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
Price¡§\1,649(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î£²Â¥»¥Ã¥È
Size ¡§F(25～27cm)
¥í¥´¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯
Price¡§\4,399(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢ÊÁ1
¥ー¥Á¥ãー¥à
Price¡§\1,649(ÀÇ¹þ)
Color¡§¥·¥ë¥Ðー
¡ÖWILD BLUE¡×1ÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ- ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê2·î21Æü(ÅÚ) 13:30～ @WEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹2·î22Æü(Æü) 13:30～ @WEGO ¿´ºØ¶¶Å¹
- »²²Ã¾ò·ïÃêÁª¤Ç200Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿200Ì¾ÍÍ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤ß¤òÀÇÈ´5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨WEGO ONLINE STORE¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¡¡(¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£)
- »²²ÃÊýË¡▶¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢Å¹ÊÞ¼þÊÕ¤Ë¤ÆÄ«9:00¤è¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ë¤ÆÀ°Îó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£▶9:00～9:30¤ÎÀ°Îó»þ´ÖÆâ¤Ë¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÃêÁª·ô¡×¤ò¡¡¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£▶ÃêÁª·ô¤Ë¤Ï¡ÚÃêÁªÈÖ¹æ¡Û¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡¡¡¡£±.¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃêÁªÈÖ¹æ¡×¡¡¡¡£².¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþ»þ¤Î¤´°ÆÆâ½ç¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ°ÍýÈÖ¹æ(Æþ¾ì½ç)¡×¡¡¤ÎÎ¾Êý¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£▶ÅöÁªÈÖ¹æ¤ª¤è¤ÓÈÖ¹æ¤´¤È¤Î¹ØÆþ°ÆÆâ»þ´Ö¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆþ¸ýÉÕ¶á¤Î·Ç¼¨¤ª¤è¤Ó¡¢WEGO¸ø¼°X¡¢¡¡WEGO¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ÆâNEWS¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê¸µ¤ÎÃêÁª·ô¤ÎÈÖ¹æ¤ò¡¡¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À°Îó¾ì½ê¤ÏÅöÆü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Ç¤´Í¶Æ³Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¢¨À°Îó°ÆÆâÁ°¤Î¾ì½ê¼è¤ê¡¦ÂÔµ¡¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨Ä«9:31°Ê¹ß¤Ï¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ÃêÁª·ô¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Ê£¿ôËç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¦¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¸å¡¢¥ì¥¸¤Ë¤ÆÃêÁª·ô¤ò»²²Ã·ô¤Ë°ú¤´¹¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡(»²²Ã·ôÈÖ¹æ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£)¢¨Ä«9:00¤è¤êÁ°¤ÎÀ°Îó¤Ï¶áÎÙ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÅöÆü¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÎ¾Æü¤È¤â10:00¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Ú¥ì¥¸¤ªÅÏ¤·²ñ£±.(A～E¥°¥ëー¥×)¡Û¡¡13:30～14:05 - A¥°¥ëー¥×(No.1～20)¡¡14:05～14:40 - B¥°¥ëー¥×(No.21～40)¡¡14:40～15:15 - C¥°¥ëー¥×(No.41～60)¡¡15:15～15:50 - D¥°¥ëー¥×(No.61～80)¡¡15:50～16:25 - E¥°¥ëー¥×(No.81～100)¡Ú¤ª¸«Á÷¤ê²ñ£±.¡Û¡¡16:25～16:35 - A～E¥°¥ëー¥×ÂÐ¾Ý¡ÚµÙ·Æ¡¦²ñ¾ìÆþÂØ(20Ê¬´Ö)¡Û¡Ú¥ì¥¸¤ªÅÏ¤·²ñ£².(F～J¥°¥ëー¥×)¡Û¡¡16:55～17:30 - F¥°¥ëー¥×(No.101～120)¡¡17:30～18:05 - G¥°¥ëー¥×(No.121～140)¡¡18:05～18:40 - H¥°¥ëー¥×(No.141～160)¡¡18:40～19:15 - I¥°¥ëー¥×(No.161～180)¡¡19:15～19:50 - J¥°¥ëー¥×(No.181～200)¡Ú¤ª¸«Á÷¤ê²ñ£².¡Û¡¡19:50～20:00 - F～J¥°¥ëー¥×ÂÐ¾Ý¢¨20Ì¾ÍÍ35Ê¬¤ò1ÏÈ¤È¤·¡¢¹ç·×10ÏÈ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨1ÏÈ¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬£²Ì¾¤º¤ÄÆþ¤ê¥ì¥¸ÂÐ±þ¤Ë¤ÆÀÜµÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ£±.¤ÏA～E¥°¥ëー¥×¡¢¤ª¸«Á÷¤ê²ñ£².¤ÏF～J¥°¥ëー¥×¤´»²²Ã¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥á¥ó¥Ðー¤Î¥·¥Õ¥È¤ÏÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ▶»²²Ã·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¡¢³ºÅö²ñ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£▶ÃêÁª·ô¤È»²²Ã·ô¤ÎÈÖ¹æ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£▶»²²Ã·ôÈÖ¹æ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÏÈ¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã·ôµºÜ¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤Æ»²²Ã¥°¥ëー¥×¤ò¡¡¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£▶»²²Ã·ô¤Ø¤Î°ú¤´¹¤¨¤ÏÉ¬¤º13:00¤Þ¤Ç¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£▶Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤Î»²²Ã·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£▶ÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤ÊÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
- Ãí°Õ»ö¹à▶¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ò¡¡¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£▶¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¡¢Ï¿²»Åù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£¡¡(È¯¸«»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Çー¥¿¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£)▶¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¼ê»æ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£▶»²²Ã»þ¹ï¤ò²á¤®¤Æ¤´Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÅöÁªÈÖ¹æ¤Î»²²ÃÏÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÓÃæÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡¤¿¤À¤·¡¢»²²Ã·ôÈÖ¹æ¤´¤È¤Ë»²²Ã»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï»²²Ã»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡¡¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤½¤ÎÂ¾Ãí°Õ»ö¹à▶»ö¸Î¡¦º®ÍðËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£▶¥´¥ß¤ÎÊüÃÖ¤äÁû²»¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¡¦»ÜÀß¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£▶Å·¸õ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¡¢ÆüÄø¡¦ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¡¡ÅÓÃæ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£▶Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤ª¼é¤êÄº¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¡¡¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£▶¤ªµÒÍÍ¤ÎÊªÉÊ¤ÎÂ»¼º¡¦»ö¸ÎÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£▶¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤Ï¤ªµÒÍÍÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¡¡»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤º»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÊä½þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£- ÇÛÉÛÆü¡¦¾ì½ê2·î21Æü(ÅÚ)10:00～ @WEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹2·î22Æü(Æü)10:00～ @WEGO ¿´ºØ¶¶Å¹¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¡¢¨WEGO 1.3.5... ¸¶½ÉÅ¹¡¢ WEGO ¿´ºØ¶¶Å¹¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥È¥ì¥«¤Î¼ïÎà¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÇÛÉÛ¾ò·ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢³«ºÅÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò´Þ¤àÀÇÈ´3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¡£¢¨ÀÇÈ´3,000±ß¤´¤È¤Ë1ËçÇÛÉÛ¡£¤ª°ì¿ÍÍÍ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÛÉÛ¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£¢¨¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
- ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌäQ. »²²Ã·ô¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©A. ¤ª²ñ·×»þ¤Ë¥ì¥¸¤Ë¤ÆÃêÁª·ô¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡ ÅöÁªÈÖ¹æÈ¯É½¸å¡¢ÃêÁª·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾å¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£Q. Ä«¤ÎÃêÁª²ñ¤ÏÂåÍý¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©A. ¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÂåÍý¤ÎÊý¤¬ÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡ ¤¿¤À¤·¡¢ÃêÁª²ñ¤â¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤ÎÃêÁª·ôÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¿»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©A. ¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿»²²ÃÏÈ¤ÎºÇ½ª½¸¹ç»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ½¸¹ç»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ç¤âÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤ªµÒÍÍ¤Î»²²Ã·ôÈÖ¹æ¤Î»²²ÃÏÈÆâ¤Î¤ª»þ´Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¡ »²²ÃÏÈ¤Î¤ª»þ´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Q. ²¿»þ¤Þ¤ÇÃêÁª·ô¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. Äê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»Á°¤Þ¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ªÎ»»þ¤Ï¡¢Å¹Æâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ä¡¡ WEGO¸ø¼°SNS¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ï»þ¾õ¶·¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2²ó°Ê¾å»²²Ã½ÐÍè¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¸¶Â§¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»²²ÃÏÈ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÊ£¿ô²ó»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡ ¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏWEGO¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Q. ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë·Á¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Q. Í§Ã£¤¬»²²Ã½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â»²²Ã½ÐÍè¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂåÍý¤Ç¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»²²Ã·ô¤ÎÈÖ¹æ¤¬Ï¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡¡ °ì½ï¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. »þ´ÖÏÈ»ØÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢»²²Ã·ôÈÖ¹æ¤Î»þ´ÖÏÈ¤ÇÉ¬¤º¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q. »²²Ã·ô¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆÈ¯¹Ô½ÐÍè¤Þ¤¹¤«¡©
A. ºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ê¶¼º¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WILD BLUE(¥ï¥¤¥ë¥É¥Ö¥ëー) ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³²¼¹¬µ±¡¢µÜÉðñ¥¡¢ÎëÀîÄ¾Ìï¡¢ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡¢ÎëÍÛ¸þ¤Î£µÌ¾¤«¤é¤Ê¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£
2024Ç¯9·î¡ÖWILD BLUE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£
Æ±Ç¯11·î¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¥·¥çー¥±ー¥¹¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÏÁ´¸ø±éSOLD OUT¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿3rd Digital Single¡ÖBubbles¡×¤ÏSpotify¤ÎViral Charts¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤ËËëÄ¥¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ1¼þÇ¯¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Official Site¡§https://wildblue-official.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥´ー
Lifestyle Culture Store¤Ç¤¢¤ë¡ÚWEGO¡Û¤òÁ´¹ñ¤ËÌó180Å¹ÊÞÅ¸³«¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡ØYOUR FAN¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡Ù¤ò¤«¤«¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤äÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤äÍÍ¡¹¤Ê³¦·¨¤Ø¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÚWEGO¡Û¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¡£
Corporate Site ¡¡ ¡§https://wego.jp
Official Instagram¡§¡÷wego_official
Official X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§@WEGO_press
Official TikTok¡¡¡¡¡§¡÷wego_official