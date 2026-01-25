STU48 Âè21²ó¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µー¥È ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È½Ð±é～¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÈ¯¿®～
¼Ì¿¿¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï(C)STU¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
À¥¸ÍÆâ7¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦STU48¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¹Åç»Ô¼çºÅ¡¢¾ã³²¼Ô¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¡ÖÂè21²ó ¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µー¥È～¾ã³²¼Ô¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µー¥È～¡×¤Ë¡¢ÈïÇú80¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¡ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦²¬Â¼Íü±û¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¦Ê¼Æ¬°ª
Ê¿ÏÂÊ¸²½¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëSTU48¤«¤é¤Ï¡¢ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¢²¬Â¼Íü±û¡¢ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¢µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¢Ê¼Æ¬°ª¤Î5Ì¾¤¬»²²Ã¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯¤¯¤«¤ß¤·¤á¤ëº£¡¢º£²ó¤Î¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤È¡Öµ§¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£
ÎÏ¶¯¤¤ÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¹ç¾§¤È¼êÏÃ¤Ë¤è¤ë²Î¡¢¤½¤·¤Æ¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¹Åç¤æ¤«¤ê¤Îºî¶Ê²È¡¦ÀîºêÍ¥»á¤Ë¤è¤ë¡Öµ§¤ê¤Î¶Ê Âè1¡Ô°¥Åé²Î¡Õ¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
¥í¥Óー¤Ç¤Ï¡¢Èøºê¤ÈÊ¼Æ¬¤¬³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÀé±©ÄáÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤ª¤ê¤Å¤ëÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬Æ¯¤¯¶¦Æ±ºî¶È½ê¤Ë¤è¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥ー¡¢Ë¥À½ÉÊ¡¢ÌÚ¹©À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¼«¼çÀ½ÉÊÈÎÇä¡¢¡Ö¤¨¤ó¤¼¤ë¤Õ¤£¤Ã¤·¤å¡×¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Òー¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥Æー¥¸¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
µÙ·Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µー¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¹Åç»Ô¤Î¾¾°æ°ìÕé»ÔÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¡¢Ì¿¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÈïÇú80¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¹Åç¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¿´²¹¤Þ¤ë°§»¢¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀÄ¶õ¤ò¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡×¡Ö£³£¶£µÆü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡×
STU48¥á¥ó¥Ðー¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¹ç¾§¤Ç¤Ï¡¢ÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØÀÄ¶õ¤ò¸ì¤ê¹ç¤ª¤¦¡Ù¤òÈäÏª¡£
Èøºê¤Ï¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤ØÀÄ¶õ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ä³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹ºê¤È¹Åç¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡Ø365Æü¤Î»æÈô¹Ôµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄ¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤ò»æÈô¹Ôµ¡¤ËÎã¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤è¤ê¤â²áÄø¤äÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡Ù¤Î¹ç¾§¤Ç¤Ï¡¢Ê¼Æ¬¤¬¡ÖÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤äÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÊ¿ÏÂ¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤³¤³¤Ç³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢»í¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¶¦Æ±ºî¶È½ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢¼êÏÃ¥³ー¥é¥¹¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤ÞÊ¿ÏÂ¤Î²Î¡×
¹ç¾§¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢²¬Â¼¤Ï¡Ö¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤È²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ×Î±Åç¤â¡Ö¹Åç¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¾¾°æ¹Åç»ÔÄ¹¤â»²²Ã¤·¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¡Ø¤Ò¤í¤·¤ÞÊ¿ÏÂ¤Î²Î¡Ù¤ò¹ç¾§¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤ÎÎÏ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢´¶Æ°¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡»¼Â»Ü³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè21²ó¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ó¥µー¥È～¾ã³²¼Ô¤È¹Åç¸ò¶Á³ÚÃÄ¤È¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥µー¥È～
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì/14:00 ¡¦¡¡³«±é/15:00
²ñ¾ì¡§¹Åç¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥ë¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶èÃæÅçÄ®£±ÈÖ£µ¹æ¡Ë
¥á¥ó¥Ðー¡§ÃÓÅÄÍµ³Ú¡¦²¬Â¼Íü±û¡¦ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¦µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¦Ê¼Æ¬°ª
¢£STU48 ¸ø±é¡¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2026Ç¯ 1·î 28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¸ø±é¡¡/ STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
2026Ç¯ 2·î 5Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¸ø±é¡¡/ STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
2026Ç¯ 2·î 8Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±é¡¡/ ¹Åç»Ô¡¦Åì¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー
2026Ç¯ 2·î 8Æü¡ÊÆü¡Ë ¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤ó¥Ðー¥¹¥Çー¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡×SP¥²¥¹¥È¤Ë¥¥ó¥¿¥íー¡£ / ¹Åç»Ô¡¦Åì¶èÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿ー
2026Ç¯ 2·î 9Æü¡Ê·î¡Ë¡ÖËÍ¤ÎÂÀÍÛ¡×¸ø±é¡¡/ STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
2026Ç¯ 2·î 10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡ÖSTU48 SHOWCASE LIVE 1st～£µth¡× / Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-WEST
2026Ç¯ 2·î 10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹ÈÖ³°ÊÔ¡×Âè9²ó / Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-WEST
2026Ç¯ 2·î 11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë ¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¸ø±é / Åìµþ¡¦½ÂÃ« SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
2026Ç¯ 2·î 14Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Ö¤µ¤¢ Ì¤Íè¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡©¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
2026Ç¯ 2·î 15Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
2026Ç¯ 2·î 15Æü¡ÊÆü¡Ë ¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±é / »³¸ý¸©¡¦RISING HALL
¢¡STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î3Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü) STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
¢£2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§¹Åç¸©¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë
¸ø±éÆâÍÆ¡§STU48¡Ö²Ö¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©¡×¸ø±éwith THE STU BAND
¢£2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§¹Åç¸©¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë
¸ø±éÆâÍÆ¡§
1Éô¡§ÃæÂ¼Éñ¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È
2Éô¡§±éÌÜÄ´À°Ãæ
¢£2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¹Åç¸©¡¦¾åÌî³Ø±à¥Ûー¥ë
¸ø±éÆâÍÆ¡§
1Éô¡§STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È Part1
2Éô¡§STU48 9¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È Part2
¢¨³Æ¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²¾¤Ç¤¹¡£Àµ¼°¤Ê¤â¤Î¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä STU48¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡13th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー
¿·°æÍü°É(½éÁªÈ´)/ÃÓÅÄÍµ³Ú/ÀÐÅÄÀéÊæ/Æâ³¤Î¤²»/²¬ÅÄ¤¢¤º¤ß/²¬Â¼Íü±û/ÈøºêÀ¤Î¤²Ö/¹©Æ£Íý»Ò/µ×Î±ÅçÍ¥²Ì/¿®Ç»Ãè²Ö/¹âÍº¤µ¤ä¤«/¡úÃæÂ¼Éñ(¥»¥ó¥¿ー)¸¶ÅÄÀ¶²Ö/Ê¼Æ¬°ª/Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤/µÈÅÄºÌÎÉ
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä STU48¡¡13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡¡
¡ãType A¡ä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-90839～40
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-839～40
CD
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
Blu-ray
¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,900(ÀÇÈ´²Á³Ê\1,727)
·ÁÂÖ:CD¡ÜBlu-ray
[½é²ó¸ÂÄêÈ×]±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー·ôÉõÆþ
[ÄÌ¾ïÈ×]À¸¼Ì¿¿1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ãType B¡ä
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-90841～42
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛÉÊÈÖ:KIZM-841～42
CD
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
Blu-ray
¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,900(ÀÇÈ´²Á³Ê\1,727)
·ÁÂÖ:CD¡ÜBlu-ray
[½é²ó¸ÂÄêÈ×]±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー·ôÉõÆþ
[ÄÌ¾ïÈ×]À¸¼Ì¿¿1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ
¡ã·à¾ìÈ×¡ä
ÉÊÈÖ:NMAX-1448
M-1¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×É½Âê¶Ê
¤½¤ÎÂ¾¼ýÏ¿ÆâÍÆÌ¤Äê
²Á³Ê:\1,250¡ÊÀÇÈ´¤²Á³Ê\1,136¡Ë
·ÁÂÖ:CD¤Î¤ß
