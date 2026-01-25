https://twitter.com/OsakaShion

公益社団法人大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区、理事長：石井徹哉）が運営するOsaka Shion Wind Orchestra は、「ふるさと寄附金（なにわの芸術応援募金）」を活用し、18歳以下の子どもたちをコンサートへ無料でご招待する新たな取り組みを開始いたします。本取り組みの１つとして、2026年1月31日開催の「第164回定期演奏会」に、18歳以下の方を無料でご招待いたします。Osaka Shion Wind Orchestra は、これまでも「ふるさと寄附金（なにわの芸術応援募金）」の寄附先として多くのご支援をいただいてきました。今回、その寄附金を活用し、子どもたちが生の音楽に触れる機会を広げることを目的に、本事業を実施するものです。近年、コンサート鑑賞の機会が限られる子どもたちが増える中、本取り組みを通じて、音楽の持つ力や感動を次世代へ届けていきます。

早速ですが、今月末開催の「第164回定期演奏会」に、18歳以下の方を無料ご招待いたします！招待枚数には限りがございますので、予定枚数に達し次第、受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

Osaka Shion Wind Orchestra 第164回定期演奏会

公演概要

日時：2026年1月31日(土) 13:00開場／14:00開演指揮：現田 茂夫吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra会場：ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南二丁目3-3）

お申し込みについて

＜チケット＞18歳以下：無料お付き添いの方：5,400円※通常価格のチケットを既にご購入いただいている場合、交換及び払い戻しはできませんので、予めご了承ください。

■ 申込条件：公演当日、小学生～18歳以下の方。 ※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。■ 受付期間：2026年1月28日(水)23:59まで（先着事前申込制） ※招待枚数には限りがございますので、予定枚数に達し次第、受付を終了させていただきます。予めご了承ください。■ お申し込み時の注意事項： ※座席はお選びいただけません。 ※事前にチケットの発送はいたしません。 ご登録いただいた方が、コンサート開催当日に受取専用窓口へお越しいただき、 チケットをお引き取りください。 ※19歳以上のお付き添いの方のチケット代金は、公演当日、 「会場チケット窓口での代金引換」でお支払いをお願いいたします。

主催・お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団大阪市住之江区緑木1-4-138フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）

指揮者：現田 茂夫

1959年東京生まれ。9才よりオーケストラの中でチェロを学び、清水勝雄氏に師事。高校在学中に指揮者を志し、金子登氏に指揮の手ほどきを受ける。1979年東京音楽大学指揮専攻に入学。汐澤安彦、三石精一両氏に師事。その後1982年東京藝術大学指揮専攻に入学。佐藤功太郎、遠藤雅古両氏に師事。1986年東京二期会のオペラ「ヘンゼルとグレーテル」でデビュー。1987年大学卒業と同時に新星日本交響楽団の指揮者に就任。1990年文化庁在外派遣研修員としてウィーン国立歌劇場に国費留学。ドレスデンフィル、スロヴァキアフィル、プラハ交響楽団、サンレモ交響楽団等に客演し、コンサート、オペラ両面で活動を続ける。1994年のプラハの春での佐藤しのぶコンサートは全ヨーロッパで放映された。また、世界的チェリスト ロストロポーヴィチと上皇后陛下の古希祝賀コンサート等で共演し高い評価を得ている。

吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)担当：前田