第１回：「都会と田原、その“見えない格差”に向き合う場所をつくる理由」

TAHARA SAUNAが目指す、市民一体型の挑戦

TAHARA SAUNA





地方には、ひとつ大きな課題があります。それは「産業が少ないこと」です。







▲TAHARA SAUNA代表：TANAKA

（「渥美半島 菜の花まつり」2026年1月17日～3月31日 開催）





仕事の選択肢が限られ、挑戦の場も多くない。結果として、優秀な人ほど早い段階で見切りをつけ、都会へ出ていく。これは田原市に限らず、多くの地方都市が抱える構造的な問題だと感じています。私自身、地元・田原 で生まれ育ちましたが、「新しいことを始めるなら都会に行くしかない」そんな空気を、どこか当たり前のものとして受け取っていました。では、なぜ地方では新しい産業が生まれにくいのか。理由はシンプルで、成功事例が 少ないからです。前例がなければ、挑戦は個人のリスクになります。資金、仲間、ノウハウ、応援。そのすべてを一人で背負う必要がある構造では、挑戦は続きません。











▲前職ではSalesforce関連のIT企業に勤務





そこで私たちが選んだのが、 クラウドファンディングという市民一体型のアプローチでした。 TAHARA SAUNAは、最初から「大きな産業」を目指したわけではありません。 田原にはなかった価値を、自分たちの手で形にする。 そのプロセスを、市民や共感してくれる人たちと共有する。 そして、一つの成功体験として残すこと。この成功体験こそが、次の挑戦者にとっての「土壌」になると考えています。





この取り組みを外側から見てきたのが、田原に移住し、発信活動を続けている“きゃべぽよ”です。 彼女は東京や横浜で働いた経験を持ち、「地方に足りないのは努力や才能ではなく、挑戦が循環する構造だ」 と語ります。都会では、新しい挑戦が日常的に行われ、失敗も含めて次のチャレンジにつながっていく。 一方、地方では「最初の一歩」を踏み出す人が、どうしても孤立しやすい。





だからこそ、TAHARA SAUNAのように市民と一緒につくり、成功として可視化する事例には意味がある。きゃべぽよは、そうした視点からこの挑戦を捉えています。











▲菜の花ガーデンのヒマワリ

あたり一面ヒマワリ畑が広がり、ビタミンパワーを届けてくれる





TAHARA SAUNAは、サウナ施設である前に、「地域発の事業モデル」でありたいと考えています。 事業として成立すること。市民に受け入れられること。そして、外から見た人が「田原でも挑戦できる」と感じられ ること。これらが揃って初めて、 第二、第三のTAHARA SAUNAが生まれる可能性が出てきます。それはサウナに限らず、飲食、観光、IT、教育、 福祉。分野は違っても、「挑戦の型」が共有されれば、地方でも産業は育っていくはずです。











▲全国一を誇る電照菊の産地、渥美半島

-夜を美しく彩る電照菊の温室郡と町の明かり-





TAHARA SAUNAはゴールではありません。 あくまで第一歩です。一つの成功事例を残すこと。それを地域の実績として積み上げること。そして、次に挑戦する人が 「自分にもできるかもしれない」と思える空気をつくること。この場所から、そんな連鎖が生まれることを願っています。





次回は、なぜ最初の挑戦として「サウナ」を選んだのか。そして、この事業にどのような再現性を持たせようとしているのかについて、 もう少し具体的にお伝えします。