公益社団法人大阪市音楽団（本社：大阪市住之江区、理事長：石井徹哉）が運営する、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団 Osaka Shion Wind Orchestra は、2026年3月31日(火)、同楽団メンバーで結成されたユーフォニアム・チューバ四重奏による「ユーフォニアム・チューバ四重奏 室内楽リサイタル」を開催いたします。本公演では、本リサイタルのために書き下ろされた委嘱初演作品をはじめ、ユーフォニアムとチューバという低音楽器の多彩な表現力を存分に味わえるプログラムを予定しています。

プログラムは、ユーフォニアム・チューバ四重奏の力強く安定した響きをお楽しみいただける内容となっており、「バイエルンのシチュー」（R.ヴィルヘルム）や、委嘱初演といたしまして、「ダンス組曲」（西村 友）、「語り継がれゆくトゥーランドット姫」（G.プッチーニ／編曲：石田 忠昭）をお届けいたします。ユーフォニアム・チューバ四重奏ならではの豊かな響きを、ぜひ会場でお楽しみください。

Osaka Shion Wind Orchestra ユーフォニアム・チューバ四重奏 室内楽リサイタル

公演概要

日時：2026年3月31日(火) 18:30開場／19:00開演会場：ドルチェ・アートホール Osaka（大阪市北区角田町2-7 ドルチェ楽器大阪店 B1）演奏：Osaka Shion Wind Orchestra ユーフォニアム・チューバ四重奏 ［ユーフォニアム：岩井田 さくら、三宅 孝典／チューバ：北畠 真司、松本 大介］

プログラム

■ ダンス組曲（西村 友）［委嘱初演］■ 語り継がれゆくトゥーランドット姫（G.プッチーニ／編曲：石田 忠昭）［委嘱初演］■ バイエルンのシチュー（R.ヴィルヘルム）ほか※やむを得ぬ事情により、曲目等が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

チケット

【本公演は電子チケットのみのお取り扱いとなります】一般 4,000円学生 2,500円※全席自由・消費税込※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。※当日券もお客様ご自身で電子チケットをお買い求めください。会場での紙チケットの販売はございません。※学生チケットを購入された方は、学生証の提示をお願いする場合がございますので、必ずお持ちください。

プレイガイド・Shionオンラインチケット https://shion.jp/ticket/※Shionオンラインチケットのみでの販売となります。

主催・お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団フリーコール 0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）

出演者プロフィール

ユーフォニアム・チューバ四重奏

Osaka Shion Wind Orchestraの楽団員で結成された四重奏。これまでに各都市での演奏会をはじめ、Shionコンサートシリーズ「ワンダフルコンサート」や、Rock・Jazzのイメージが強いライブハウスでクラシック音楽を奏でるオンラインイベント「ライブハウスdeクラシック」など数多く出演。多様なジャンルをレパートリーに持ち、毎回異なるプログラミングを披露するコンサートは各地で好評を博す。また、新しいアレンジ作品や委嘱作品など、ユーフォニアム・チューバアンサンブルのレパートリー拡大にも努めている。

ユーフォニアム：岩井田 さくら

これまでにユーフォニアムを竹村由加里、露木薫、岩黒綾乃の各氏に師事。室内楽を日髙剛、栃本浩規、古賀慎治の各氏に師事。第20・21回日本ジュニア管打楽器コンクール第1位受賞。第20回同コンクールにて文部科学大臣賞受賞。第38回日本管打楽器コンクール・ユーフォニアム部門入選。2024年、ソリストとして鹿児島県立松陽高等学校吹奏楽部とコンチェルトを共演。同年、ヤマハ管楽器新人演奏会に出演。2025年、ソリストとして大阪教育大学スペシャルウィンドオーケストラとコンチェルトを共演。鹿児島県立松陽高等学校、東京藝術大学音楽学部を経て同大学院修士課程に在籍中。大阪教育大学・大阪府立夕陽丘高等学校非常勤講師。

ユーフォニアム：三宅 孝典

東京芸術大学音楽学部器楽科卒業、在学中に安宅賞受賞。徳島文理大学教授。相愛大学非常勤講師。同志社女子大学嘱託講師。アンサンブルグループ"ビストロ・ユーフォニアムNara"主宰。生駒ウインドオーケストラ音楽監督・常任指揮者。ユーフォニアムを(故)大石清、三浦徹、村山英一の各氏に師事。

チューバ：北畠 真司

大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース卒業。同大学院芸術文化専攻を修了。同大学卒業記念演奏会、第52回関西新人演奏会に出演。テューバを吉野竜城、武貞茂夫の各氏に師事。2019年に渡米、クリーンブランドオーケストラの杉山康人氏のもと研鑽を積む。奈良県立高円芸術高等学校音楽科、相愛大学、神戸女学院大学、徳島文理大学各非常勤講師。オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ チューバ奏者。The Osaka Brasstars、Tuba Trio “FuToMe”の各メンバー。

チューバ：松本 大介

大阪音楽大学音楽学部卒業。第8回アゼリア推薦新人演奏会出演。大阪音楽大学協奏曲の夕べにてオペラハウス管弦楽団と協演。チューバを唐川集三、森本努の各氏に師事。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)担当：前田