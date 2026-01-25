¡Ú¥Þ¥Ã¥Á¥ì¥Ýー¥È¡Û¥¤¥é¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ÔÂè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Õ
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¤ªÎÏÅº¤¨»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¦¥§ー¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¤ò¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü12»þ¤«¤éÀï¤Ã¤¿ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥¦¥§ー¥È¡¢´Ú¹ñ¤ËÇÔ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾11Ê¬²á¤®¡¢27-20¤È7ÅÀ¥êー¥É¤ÎÍ¥°Ì¤«¤é¥¤¥é¥¯¤ÎÄÉ·â¤òµö¤·¡¢1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿É¤¯¤â1ÅÀ¥êー¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢30-29¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤½ª¤¨¤Æ2¾¡1Ê¬¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï¥¯¥¦¥§ー¥È-´Ú¹ñÀï¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Î·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥°¥ëー¥×I¤Ç2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤¿¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦×ÂÀ±JAPAN
»î¹çÅ¸³«Á°È¾¡§³Î¼Â¤Ë¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤ÆÀè¹Ô
¿ù²¬¾°¼ùÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥åー¥È¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ù²¬Áª¼ê¡¢ÅÏÉô¿ÎÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¼é¤Ã¤Æ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊDF¤Ç¥¤¥é¥¯¤ÎÂ¤ò»ß¤á¤Æ¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¡¢17Ê¬¤Ë¤Ï13-8¤È5ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢Âà¾ì¼Ô¤¬Â³¤¯´Ö¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤º»ý¤Á¤³¤¿¤¨¡¢¹ÓÀ¥Î÷Áª¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥åー¥È¤äµÈÌî¼ùÁª¼ê¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤ÇÆÀÅÀ¤·¡¢19-16¤È3ÅÀ¥êー¥É¤Ç¸åÈ¾¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¡§½ªÈ×¡¢ÌÔÄÉµö¤¹¤â1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë
¸åÈ¾¤â2Ê¬¡¢4Ê¬¤ÈÂà¾ì¼Ô¤¬Â³¤¡¢Î®¤ì¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÅÄ¹ÒÂÀÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥É¥·¥åー¥È¤äÆ£ºä¾°µ±Áª¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥åー¥È¡¢Â®¹¶¤Ê¤É¤ÇºÆ¤ÓÀª¤¤¤Å¤¡¢11Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï27-20¤È¥êー¥É¤ò7ÅÀ¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥Ñ¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥åー¥È¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢·ä¤ò¸«¤»¤ë´Ö¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
30Ž°29¤È1ÅÀ¥êー¥É¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¹¶·â¡£ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Î·èÃå¤âÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1ÅÀ¤ò·üÌ¿¤ÎDF¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤¿ÆüËÜ¤¬30-29¤Ç¾¡Íø¡£
¥á¥¤¥ó¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥°¥ëー¥×I¤Ç¤Î2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Player of the match¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿7ÆÀÅÀ¡¢30ÅÀÌÜ¤Î¥·¥åー¥È¤â·è¤á¤¿¿ù²¬Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç·ë²ÌÆüËÜ 30¡Ê19-16¡¢11-13¡Ë29 ¥¤¥é¥¯
¸Ä¿ÍÆÀÅÀ
#9 ¿ù²¬ ¾°¼ù 7ÅÀ
#20 ÅÏÉô ¿Î 7ÅÀ
#51 ÃæÅÄ ¹ÒÂÀ 5ÅÀ
#38 ¿åÄ® ¹§ÂÀÏº 2ÅÀ
#68 »Ô¸¶ ½¡Ìï 2ÅÀ
#56 ¹ÓÀ¥ Î÷ 2ÅÀ
#39 Æ£ºä ¾°µ± 2ÅÀ
#31 µÈÌî ¼ù 1ÅÀ
#23 ¶¶ËÜ ÌÀÍº 1ÅÀ
#58 ÅÄÃæ Âç²ð 1ÅÀ
GK¥»ー¥Ö¿ô¡Ê¥·¥åー¥ÈÁË»ß¿ô/Èï¥·¥åー¥È¿ô¡Ë
#1 ÃæÂ¼ ¾¢ 1/8 12.5%
#12 ´ä²¼ Í´ÂÀ 8/30 26.7%
¢¨¥¤¥é¥¯Àï¡¡¾ÜºÙ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤Á¤é(https://handball.or.jp/uploaded_file/game/doc/383/score/39MTR.pdf)¤«¤é
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
¥È¥Ëー¡¦¥¸¥§¥íー¥Ê´ÆÆÄ¡ÖÆüËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤¿»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¸þ¤±¡¢Á´°÷¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢°¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¼¡Àï¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾
½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×I¡¢II¤È¤â¤ËºÇ½ª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½à·è¾¡¤Ï¥Ðー¥ìー¥ó¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥«¥¿ー¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ëー¥×I¡¢II¤È¤â¤Ëº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÎÏÇìÃç¡£¤É¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶Ïº¹¤ÎÁè¤¤¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
1979Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×¤ÎÀï¤¤¤Ë°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Î¼Â¤Ë¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿#9 ¿ù²¬ ¾°¼ùÁª¼ê
¿ù²¬Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë7ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿#20 ÅÏÉô ¿ÎÁª¼ê
¼¡Àï¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¢£·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¦½à·è¾¡¡§1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë22:00～¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë0:00～¡Ê»î¹ç»þ´Ö¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï1·î26ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë³ÎÄê¡Ë
¢¨»î¹ç¤Ï¡ÖALKASS¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¡£
Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§Âè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥¯¥¦¥§ー¥È
ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡§°ìÍ÷(https://www.handball.or.jp/nationalteam/members/men_2025_22amch.html)
¡ÚÆüËÜÂåÉ½ º£¸å¤ÎÂÐÀïÆüÄø¡Û
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë ½à·è¾¡
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë ·è¾¡¡¦3°Ì·èÄêÀï
¢¨¾å°Ì4¥Áー¥à¤¬2027Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè30²óIHFÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
³Æ»î¹ç¤Ï¡ÖALKASS¡×¤«¤é»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ª»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1352)¤«¤é
Âç²ñ¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=i&eid=383)¤«¤é