¤¹¤È¤×¤ê¤Ê¤É5¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡ÙSTPR TICKETµ¡ºà³«Êü¤ÎÀèÃåÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¡§Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼STPR)¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¤Î2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡ÖKnight X - µ³»ÎX -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026(ÄÌ¾Î¡§¤¹¤È¤Õ¤§¤¹)¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢STPR TICKETµ¡ºà³«ÊüÈÎÇä¤ò2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¤Ë³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤Ï¡¢STPR½êÂ°¤Î5¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤ËSTPR»Ë¾å½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ØSTPR Family Festival!!¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¡È¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡É¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤ÎSTPR TICKETµ¡ºà³«ÊüÈÎÇä¤Ï¡¢2026Ç¯1·î25Æü(Æü)21:00¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¡È¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡É¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
»²¹Í¡Ë¡ØSTPR Family Festival!!¡Ù¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000059399.html
¢£¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù ¸ø±é¾ðÊó
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
STPR Family Festival!! 2026
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
- 2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 18:00
- 2026Ç¯2·î8Æü(Æü) ³«¾ì 13:00/³«±é 15:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¥Éー¥à ¢©112-0004¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://festival.stpr.com/2026
¡Ú¼çºÅ¡Û
Åìµþ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(TOKYO MX)¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ÚSTPR TICKET µ¡ºà³«ÊüÈÎÇä(ÀèÃå)¡Û
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2·î7Æü(ÅÚ)¸ø±é
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)21:00 ～ 2026Ç¯2·î6Æü(¶â)18:00
2·î8Æü(Æü)¸ø±é
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)21:00～2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)18:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡Û
STPR TICKET¡§https://stpr-ticket.com/booths/stprevent
¢ãÃí°Õ»ö¹à¢ä
¢¨ÀèÃåÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨3ºÍ°Ê¾åÍÎÁ
¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¤ÆÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤âSTPR ID¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
STPR ID¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
STPR ID¤Ï¡¢STPR¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ò1¤Ä¤ÎID¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤´ÅÐÏ¿¥Úー¥¸¡§https://id.stpr.com/
¢£½Ð±é¼Ô Profile
― STPR Family ―
STPR Family¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤Î5¥°¥ëー¥×¤¬½êÂ°¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÎß·×¤Ï3,088Ëü800Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²èÆ°²è¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¡¢ASMR¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥¹¥Êー¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤òÌ¥Î»¡£²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±Ç²è¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ë¤Æ5Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¤¹¤È¤×¤ê
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://strawberryprince.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/StPri_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/
µ³»ÎX - Knight X -
¡ÈÀ¼¡É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉð´ï¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://knight-x.stpr.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Knight_A_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Knight_X_info
AMPTAKxCOLORS
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.com/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ampxtak
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -
¿ô¡¹¤Î¡Ö²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¡×µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://stprcorp.com/meteorites/
¸ø¼°X¡§https://x.com/mtor_info
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@mtor_info
¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¡ÖSTPR BOYS PROJECT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sneaker-step.com/
¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@Sneaker_Step
¸ø¼°X¡§https://x.com/Sneaker_Step
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/