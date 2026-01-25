【岡山大学】スーパー食品売場のライブ中継による食品ロス削減の取り組み「のこり福キャンペーン2026」を実施！

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 1月 25日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 期間は、2026年1月9日～3月31日、参加事業者は生協団体・食品スーパーマーケットの3事業者4店舗です。- 参加店舗の食品売場にWebカメラを設置して中継画像（静止画像）を取得。AI-OCR技術により割引食品のラベルに記載された商品名・定価・割引率（金額）を読み取って、中継画像・割引食品データをスマートフォン用アプリに配信します。- アプリ上でポイント還元のクーポン特典を付与します。これに加えてクーポン利用実績1件あたり10円をフードバンク団体に寄付し、その活動を支援します（一部店舗のみ）。- キャンペーン中のアプリ利用データ・POSデータ・人流データ等の分析に基づき、食品ロス削減効果を検証します。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）が主体となって令和4～6年に実施したスーパーマーケット等の食品売場のライブ中継・アプリ配信による食品ロス削減の取り組みの続編として「のこり福キャンペーン2026」を実施します。

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科附属低炭素・廃棄物循環研究センターが企画・運営にあたり、実施期間は2026年1月9日～3月31日です。



本取り組みでは、趣旨に賛同いただいた3事業者4店舗の食品売場にWebカメラを設置して中継画像（静止画像）を取得し、AI-OCR技術により割引食品のラベルから商品名・定価・割引率（金額）を読み取って、中継画像・割引食品データをスマートフォン用アプリに配信します。

参加店舗では、割引食品購入の啓発資材（ポスター・チラシ等）を掲示・配布して食品ロス削減への協力を呼び掛けるとともに、ネット広告・SNS・アプリのプッシュ通知によりキャンペーンの告知・啓発を強化します。アプリの利用促進・動機づけ強化の観点で、アプリ上でポイント還元のクーポン特典を付与します。

加えてクーポン利用実績1件あたり10円を参加事業者からフードバンク団体に寄付し、その活動を支援します。また、キャンペーン中のアプリ利用データ・POSデータ・来店客の人流データ等に基づき、本キャンペーンの啓発効果を検証します。



これらの研究成果は、参加事業者・スーパーマーケットの業界団体、農林水産省等の行政機関に報告し、有用な知見の共有・社会実装を通じてさらなる食品ロス削減に貢献することを目指します。

◆実施期間

2026年1月9日～3月31日

◆参加事業者・店舗

岡山大学生活協同組合ブックストアおよびピオーネショップ

生活協同組合おかやまコープ・コープ大野辻

（株）天満屋ストア・ハピーズ津島店

◆協力事業者

アプリ開発（機能強化）：ピープルソフトウェア株式会社

AI-OCRによる食品ラベル読み取りシステム開発：Organon株式会社、株式会社昭文社ホールディングス

マーケティングディレクション：田中宏和（個人）

Webマーケティング：株式会社総合オリコミ社

啓発媒体・コンテンツデザイン：株式会社トータルデザインセンター

◆本キャンペーンの名称

岡山大学公認サークル・環境部ECOLOの元部員・ノートルダム清心女子大学卒業生の藤井朱梨さんが提案した案を採用しました。



◆研究資金

本事業は、農林水産省「令和6年度食品ロス削減緊急対策事業のうち食品ロス削減緊急対策モデル支援事業」の支援を受けて実施しました。

◆詳しい内容について

スーパー食品売場のライブ中継による食品ロス削減の取り組み「のこり福キャンペーン2026」を実施！

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260107-2.pdf

◆参 考

・「のこり福キャンペーン2026」ホームページ

https://www.nokorifuku.net/

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科附属低炭素・廃棄物循環研究センター

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/about/101-2/105-2/

・環境部ECOLO

https://twitter.com/ecolo6

◆参考情報

・【岡山大学】デパート・スーパー食品売場のライブ中継による食品ロス削減の取り組み「のこり福キャンペーン2024」を実施します！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002649.000072793.html

・【岡山大学】デパート・スーパー食品売場のライブ中継による食品ロス削減の取り組み「のこり福キャンペーン」を実施！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000923.000072793.html

・【岡山大学】デパート・スーパー食品売場のライブ中継による食品ロス削減の取り組み「のこり福キャンペーンPart2」を実施中！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001738.000072793.html

◆本件問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 准教授 松井康弘

TEL & FAX：086-251-8991

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1483.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html