第51回衆議院議員総選挙 公開討論会のお知らせ

公益社団法人名古屋青年会議所

2月8日に実施予定の衆議院議員総選挙において、愛知第1区～第5区の立候補予定者による公開討論会を下記の通り開催いたします。皆様におかれましては、事前告知や当日の取材、及び事後の広報発信等でご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

1.目的

このたびの公開討論会は市民の選挙に対する関心を高め、誰に投票したいか考える機会を中立の立場から提供したいと考えております。

2.開催日時

2026年1月26日（月）

3.開催場所

名古屋JC会館（名古屋市中区栄1丁目15番24号）

4.Youtube配信URL

https://youtube.com/live/pOaaZaxqeUI?feature=share

5.タイムスケジュール

愛知第1区：15：00 ～ 16：00

愛知第2区：16：10 ～ 17：10

愛知第3区：17：20 ～ 18：20

愛知第4区：18：30 ～ 19：30

愛知第5区：19：40 ～ 20：40

＊参加者が１名の場合は中止となり、タイムスケジュールが変更となる場合がございます。

6.お問い合わせ先

公益社団法人名古屋青年会議所 事務局

〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目15番24号 名古屋JC会館

TEL：（052）221-8590 FAX：（052）202-0464

担当者：広報・ブランディング委員会 委員長 広里元治（090-3458-1876)