¡ÚSTPR¡Û¤á¤Æ¤ª¤é¡¢½é¤Î¼Â¼ÌMV¡ØKing So Dirty¡Ù¤ò¸ø³«¡ª¶Ë´¨¤Î¥í¥±¤ÇÌ¥¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤È¡È½é¤Î±éµ»¡É¤ËÃíÌÜ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½:Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×)¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥× ¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é¡×¡Ë¤¬½é¤Î¼Â¼Ì¤ÇÄ©¤ó¤À¿·¶Ê¡ØKing So Dirty¡Ù¤ÎMusicVideo¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢2026Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)20:00¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤·¤¿¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¤Î¿·¶Ê¡ØKing So Dirty¡Ù¤Ï¡¢Ç¾¿ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¼Â¼ÌMVºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê²Î»ì¤È½ÅÄã²»¤Î¸ú¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Ï¤É¤³¤«ÁÖ²÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¾ï¤ò¾¯¤·»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¥Ñー¥È¤«¤é¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥Ã¥¯HOOK¡Ê¥µ¥Ó¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Î¤Ç¤Î³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤Ø¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ÏÉ¬Ä°¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¿ºÍ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇÛ¿®¤äÆ°²è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¼Â¼Ì¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Êü¤Ä¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤Ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¥¯ー¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤ËËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¹µ¤¨¤ëK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤Î½ø¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤È±ÇÁü¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡È¤á¤Æ¤ª¤é¤Îº£¡É¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚMV¡ÛKing So Dirty / ¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=-j0NrsYiau8 ]
YouTube¡§https://youtu.be/-j0NrsYiau8(https://youtu.be/-j0NrsYiau8)
Vocal¡§¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -
Music/ Lyric/ Arrangement¡§Ra-U
Producer¡§Hiroki Tokumura¡ÊSENPO inc¡Ë
Director¡§Yu-ki Yoshida
¢£¶Ë´¨¤Î¤Ê¤«¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤È¡Ö½éÄ©Àï¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿»£±Æ¸½¾ì¥×¥Á¥ì¥Ýー¥È
»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï12·î¤ÎÁáÄ«3»þ¡£Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Î³¤±è¤¤¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥í¥±¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤È¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£3·î¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥À¥ó¥¹¤ò¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÇ®ÎÌ¤ÏÁý¤·¡¢´¨¤µ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Á´°÷¤¬´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¡È±éµ»Åª¤Ê±é½Ð¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤Ä¥¯ー¥ë¤Ë±é¤¸¤ë»Ñ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖSTPR BOYS¡×¤«¤é¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁü¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ìÌÌ¼Ì
¢£¸ø±é³µÍ×
¡Ú¸ø±éÌ¾¡Û
Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
-2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¡¡¡¡³«¾ì12:00¡¿³«±é12:30
-2026Ç¯3·î23Æü(·î)¡¡¡¡³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ ¡¡¢©220-8507¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤6-2-14
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/
¢£¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites - Profile
2024Ç¯8·î10Æü¤ËSTPR¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¿´²»¡¢¥í¥¼¡¢Lapis¡¢¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·¡¢¤ß¤«¤µ¤¯¤ó¡¢ÌÀÍë¤é¤¤¤È¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï³«Àß¸å¡¢²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂ®¡¢¤ï¤º¤«49Æü¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÃ£À®¡ª(2026Ç¯1·î¸½ºß)
Ëè½µÆüÍË22»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤ä¥²ー¥à¼Â¶·¡¦¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡¦²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤µÂçÇúÈ¯¤ÊÆ°²èÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIRST 1MPACT¡×¤ÏÇÛ¿®¤«¤é¤ï¤º¤«26Æü´Ö¤Ç100Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂ®¤Î¤ÇÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÃ£À®¡£
¢¨¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Î¤´Ãí°ÕÅÀ
¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×É½µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§£³¤«½ê(¤á¤Æ¤ª¤é_-_Meteorites_-¡§¥¢¥ó¥Àー¥ÐーÉôÊ¬)¤¬¡¢È¾³Ñ¥¢¥±¡¿ - (¥Ï¥¤¥Õ¥ó)¤ÏÈ¾³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥ó¥¯
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://stprcorp.com/meteorites/¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/mtor_info¡¡
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@mtor_info¡¡
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@mtor_info¡¡
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/mtor_info¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/