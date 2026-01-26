¥Ê¥Ó¤âÆ°²è¤â¥«¥¯¤Ä¤¯¼ÖÆâÂÎ¸³¤Ë½ª»ßÉä¡ª²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤òÄÉµá¤·¤¿AI Box¡ÖOttocast P3 Pro¡×ÅÐ¾ì
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤äÆ°²è»ëÄ°¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡Öµ¯Æ°¤¬ÃÙ¤¤¡×¡ÖÁàºî¤¬½Å¤¤¡×¡ÖÊ£¿ô¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤È¥«¥¯¤Ä¤¯¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÆâÂÎ¸³¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼ÖÆâÁàºî¤Î¡È²÷Å¬¤µ¡É¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿ºÇ¿·AI Box¤¬ ¡ÖOttocast P3 Pro¡× ¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
OTTOCAST P3 Pro OttoAibox
³ä°úÎ¨¡§15¡ó¥ª¥Õ¡Ê¥¯ー¥Ý¥óÊ»ÍÑ²Ä¡Ë
¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¡§WWMBTLJZ
Í¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü～3·î31Æü
¾¦ÉÊURL¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFDK2TRB
¢£ ³«È¯ÇØ·Ê¡§¼ÖÆâ¤Ç´¶¤¸¤ë¡ÖÃÙ¤µ¡¦½Å¤µ¡×¤Ø¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö
½¾Íè¤ÎAI Box¤Ï¡¢¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¦¥¢¥×¥êµ¯Æ°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¡¦²èÌÌÁàºî¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤Ê¤¤
¡¦¥Ê¥Ó¤ÈÆ°²è¤ÎÆ±»þ»ÈÍÑ¤ÇÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ottocast P3 Pro ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8GB RAM¡Ü128GB ROM ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥ê¹½À®¤òºÎÍÑ¡£Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤«¤éÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥·ー¥ó¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ÖOttocast P3 Pro¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡ü ÄÌ¶Ð»þ¡§¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ê¥Ó
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍÀþCarPlay / Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤Ê¤¯¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤ä²»³Ú¥¢¥×¥ê¤¬¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü µÙÆü¥É¥é¥¤¥Ö¡§¥Ê¥Ó¡ÜÆ°²è¤òÆ±»þÉ½¼¨
2²èÌÌÊ¬³äÉ½¼¨¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Ç¤Ï¥Ê¥Ó¡¢ÉûÀÊ¤Ç¤ÏYouTube¤äNetflix¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿²èÌÌÇÛÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤¯»È¤¦¥¢¥×¥ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëè²óÀßÄê¤·Ä¾¤¹¼ê´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü ²ÈÂ²¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡§¸åÉôºÂÀÊ¤â¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤Ë
HDMI½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÉôºÂÀÊ¥â¥Ë¥¿ー¤Ø¤Î±ÇÁü½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½¡£
Á°ÀÊ¤Ï¥Ê¥Ó¡¢¸åÀÊ¤ÏÆ°²è»ëÄ°¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÄÌ¿®´Ä¶¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡§SIM¥«ー¥É¡¿SD¥«ー¥ÉÂÐ±þ
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏSIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£
SIM¥«ー¥É¤òÁÞÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ËÍê¤é¤ºÃ±ÂÎ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SD¥«ー¥É¤ËÆ°²è¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÇÈ¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÂ¿¤¤¥ëー¥È¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ AI»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Android 13ÅëºÜ
Android 13¤òºÎÍÑ¤·¡¢Google Play¤«¤é¤Î¥¢¥×¥êÄÉ²Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Gemini¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAI´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅëºÜ¡£
²»À¼¸¡º÷¤äÁàºîÊä½õ¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÖÆâÂÎ¸³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ÖÆâÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢½ãÀµÍÀþCarPlay¤Þ¤¿¤ÏÍÀþAndroid AutoÂÐ±þ¼ÖÎ¾¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ottocast ¤Ï¡¢¼ÖºÜ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÄÌ¶Ð¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¼ÖÆâ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£