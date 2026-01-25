Sakurashimejiワンマンライブ「▷再成」をU-NEXTにて独占ライブ配信！当日はSNSウォッチパーティを開催決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2月15日（日）に開催される『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

田中雅功と高田彪我によるギターデュオ・Sakurashimeji（さくらしめじ）。俳優、そして田中雅功は小説家としても多彩な活動を続ける一方で、昨年9月にはイナズマロックフェスへの出演、10月には待望の4thアルバム「唄うこと、謳うこと」をリリースするなど、グループとしての活動の幅を広げ、ますます人気が高まっています。

グループ結成12年目に突入する今年、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） にてワンマンライブ『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』を開催。U-NEXTでは、この模様を2月15日（日）に独占ライブ配信することが決定いたしました。本公演は2020年3月にコロナウイルスの感染拡大を受けて中止となったライブの“6年越しのリベンジ”として、実施が決定したファン待望の公演です。ぜひ、リアルタイム配信と見逃し配信で、何度でもお楽しみください。

また、ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティの開催も決定。「#Sakurashimeji_再成」のハッシュタグをつけ、ライブの感想やSakurashimejiへの想いをたくさん投稿してください。

U-NEXTでは、2024年に開催された10周年記念ライブ「10th Anniversary Live -しめたん-」をはじめ、出演バラエティ番組、MV、過去の「EBiDAN THE LIVE」なども好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～

ライブ配信：2月15日（日）17:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月1日（日）23:59まで

配信公演：2月15日 東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂） 公演

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

