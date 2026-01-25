HIKARU HASHIMOTO氏は、遠州で活動する才能あるミュージシャンとのコラボレーション企画「A-session #2」の制作およびリリースパーティーに向け、クラウドファンディングを開始しました。「音が出会う、縁を紡ぐ。あなたの応援で音の縁は繋がっていく」をテーマに、2月22日まで支援を募集しています。

地域音楽シーンの活性化と創造的コラボレーションの挑戦

https://camp-fire.jp/projects/891670/

近年、音楽業界では大規模フェスの増加やストリーミングサービスの普及によって、全国的に知名度の高いアーティストへの注目が集中する傾向がある一方、地方の音楽シーンは経済的課題に直面しています。こうした状況下で、地域に根差したミュージシャンが持続可能な形で活動を継続し、新たな音楽文化を創造していくことが課題となっています。HASHIMOTO氏は「A-session」という企画を通じて、この課題に取り組んでいます。この企画は単なるコラボレーション制作にとどまらず、地域ミュージシャン同士が互いの才能を認め合い、新たな音楽を共創する場を提供するものです。第一弾となる「A-session #1」の制作過程では、異なるバックグラウンドを持つミュージシャンとの共同作業が創造的な可能性を広げる一方で、想像以上にタフな道のりであったことをHASHIMOTO氏は振り返ります。「思うように進まない日が続き、妥協しようかと考えた時期もありました。しかし、ライブ会場でお客様から『頑張れ』『応援しています』という声援を頂けたことが、最後まで妥協せずに走り切る原動力になりました」と、音楽ファンの支援がクリエイティブな活動を支える重要性を強調しています。

ファンとミュージシャンをつなぐ新たな音楽支援モデルの構築

「A-session #2」では、前回の経験を活かしつつ、さらに発展した取り組みを目指しています。今回のプロジェクトの特徴は以下の3点です。1. 地域文化資源としての音楽創造：遠州地域のミュージシャンの魅力を引き出すオリジナルコラボレーションCDを制作し、地域に根差した新たな音楽文化の発信を目指します。これは単なる商業的な活動ではなく、地域文化の発展に寄与する取り組みでもあります。2. ミュージシャンへの適正な報酬提供：地方音楽シーンでは、ミュージシャンが実力に見合った報酬を得ることが難しい現状があります。本プロジェクトでは、支援金をリリースパーティーに出演するミュージシャンへの出演料として適切に配分することで、持続可能な音楽活動のモデルを提示します。3. ファン参加型の創作プロセス：クラウドファンディングを通じて音楽ファンが制作過程から参加することで、ミュージシャンとファンの距離を縮め、共に作品を育てていく関係性を構築します。支援者にはミュージシャンからのお礼メッセージ、制作の進捗報告など、通常では得られない特別なコンテンツが提供されます。「音楽ファンの皆様からの応援があってこそ、作品の完成度を高め、充実したリリースパーティーを開催し、ライブに来場いただくお客様に最高の時間をお届けするという好循環が生まれます」とHASHIMOTO氏は語ります。クラウドファンディングによる支援は、単なる資金調達を超えて、ファンとミュージシャンの絆を深め、地域音楽シーンの活性化につながる試みとして注目されています。

A-sessionテーマ曲「HANDS」

「A-session #2」に収録される「HANDS」は、演奏者の手に注目し、「手 手と手 手と手 手と手」というフレーズから生まれました。HASHIMOTO氏とA-session参加ミュージシャン総勢11名で作り上げられた本作品について、「11名での共作は、相当な労力を覚悟する必要がありましたが、それでも『皆と共に、創り上げてみたい』という想いがありました。私の『夢語る妄想』を形にできたのは、長い制作期間を経て折り重なった信頼関係『音の縁』のおかげです」とHASHIMOTO氏は振り返ります。まさにA-sessionテーマ曲としてふさわしいこの作品には「この曲を聴いてくれているあなたと、音を通した縁が連綿と紡がれていきますように」との願いが込められています。

クラウドファンディング概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=PYxe0uMQocE

- テーマ: 音が出会う、縁を紡ぐ。あなたの応援で音の縁は繋がっていく- クラウドファンディング期間: 2025年12月27日(土)～2026年2月22日(日)- 目標金額: 50万円- 支援金の使途: リリースパーティー出演ミュージシャンへの出演料、広報/宣伝費、作品制作費、ライブハウスレンタル費- リターン: #2メンバーからのお礼メッセージ、「A-session#2」CD、リリースパーティVIPチケットなど（支援金額による）- URL: https://camp-fire.jp/projects/891670/

「A-session #2」リリースパーティー開催概要

- 開催日時: 2026年3月7日(土)14時開場 / 14時30分開演- 場所: 浜松Merry You- 出演: Mani/Gt/Key HIKARU HASHIMOTO Vo/Key τickers'-hype Vo/天才 遠藤稜太 Gt Nasry Ba Yuki Saito Dr Yuki Oyama- イベント詳細: https://hikaruhashimoto.website/news/eventnews/383/

プロジェクト実施者

- 代表者: HIKARU HASHIMOTO- 事業内容: 音楽イベント企画・運営、音楽制作、イベントPA- URL: https://hikaruhashimoto.com/