株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は小学生以下のお子様を対象に、春休みに親子でお菓子作りを体験していただける「親子でお菓子づくり教室」を月化粧ファクトリーにて開催します。春休みの思い出作りに、ぜひご参加ください。ご予約は月化粧ファクトリーHPのみの受付となります。枠に限りがございますので、ご予約はお早めにお願いします。★2026年2月10日(火)午前9時より公式サイトにてご予約受付開始★

春休み企画「親子でお菓子づくり教室」概要

https://tsukigesho.com/factory/

2026年春休み特別企画として、小学生以下のお子様を対象に親子でお菓子づくりを体験できる教室を開催いたします。青木松風庵のプロの菓子職人が、お菓子作りを楽しく丁寧にレクチャーします。レッスンで作ったお菓子はお持ち帰りいただけます。■開催日程《ケーキ教室》 3月7日（土） 3月29日（日）ご新規様限定枠《和菓子教室》 3月8日（日） 3月24日（火）ご新規様限定枠■開催時間：各日とも1日2回開催（１）10:00～12:00（２）14:00～16:00■定員：各回12組■料金：1組 5,000円(税込)■作るお菓子《和菓子教室》フルーツ大福、上用饅頭、上生菓子、月化粧《ケーキ教室》ホールケーキ（5号）1台※内容は変更になる場合がございます。※作ったお菓子は当日中の消費期限となります。■開催場所青木松風庵 月化粧ファクトリー2F〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 鳥取中学校前■申し込み先「月化粧ファクトリーHP」内お菓子教室申し込みフォームより(2026/2/10 AM9:00より受付開始）

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： 1985年10月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp