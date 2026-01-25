¡Ú8³ä°Ê¾å¤¬¥·¥ßÇº¤ß¤ò¼Â´¶¡Û¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¸Â³¦¡©ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¡Ö¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤»þ´ü¡×¤òÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼ÒFoR¡¿FoRINC.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ÃÎÚö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖMedimee¡×¤Ë¤Æ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢20Âå~60Âå¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ß¼£ÎÅ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊMedimeeÄ´¤Ù¡Ë¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¢£ Ìó8³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¥·¥ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£¥·¥ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¾ïÅª¤ÊÈ©Çº¤ß¤Ë
¢£ ¥·¥ßÂÐºö¤ÏÈþÇò²½¾ÑÉÊ¡¦¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¥Ûー¥à¥±¥¢¤¬Ãæ¿´¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ìó9³ä¤¬¡È¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¸Â³¦¡É¤ò·Ð¸³
¢£ ¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤¬Ìó7³ä¡£´Ø¿´¤È¹ÔÆ°¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß
¢£ ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÏÎ©¾ì¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï¡Ö»ýÂ³À¡×¤ò½Å»ë
¢£ ¥·¥ß¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤»þ´ü¤Ï¡ÖÅß¡×¤¬ºÇÂ¿¡£»ç³°ÀþÎÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯µ¨Àá¤Ë¸¡Æ¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü～2025Ç¯12·î19Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå～60Âå¤Î½÷À
ÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§99Ì¾
Ä´ºº¹àÌÜ¡§¡Ö¥·¥ß¼£ÎÅ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¡ÖÈþÇò¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥³¥ó¥·ー¥éー¤Ç±£¤·¤Æ¤â¡¢È©Á´ÂÎ¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¡×
¡Ö¥·¥ß¤¬Áý¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¥·¥ß¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤ëÇº¤ß¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï20～30Âå¤«¤é¥·¥ß¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤ÎÃßÀÑ¤ä´¥Áç¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¥·¥ß¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Ûー¥à¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÏÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤ä¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ö¸ú²Ì¤Î¸Â³¦¡×¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¯¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÌó7³ä¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÏÄË¤ß¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡¢ÈñÍÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ßÇº¤ß¤Î¼ÂÂÖ¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¸Â³¦¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÈÉÔ°Â¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤»þ´ü¡×¤Þ¤Ç¡¢½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê°Õ¼±¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿100Ì¾¤Î³ÆÇ¯Âå¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
- 20Âå¡¡17.2¡ó
- 30Âå¡¡44.4¡ó
- 40Âå¡¡27.3¡ó
- 50Âå¡¡9.1¡ó
- 60Âå°Ê¾å¡¡2.0¡ó
¡ÚÉáÃÊ¡¢»ç³°Àþ¥±¥¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥·¥ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¥±¥¢¤ò¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó6³ä¤ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ËUVÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°Àþ¡á²Æ¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¥·¥ß¤äÈ©Ï·²½¤ò°Õ¼±¤·¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤ºÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½Õ²Æ¤Î¤ß°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âÌó4³ä¤â¤¢¤ê¡¢»ç³°Àþ¥±¥¢¤¬µ¨Àá¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢»ç³°Àþ¤Ï°ìÇ¯Ãæ¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Åß¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ëÈ©¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥·¥ß¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥À¥áー¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ç³°Àþ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁØ¡×¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ßÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤À¤±¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê»ç³°Àþ¥±¥¢¤È¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¥·¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¤¢¤ï¤»¤ÆÌó8³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¥·¥ßÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ß¤Ï¡¢Ã±¤ËÅÀ¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¤Ç±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ©Á´ÂÎ¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¯Îð¤äÀ¸³è½¬´·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¡×¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÇÌó6³äÁ°¸å¤È¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥À¥áー¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢¥·¥ß¤È¤·¤ÆÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤Ç¡¢30Âå¡¦40Âå¡¦60Âå¤ÇÆÃ¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿20Âå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ð¤«¤¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö±ê¾É¸å¿§ÁÇÄÀÃå¡×¤ä¡Ö´ÎÈÃ¡×¤òµó¤²¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤âÊ£¿ô¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
50Âå¡¦60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È·¹¸þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡ÖÏ·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¡×¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤ÎÃßÀÑ¤ä²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥·¥ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Çー¥¿¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â³ÆÇ¯Âå¤Ç°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥·¥ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿Ç¯Âå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥±¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¥·¥ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿Ç¯Âå¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤ÇÌó4³ä¡¢¼¡¤¤¤Ç20Âå¤¬Ìó3³ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
30Âå¡¦20Âå¤Ç¥·¥ß¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤ÎÃßÀÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¤âÌó1³ä¤ß¤é¤ì¡¢¥·¥ßÇº¤ß¤¬Èæ³ÓÅª¼ã¤¤Ç¯Âå¤«¤é¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢40Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¿Í¤ÏÌó2³ä¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¡ÊÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¡Ë¤äÊÑ²½¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥±¥¢¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈþÇò²½¾ÑÉÊ¡×¤ÇÌó4³ä¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¹âÇ»ÅÙ¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤¬Ìó3³ä¤ÈÂ³¤¡¢¤¯¤¹¤ß´¶¤ä¿§¥à¥é¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¥µ¥×¥ê¤ä°û¤àÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¢¥Ôー¥ê¥ó¥°ÀÐ¸´¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡È½Å¤Í¥±¥¢¡É¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ß¤ò¾Ã¤¹¡×¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡È¤³¤ì°Ê¾åÇ»¤¯¤·¤Ê¤¤¡¦Áý¤ä¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Í½ËÉ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ç³°ÀþÂÐºö¤äÈþÇò¥±¥¢¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÀ®Ê¬¤ä¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÀ°¤¨¤ë¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³°Â¦¤ÈÆâÂ¦¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÂÐºö¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20～30Âå¤Ç¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¤ä¤½¤Ð¤«¤¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óCÈþÍÆ±Õ¡¢°û¤àÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Ê¤É¡¢Í½ËÉ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¥±¥¢¤ò½Å»ë¤·¤¿ÂÐºö¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È´ÎÈÃ¤äÏ·¿ÍÀ¿§ÁÇÈÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤¬Áý¤¨¡¢¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¥µ¥×¥ê¤ä¥Ôー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢È©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡É¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¡¦Í½ËÉ¤¹¤ë¡ÉÌò³ä¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤¿¥·¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡Ö¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¼ê±þ¤¨¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥±¥¢¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¡Ê¥ìー¥¶ー¡¦IPL¤Ê¤É¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ë¤è¤ë¥·¥ßÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ú²Ì¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¡×¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó9³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÈþÇò²½¾ÑÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¥±¥¢¤ÇÍ½ËÉ¤ä¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤¿¥·¥ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¼¡¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤ë¥·¥ß¼£ÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó7³ä¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢´Ø¿´¤Ï¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ï¸ú²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¿ÌÌ¡¢ÈñÍÑ¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡¢»Ü½Ñ¸å¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤±¤ì¤É·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¼õ¿Ç¡¦»Ü½Ñ¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¡Ê¥ìー¥¶ー¡¦IPL¤Ê¤É¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
- ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡¦¡¦¡¦73.7%
- ¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¦¡¦¡¦21.2%
- ¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦5.1%
ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ç¤Î¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó7³ä¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¼õ¿Ç¡¦»Ü½Ñ¤Ë¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë»Ü½ÑÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ü½ÑÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Û
¼ÂºÝ¤Ë¥·¥ß¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î»Ü½ÑÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆâÉþÌô¡¦¥ìー¥¶ー¡¦¸÷¼£ÎÅ¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤ÏÉý¹¤¯¡¢È©¾õÂÖ¤ä¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤Ë±þ¤¸¤ÆÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆâÉþÌô¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¦¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¤Ê¤É¡Ë¤ÇÌó2³ä¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¤äIPL¡Ê¸÷¼£ÎÅ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó1～2³ä¤ÈÂ³¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤«¤é»Ï¤á¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æµ¡´ï¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·¹¸þ¤Ï¤Û¤ÜÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ÆâÉþÌô¤¬Ìó3³ä¤ÈºÇÂ¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ô¥³¥ìー¥¶ー¡¦IPL¤¬Ìó2³äÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼£ÎÅ·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤ÊýË¡¤«¤é¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤È¡¢¡ÖÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡¦ÈñÍÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¡¢¼£ÎÅÁªÂò¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥·¥ß¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¡¤Ë¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¼£ÎÅ¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¼Ô¡¦Ì¤·Ð¸³¼ÔÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º»Ü½Ñ·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈñÍÑ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¡×¤¬ÉÔ°ÂÅÀ¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ë¸«¹ç¤¦¸ú²Ì¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÂ³¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¥·¥ß¤ÎºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢·ë²Ì¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤Ï¡ÖÈñÍÑ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤¬Âç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ü½ÑÃæ¤ÎÄË¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤ß¤ä¤«¤µ¤Ö¤¿¤Ê¤É»Ü½Ñ¸å¤Î·Ð²á¡¢»Å»ö¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢»Ü½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¡×¤ä¡Ö´ÎÈÃ¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö»Ü½Ñ¸å¤ÎUVÂÐºö¤¬É¬Í×¤«¡×¤Ê¤É¡¢È©¾õÂÖ¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤È¸ú²Ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤ò¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ï¡ÖÄË¤ß¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤äÈ©¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤ò¤è¤ê¶¯¤¯ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ø¤Î·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Î¼Á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ß¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤»þ´ü¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅß¡Ê12～2·îº¢¡Ë¡×¤Ç¡¢ÌóÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡Ö½©¡Ê9～11·îº¢¡Ë¡×¡Ö½Õ¡Ê3～5·îº¢¡Ë¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌó2³äÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤¬Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¯µ¨Àá¤Ë¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¶ー¤ä¸÷¼£ÎÅ¸å¤Ï»ç³°ÀþÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾Æ¤±¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢È©¾õÂÖ¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤½©～Åß¤Ï¥·¥ß¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ïµ¨Àá¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ß¤Î¼ïÎà¤äÈ©¾õÂÖ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÍÌµ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÅ¬¤·¤¿»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤Ç¥·¥ß¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡¦¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢¥·¥ßÇº¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥Ûー¥à¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¸ú²Ì¤Î¸Â³¦¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¶áÇ¯¤Ï¡¢Í½ËÉ¤ä¿Ê¹ÔÍÞÀ©¤Ï¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÊÑ²½¤òµá¤á¤ëÃÊ³¬¤ÇÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥·¥ßÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë°Õ¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»ç³°ÀþÎÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯½©Åß¤Ï¼£ÎÅ³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¾õÂÖ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
