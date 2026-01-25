TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Blu-ray¤¬Á´2´¬¤ÇÈ¯Çä·èÄê¡ª1´¬¤Ï2026Ç¯6·î3Æü(¿å)È¯Çä¡ª
¡úÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍËâ½Ñ»Õ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
¾¯Ç¯¥¯¥Î¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âËâ½Ñ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«¸Þ¥õ·î¤Ç¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤Û¤É¤ÎÅ·ºÍËâ½Ñ»Õ¡£¤½¤ó¤Ê¥¯¥Î¥ó¤¬ËâÆ»¶ñ¤äËâ½Ñ¤ò³ØÌä¤È¤·¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¡¢¡ÈÉ¬¤ºËâ½Ñ¤ÇÌÜ¤òºî¤ë¤ó¤À¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯Ëâ½ÑÃµµá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª»Õ¾¢¤È¶¦¤ËÉÔ²ÄÇ½¤È¤â»×¤ï¤ì¤ëÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¢¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
ÌÕÌÜ¤ÎÅ·ºÍËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥óÌò¤ÏÁá¸«º»¿¥¡¢¥¯¥Î¥ó¤Î»ø½÷¥¤¥³¡¦¥é¥¦¥ó¥ÉÌò¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥Î¥ó¤Îµö²Ç¤Ç¡¢Âè¶å²¦½÷¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥åー¥°¥ê¥¢Ìò¤Ëµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¥¯¥Î¥ó¤ÎºÇ½é¤ÎËâ½Ñ¤Î¶µ»Õ¥¸¥§¥Ë¥¨¡¦¥³ー¥¹Ìò¤Ë»³¸ýÎ©²Ö»Ò¡¢¥¯¥Î¥ó¤ò¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¯»Õ¾¢¥¼¥ª¥ó¥êー¡¦¥Õ¥£¥ó¥íー¥ëÌò¤òÅçºê¿®Ä¹¤¬Ã´Åö¡ª
¢¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¤Î¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×¡¢
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏKOHTA YAMAMOTO¤Î¡ÖStory feat. katagiri¡×¡£
¡ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Laruha¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ê¤É¹ë²Ú»ÅÍÍ¡¦ÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡ª¹¹¤Ë¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ï¥¯¥Î¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ²»À¼¤È¤·¤Æ¤â¼ýÏ¿¡ª
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Blu-ray ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë 1¡×
¡¦ÉÊÈÖ¡§BIXA-1276
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦²Á³Ê ¡§19,800±ß(ÀÇÈ´)
¡¦¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§Âè1ÏÃ～Âè6ÏÃ(Á´13ÏÃ)
¢£¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë 2¡×
¡¦ÉÊÈÖ¡§BIXA-1277
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦²Á³Ê ¡§19,800±ß(ÀÇÈ´)
¡¦¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡§Âè7ÏÃ～Âè13ÏÃ(Á´13ÏÃ)
¡Ú»ÅÍÍ¡¦ÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§LaruhaÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°ÊýÇØ¥±ー¥¹
¡¦¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡¡
¡¡1´¬¡Ö¤½¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡¢¿Â»Î¤ÎÆ»¤ò¡×
¡¡2´¬¡Ö¿·¤·¤¤¿·À¸³è¡×
¡Ú½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·Ï¯ÆÉ²»À¼¡Ê¥¨¥à¥«ー¥É¡Ë
¡¡1´¬¡Ö¤½¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡¢¿Â»Î¤ÎÆ»¤ò¡×
¡¡2´¬¡Ö¿·¤·¤¤¿·À¸³è¡×
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦1´¬¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP¡¦¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED
¡¦2´¬¡§PV½¸
(C)ÆîÌî³¤É÷¡¦Laruha/KADOKAWA/¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¯¥Î¥ó¡¦¥°¥ê¥ª¥ó¡§Áá¸«º»¿¥
¥¤¥³¡¦¥é¥¦¥ó¥É¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥ß¥ê¥«¡¦¥Ò¥åー¥°¥ê¥¢¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥¸¥§¥Ë¥¨¡¦¥³ー¥¹¡§»³¸ýÎ©²Ö»Ò
¥¼¥ª¥ó¥êー¡¦¥Õ¥£¥ó¥íー¥ë¡§Åçºê¿®Ä¹
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§ÆîÌî³¤É÷
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§Laruha
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡§La-na
´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§¹¾²ÆÍ³·ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò¾®ÎÓÍø½¼
²»³Ú¡§Âìß·½ÓÊå¡ÊTRYTONELABO¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§KOHTA YAMAMOTO¡ÖStory feat. katagiri¡×
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¥¯¥Î¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿åËâ½Ñ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜ¤òºî¤ë¤³¤È¡£
Ëâ½Ñ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«¸Þ¥õ·î¤Ç¶µ»Õ¤Î¼ÂÎÏ¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¥¯¥Î¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»Ë¾å½é¤ÎÄ©Àï¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËºÍÇ½¤ò³«²Ö¡ª
ËâÎÏ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿§¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤ê¡¢¿åËâ½Ñ¤Î±þÍÑ¤Ç²ûÏ§¤ä¼¾ÉÛ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢½éµéËâ½Ñ¤À¤±¤ÇÇ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê――¡£
¤½¤Îµ»½Ñ¤ÈÈ¯ÁÛ¤Ï²¦µÜËâ½Ñ»Õ¤âÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤Ç¡¢¥¯¥Î¥ó¤Ï¼ÂÎÏ¤òÇã¤ï¤ì¡¢ºÇ¹â¤ÎÏÓ¤ò»ý¤ÄËâµ»»Õ¤ÎÄï»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë!?
¹¥´ñ¿´¤ÇÀ¤³¦¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡¢Å·ºÍ¾¯Ç¯¤ÎÈ¯ÌÀ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Blu-ray ÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ú1´¬ Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦Ì¾Âæ»ì¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
Blu-ray 1´¬¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡Û
¢£Amazon.co.jp
¡Ú³Æ´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È
¡¦LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É5Ëç¥»¥Ã¥È
¢£Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)
¡Ú³Æ´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸(¥¹¥¯¥¨¥¢)
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Üー¥É
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(ÄÌÈÎ´Þ¤à)
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢£¥²ー¥Þー¥º
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥ìー¥È(A5¥µ¥¤¥º)
¢£¤È¤é¤Î¤¢¤Ê(ÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê)
¡ÚÁ´´¬¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢5ÂÎ¥»¥Ã¥È