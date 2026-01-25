【岡山大学】岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2026年1月19日現在）

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

岡山県ホームページに公開されている患者報告数や医療提供体制のデータ（※）をまとめ、岡山県専門家有志にてコメントを付け加えています。一週間に一回アップデートする予定です。

また、東京都の「最新のモニタリング項目の分析・総括コメントについて」を参考に一枚で分かりやすく表現しております。県内の状況を把握する上で参考になれば幸いです。





新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックはWHOから宣言終了が行われ、わが国でも通常の生活が戻りつつありますが、岡山県内の感染・医療体制の状況を把握する点や、みなさまの日常生活における感染予防対策のご参考になればと思い、情報提供を継続しています。よろしくお願い申し上げます。＊5類移行後は定点当たりの患者報告数を利用しています。

◆感染状況・医療提供体制の分析〔2026年 1月 19日（月）現在〕

レベル１．感染者数は一定程度にとどまっている

〔前回 2025年12月22日（月）：レベル1．感染者数は一定程度にとどまっている〕

定点当たり新型コロナウイルス感染症（COVID-19）報告数は、前週が年末年始にあたるため1.40人と増加していますが、全国的にも感染者数は一定程度に落ち着いています。状況に応じたマスクの適正使用、適切な換気が必要です。

COVID-19による入院患者も継続的に発生しています。ハイリスク患者は、早期診断・早期治療が必要です。

季節性インフルエンザが県内でも流行しており、インフルエンザ警報が発令されています（定点当たり報告数は12.30人）。COVID-19や季節性インフルエンザ後の二次性細菌感染による入院も認めらます。伝染性紅斑も流行しています。

https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%902026%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E9%80%B1.pdf

＜感染状況・医療提供体制のレベル評価について＞

https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_%EF%BC%95%E6%AE%B5%E9%9A%8E_20230520%E6%94%B9%E8%A8%82.pdf



◆岡山県専門家有志

頼藤貴志（岡山大学大学院医⻭薬学総合研究科 疫学・衛生学分野）

萩谷英大（岡山大学病院 総合内科・総合診療科）

藤田浩二（津山中央病院 総合内科・感染症内科）

市村康典（国立国際医療研究センター 国際医療協力局）

吉岡大介（川崎医科大学 臨床感染症学・川崎医科大学附属病院 感染管理室）

（順不同）

◆参 考

・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2025年12月8日現在）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003676.000072793.html

・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2025年12月15日現在）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003695.000072793.html

・岡山県内の感染状況・医療提供体制の分析について（2025年12月22日現在）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003721.000072793.html

◆参考情報

・岡山県クラスター対策班有志作成動画、診療所や職場でのお役立ち集

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4631

・新型コロナウイルスワクチン情報

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/?p=4923

・岡山大学の新型コロナウイルス感染症への対応について

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/aboutcoronavirus.html

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院コロナ・アフターケア外来

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html

・【岡山大学】岡山大学病院にECMOを搭載できる大型救急搬送車「ドクターカー」を配備しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000072793.html

・【岡山大学】WHOに協力：新型コロナウイルス感染症対策専門家として萩谷英大医師をパプアニューギニアへ派遣

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000502.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報18）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報19）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000347.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報20）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報21）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000467.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報22）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000531.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報23）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000600.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報24）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000642.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報25）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報26）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000921.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報27）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000995.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報28）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001219.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報29）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001265.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報30）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001365.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報31）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001402.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報32）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001466.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報33）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001491.000072793.html

・【岡山大学 x デンタルダイヤモンド社】新型コロナウイルス特集ページ（続報35）を期間限定で公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001575.000072793.html

・岡山大学医学部保健学科市民講座「コロナウイルス感染症をもっと知ろう-看護・放射線・検査-」講演録画配信を開始しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000815.000072793.html

◆参考調査研究レポート

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 中間報告について」を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000687.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「小児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査 最終報告について」を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000761.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「岡山市におけるワクチンの感染予防・重症化予防効果について」を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001199.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ情報「乳幼児新型コロナウイルスワクチン接種後副反応調査最終報告について」を発行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001499.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種後副反応調査〔最終報告〕～男女半々の若い世代を対象とした2回目接種はどのような結果なのか～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000072793.html

・【岡山大学】武田／モデルナ社新型コロナワクチン接種1か月後追跡調査報告～接種1か月後の副反応の有無や満足度を評価～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後副反応調査～最終報告～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000798.000072793.html

・【岡山大学】武田/モデルナ社製新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）後発熱と抗体価の関連についての報告

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000918.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の原因とされる宿主内持続感染は起きるのか～全身性感染と不十分な免疫応答は持続感染のリスク要因に～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000778.000072793.html

・【岡山大学】高齢者施設入所者のおよそ1割は予防接種にもかかわらず免疫反応が極めて弱く、対応が必要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html

・【岡山大学】コロナ禍に子どもの喘息新規診断率が減少～感染症対策による呼吸器ウイルス感染症減少と関連か～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001081.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナワクチン接種後に発現した持続的な副反応の特徴を検討

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001879.000072793.html

・最期の時を過ごす場所を厚生労働省のデータから解析～コロナ禍で病院から在宅へ死亡場所がシフト～〔岡山大学, 飯塚病院〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002072.000072793.html

・【岡山大学】コロナ感染後の長引く症状のすべてが後遺症とは限らない～コロナ後遺症外来で見つかった内科疾患から～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002092.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株流行期における抗体価とSARS-CoV-2感染の関連

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症による長引く症状が就労へ与える影響を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002395.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナ後遺症の症状に見られる立ちくらみ症状の特徴を調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002437.000072793.html

・【岡山大学】持続感染を伴う新型コロナ後遺症の予防法並びに治療法の検討～ワクチンと抗ウイルス薬の同時併用には症状回復の効果が期待される～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002454.000072793.html

・【岡山大学】テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量検体中の新型コロナウイルス内に存在するNタンパク質の高感度検出に成功

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002842.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状に関連した筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群（ME/CFS）の特徴に関する研究

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002825.000072793.html

・【岡山大学】オミクロン株期のコロナ後遺症診療～半数以上で180日以上の長期通院が必要～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003274.000072793.html

・【岡山大学】新型コロナウイルス罹患後症状（コロナ後遺症）の倦怠感に対する臨床研究を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002809.000072793.html

岡山大学病院（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）疫学・衛生学分野 教授 頼藤貴志

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-7173

FAX：086-235-7178

E-mail：okayama.eisei◎gmail.com

※◎を@に置き換えて下さい

http://www.unit-gp.jp/eisei/wp/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

https://venture.okayama-u.ac.jp

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html