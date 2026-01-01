¸½¾ì¤Ø»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡Ö¾®·¿¡¦²ÄÈÂ·¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¡×¼Âµ¡ÂÎ¸³¤ò¼õÉÕÃæ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥éÊÝ¼é¡¦¶âÂ°ÈèÏ«ÂÐºö¤ò³×¿·¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÉ½ÌÌ½èÍýµ»½Ñ¡¡―― 2026Ç¯3·î13Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌ¾¸Å²°»º¶È²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î»º³Ø¹ÔÀ¯Ï¢·È»ö¶È¡ÖÃÎ¤ÎµòÅÀ¤¢¤¤¤Á½ÅÅÀ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈV´ü¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾®·¿¡¦²ÄÈÂ·¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Âµ¡ÂÎ¸³²ñ¤ò2026Ç¯3·î13Æü¤Þ¤Ç¡ÖÃÎ¤ÎµòÅÀ¤¢¤¤¤Á¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÏÂç·¿¡¦¸ÇÄê¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¤ò¡¢¸½¾ì¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¾®·¿²½¤·¤¿ºÇ¿·ÁõÃÖ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾®·¿¡¦²ÄÈÂ·¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ
¢£½¾Íè¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö²ÄÈÂÀ¡×
¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°(Laser Peening)¤Ï¡¢¶âÂ°É½ÌÌ¤Ë¹â¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ìー¥¶ー¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°µ½Ì»ÄÎ±±þÎÏ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¶âÂ°ÈèÏ«¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤äÉôºà¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ê¼¡À¤ÂåÉ½ÌÌ²þ¼Áµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÁõÃÖ¤ÏÂç·¿¤«¤Ä¸ÇÄê¼°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¡¢Å¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ï¼ç¤Ë°ìÉô¤Î¹©¾ìÀßÈ÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó³«È¯¤·¤¿¾®·¿¡¦²ÄÈÂ·¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°ÁõÃÖ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ø»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¡×¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤Î»Ü¹©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ÃÏºî¶È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¶¶ÎÂ¡¦ÇÛ´É¡¦¥×¥é¥ó¥ÈÀßÈ÷¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½Â¤Êª¤ÎÊÝ¼é¡¦Êä½¤¸½¾ì¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅÊó¹ð(»ñÎÁ¸ø³«Ãæ)
ËÜµ»½Ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼Âµ¡¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¡¦µ»½Ñ¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÅöÆü¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤òWeb¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ú¾®·¿¥ìー¥¶ー¥Ôー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë»º¶È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û(ÆüËÜ¸ì)
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü
¡¡³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é https://peatix.com/event/4818982/view
¡ü¡ÚLSP International Symposium Aichi, Japan¡Û(±Ñ¸ì)
¡¡¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é https://peatix.com/event/4807945/view
¢£¼Âµ¡ÂÎ¸³¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Ü¹©À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¼«¼ÒÉôºà¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¼Âµ¡ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÉ½ÌÌ½èÍýµ»½Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÁõÃÖ¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ä¼Â»ÜÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤´´õË¾¤Ë±è¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌ¾¸Å²°»º¶È²Ê³Ø¸¦µæ½ê ÃæÉôTLO
Ã´Åö¡¡¡§ Æ£Àî
E-mail¡§ fujikawa@nisri.jp
