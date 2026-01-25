MW 2·î13Æü-14Æü¤Ë2026 Spring Summer Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
Åìµþ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É MW¡Ê¥¨¥à¥À¥Ö¥ê¥åー¡Ë ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¡¢
2026 Spring Summer Collection¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
DRESSING AS TRUST
― ¿®Íê¤È¤·¤Æ¤ÎÁõ¤¤ ―
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¾¦ÉÊ¤Î»îÃå¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¡¦Í½Ìó¹ØÆþ¤ÏMW¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆüÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡Ê²ñ¾ì¤Ç¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://mw-tokyo.com/pages/2026ss
MW¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MW¤Ï¡¢Áõ¤¤¤ò°ì»þÅª¤Ê¾ÃÈñ¤ä²á¾ê¤Ê¼çÄ¥¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢Ä¹¤¯´ó¤êÅº¤¦¡Ö¿®Íê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºàÁªÄê¤«¤éÀß·×¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²áÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÎØ³Ô¤ä½êºî¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÉþ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026 Spring Summer Collection¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026 Spring Summer Collection¤Ç¤Ï¡¢MW¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÀÅ¤±¤µ¡¢Í¾Çò¡¢µ¤ÇÛ¤ò¼´¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤È¹½Â¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Áõ¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§MW 2026 Spring Summer Collection Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯2·î13Æü-14Æü
³«ºÅÃÏ¡§Åìµþ¡¦É½»²Æ»
ÂÐ¾Ý¡§°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºàÍè¾ì²Ä¡£
Íè¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°¼õÉÕÀ©¤Ç¤¹¡£²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MW Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È ¤´Íè¾ì¼õÉÕ(https://forms.gle/iGq9oRrnmFQ1g16m7)
¢¨²ñ¾ì½»½êÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Õ¥©ー¥àÆâ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¡¦¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¾¦ÉÊ¤Î»îÃå¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¡¦Í½Ìó¹ØÆþ¤ÏMW¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆüÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MW (¥¨¥à¥À¥Ö¥ê¥åー)
Web¡§mw-tokyo.com(https://mw-tokyo.com)
Instagram¡§@mw_tokyo(https://www.instagram.com/mw_tokyo/)