「全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）」 ＪＡ全農が優勝選手に国産黒毛和牛＆全農直営店舗の食事券を贈呈 ～男女シングルス日本一は松島輝空選手と張本美和選手～

ＪＡ全農は、１月２０日（火）から東京体育館で開催された「全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）」に協賛しました。１月２５日（日）午後に行われた男女シングルスの決勝戦で、男子は松島輝空選手（木下グループ）が優勝し２連覇を果たしました。女子は張本美和選手（木下グループ）が初優勝し、ジュニアの部に続く２冠を達成しました。

男女シングルスで優勝した松島輝空選手（木下グループ）と張本美和選手（木下グループ）

ＪＡ全農が協賛し「ニッポンの食」で出場選手らを応援！

全農は、優勝した選手へ副賞として国産黒毛和牛を各３０ｋｇと全農直営・みのりみのるブランドの飲食店舗でご使用いただけるお食事券を贈呈しました。両選手は全農の代表理事理事長 桑田義文からお肉とお食事券の大型パネルを笑顔で受け取りました。

【一般の部 大会結果】

全農ブースで国産農畜産物の魅力をお届けする「知っトク！抽選会」を開催

１月２４日（土）・２５日（日）は会場内の全農ブースで、国産農畜産物の魅力を知っていただく「全農 知っトク！抽選会」を開催しました。本企画は、卓球ボールのくじ引きで、「農協ごはん」、「みんなのやさい（調理用加熱済み野菜）」や「農協マヨネーズ」などの賞品が当たる抽選会です。参加者には賞品にまつわる「知っトク情報」が書かれたラケット型カードもプレゼントしました。

抽選会の様子

抽選会の賞品

「知っトク情報」が書かれた 卓球ラケット型カード

副賞展示

大会概要

（１）大 会 名：2026年全日本卓球選手権大会（一般・ジュニアの部）

（２）開催日程：2026年１月２０日（火）～２５日（日）

（３）会 場：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷１-１７-１）

（４）主 催：公益財団法人 日本卓球協会

本会は協賛社として大会を応援します。