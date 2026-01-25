くっきー！、ザコシ、池田、川北、ケムリの5名による特別番組『MAD5』、「ABEMA」にて全話無料配信中！くっきー！×ベッキーの“刺激的”なコラボシーンはYouTubeで220万再生突破

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）を、毎週月曜日の夜11時より放送中です。現在#3まで放送され、「ABEMA」では無料で見逃し配信中です。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全5回にわたりお届けします。

＜#1 極寒の河川敷で鍋パーティー!! MAD5決起集会＞

記念すべき第1回のロケは、「最強寒波が到来」というニュースが報道された日にも関わらず極寒の河川敷で“決起集会”を行います。しかし普通の親睦会ではなく、各自が独自の「MADな正装」で現れるところからスタート。鍋パーティーを行うことになったメンバーたちは、具材も調理法も支離滅裂な中、ケムリが一人が必死にツッコミを入れ続ける「1対4」の対比が「ケムリの仕事量やばい」と話題を集めました。さらに、鍋パーティーをしているメンバーたちの前に不良集団がやってきて、対峙することになった池田が不良たちを威嚇するどころか、不良たちが手にしていたバリカンで自分の頭を剃り始め、視聴者からは予測不可能な行動に「体張りまくってる」「この番組に懸けすぎ！」とコメントが続々と寄せられました。

【動画】極寒の河川敷で最狂芸人5人がカオス鍋パ！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CMeS81FBYLo ]

＜#2 ケムリ＆ベッキーが洗脳されたMAD5の救出に挑む!!＞

#2の舞台は不気味な廃工場。「悪魔に乗っ取られた」というくっきー！、ザコシ、池田、川北の4人を、ケムリとゲストのベッキーは彼らを人間に戻すために、無茶振りに応えながらゲームに参加し、そしてその廃工場からの脱出を目指していきます。最初に助けに行ったのは、悪魔に体を乗っ取られた“デビルくっきー！”。彼を助け出すには対決に勝つ必要があり、“デビルくっきー！”を「興奮させられたら勝利」という不穏なゲームが始まります。くっきー！は「小指舐めさせて」「キスしたい」と大暴走し、ベッキーに無理難題を突きつける展開に。このシーンのYouTubeの切り抜き動画の再生数は220万再生を突破するなど、SNS上で大きな話題を集めています。バラエティークイーンとして活躍したベッキーが、4人の悪魔たちにどのような対応を見せているのか？ぜひこの全貌を本編でもご覧ください。

【220万再生突破した動画はこちら▼】

MAD5にベッキー参戦！14歳のくっきー！くん、ベッキーの誘惑に大興奮(https://youtube.com/shorts/c3mYLTsBizo?si=nISZ7rM7N7rSiw-c)

＜#3 ロケ中止!?ゾンビになったしずる純を人間に戻そう＞

ロケの最中、池田の相方である村上純がゾンビ化して現れるという緊急事態が発生。「一緒にネタ合わせしてたら、変な虫に噛まれてゾンビになっちゃった」と説明し、「まだネタやりたいっす」と、商店街ロケの最中にもかかわらず、“純ゾンビ”を人間に戻してほしいと懇願。一行は方南銀座商店街を舞台に、純を人間に戻すためのアイテムを探したり、除霊の儀式を行います。ネギでの解毒、ビニールテープでの拘束など、商店街を巡りながらさまざまな手段を試みる中、『MAD5』の荒療治に”純ゾンビ”が逃走する一幕も…！ラストの展開には、視聴者からも「おもろすぎる」「どんな展開w」などコメントが続出しました。さらに、#1で決闘の末、池田が“自らの髪を刈る”という奇抜な方法で撃退に成功した因縁の不良軍団が再び登場します。相方の純を守るために、池田が再び不良たちの前に立ちはだかり、“しずる・池田vs川崎不良”の因縁対決が再燃。

【動画】街ブラのはずがロケ崩壊!?ゾンビになったしずる村上純を救え！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UVuQIVKcUPQ ]

前代未聞の特別番組『MAD5』は、いよいよラストスパートに突入していきます。最新話となる#4は、2026年1月26日（月）夜11時より放送です。どうぞお楽しみに。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

#3： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p3

＜#4＞

放送日：2026年1月26日（月）夜11時～（全5回）

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CYdyR2HTHVnxcF

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

