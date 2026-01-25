¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¡ÖÀèÃ¼°å³Ø¸¦µæ¥È¥ì¥ó¥É～²¬»³Âç³Ø¥¯¥é¥¤¥ªFIB-SEM¡¦¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ in ¼¯ÅÄ～¡×¡Ì2/10,²Ð ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Í
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 1·î 25Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñÁ´ÂÎ¤Î¸¦µæÎÏ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸¦µæÂç³Ø·²¤Î·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼Ê¬ÀÏ·×Â¬ÀßÈ÷¡¦´ðÈ×ÀßÈ÷¤Î½¼¼ÂµÚ¤Ó¶¦ÍÑ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ë½éÆ³Æþ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¤ä¡¢À¾ÆüËÜ½éÆ³Æþ¤Î¥¯¥é¥¤¥ªFIB-SEMÁõÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¦ÍÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖÀèÃ¼°å³Ø¸¦µæ¥È¥ì¥ó¥É～²¬»³Âç³Ø¥¯¥é¥¤¥ªFIB-SEM¡¦¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ in ¼¯ÅÄ～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÜ³ØÄÅ¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³ØÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¸ÕÅíºä¿Î»Ö¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ¸²¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸²½³Ø¡¢Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø²òÀÏ¤Ë¤è¤ëÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡2026Ç¯ 2·î 10Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～18:00
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¡¡²ñ¾ì¡§²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¼¯ÅÄ²ñ´Û¹ÖÆ²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡²¼µ¤Î¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡Ö14¡×¤Î·úÊª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡https://oumed.okayama-u.ac.jp/med/about/campus/campustour/
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡16:00～16:05¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ °å»õÌô³Ø°è¡¡À®À¥ ·Ã¼£ ³Ø°èÄ¹
¡¡16:05～16:15¡¡²¬»³Âç³ØJ-PEAKS¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½¡¡²ÏËÜ ²íµª É®Æ¬Éûµ¡¹½Ä¹
¡¡16:15～16:30¡¡²¬»³Âç³Ø¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡¢¥¯¥é¥¤¥ªFIB-SEM¤Î³µÍ×
¡¡¡¡²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡¾ÂËÜ ½¤¹§ ½Ú¶µ¼ø
¡¡16:30～18:00¡¡ÆÃÊÌ¹Ö±é
¡¡¡¡¡Ö¥¯¥í¥Þ¥Á¥ó¤Î¹½Â¤¤ÈÆ°ÂÖ¤¬»Ê¤ë¥²¥Î¥àµ¡Ç½À©¸æ¤ÎÊ¬»Ò´ðÈ×¡×
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÂç³ØÄêÎÌÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡¸ÕÅíºä ¿Î»Ö ¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡ºÂÄ¹¡§²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¡ÄÀ ·ú¿Î ½êÄ¹
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡³ØÉôÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢¶µ°÷¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û
¡¡Ìµ ÎÁ
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¡¡²¼µ¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤«¤é»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ê¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»²²ÃURL¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://forms.office.com/r/Py9P38Penv
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/12/trend20260210.pdf
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
¡Ú¶¦ ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³Ø°åÎÅ·ÏÅù¸¦µæ³«È¯ÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ
¡¡²¬»³Âç³ØJ-PEAKS
¢¡»² ¹Í
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14879.html
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø°ÛÊ¬Ìî´ðÁÃ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¹ñºÝ¹½Â¤À¸Êª³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/icsb/index.html
¡¦¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥¿¥ë
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÍÑ¥¯¥é¥¤¥ª¥×¥é¥º¥ÞFIB-SEMÁõÃÖ¡ÖArctis¡×¤òÀ¾ÆüËÜ¤Ë½éÆ³Æþ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003582.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¡Ö¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶À¡×¤òÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ë½éÆ³Æþ¡ª³Ø³°¤Ø¤Îµ¡´ï¶¦ÍÑ¤â³«»Ï¡ª
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html
¡¦Âè1²ó ²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥·¥Ê¥¸ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ ～¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¯～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë¼çºÅ¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ËÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤¬ÅÐÃÅ～¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¡ÊPEAKS¡Ë·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¶¥Áè¡×¤«¤é¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¡ª～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html
¡¦¡ÖÂè3²ó²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥·¥Ê¥¸ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó～²¬»³Âç³Ø¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ¸²¡¦¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×～¡×¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003019.000072793.html
¥¯¥é¥¤¥ªÅÅ»Ò¸²Èù¶ÀKrios G4 ¡Ê300 kV, ¥µー¥â¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¼Ò¡Ë
¥¯¥é¥¤¥ª¥È¥â¥°¥é¥Õ¥£ーÍÑ¥¯¥é¥¤¥ª¥×¥é¥º¥ÞFIB-SEMÁõÃÖ¡ÖArctis¡×
¢¡ËÜ·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø°åÎÅ·ÏÅù¸¦µæ³«È¯ÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ¡Ê»öÌ³Ã´Åö¡§ÉÂ±¡¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý¡Ë
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1 ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-235-7982
¡¡E-mail¡§kensui-soumu¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3761.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
