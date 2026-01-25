¡ØBOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥¤¥º¤¬¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ë1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÅÐ¾ì·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÆâÎ´Íµ¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É4751¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤è¤ê¡¢¡ØBOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥é¥¤¥º¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºîÉÊ½é¤Î¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー6¿Í¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ー¥Û¥ë¥Àー¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÅ¸³«°Ê¹ß¡¢2026Ç¯5·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤â½ç¼¡ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§BOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～
¼ïÎà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´6¼ï¡Ê¹â³¬Íö»Î¡¢ÈÞºêÍ¾²Ö¡¢±«µ´äÆ¡¢µÆ½©ÌÀ¡¢¥¨¥á¥ê¡¦¥¹¥Î¥ïー¥ë¡¢Èë¶õÌÚÎé¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´Ä¹Ìó12cm
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦Å´
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯5·î²¼½Ü°Ê¹ß
¼è¤ê°·¤¤¸µ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡§(C)¹áµ³³Ø±à/Seed Project
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤Î¤ªÅ¹¤È¡¢¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÀè¹ÔÈÎÇä¡Ó
¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¤è¤êÀè¹ÔÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤Ï2026Ç¯5·î²¼½Ü°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó
https://app.online-crane.namco.co.jp/landing
¡ÒÅ¹ÊÞÈÎÇä¡Ó
Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØBOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØBOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～¡Ù¤Ï¡¢Ì¾ÌçÃË»Ò¹»¡¦¹áµ³³Ø±à¤Î¡È¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2025Ç¯3·î¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·µ¬IP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
SNS¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥çー¥È¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖBOYS be MAID¡ª～¸æÁâ»Ê¥á¥¤¥É¥Üー¥¤Éô¤ÎÆüÆü～¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤ä¥É¥é¥ÞCD¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡¡ ¡§https://boysbemaid.jp/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/boysbemaid_koki
¸ø¼°Youtube¡¡ ¡§https://www.youtube.com/@boysbemaid_koki
¢£¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®40ÈÖ1¹æ Abema Towers
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1998Ç¯3·î18Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§7,440É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÆâÎ´Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥á¥Ç¥£¥¢&IP»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¢¥²ー¥à»ö¶È¡¢Åê»ñ°éÀ®»ö¶È
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÅÄ¸ý
E-mail¡§support@caanime.com