METEORA GRAVITY、マンスリー展示企画を始動！第1弾はイラストレーター・sashimi㌠の個展を秋葉原で開催

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（所在地：東京都千代田区／代表取締役：田川浩巳）は、同社が運営するクリエイティブレーベル「METEORA GRAVITY」に所属するアーティストによるマンスリー展示企画 「METEORA GRAVITY MONTHLY SHOWCASE」 を開始いたします。

その第1弾として、宮城県出身のイラストレーター sashimi㌠ の個展を、秋葉原のシーシャバー「まどい」にて開催いたします。

sashimi㌠は、2021年10月より本格的に活動を開始。NFTアートへの参入をきっかけに国内外から注目を集め、多彩な色を大胆に用いた鮮やかな画面構成と、和のテイストを現代的に再構築した独自の世界観で支持を広げてきました。 ポップさと奥行きを併せ持つビジュアル表現は、一目で印象に残る強い個性を放ち、商業案件からオリジナル作品まで一貫した世界観を保ちながら制作を続けています。

METEORA GRAVITY加入後は、ビジュアル制作やコラボレーション企画など多岐にわたるプロジェクトを担当し、活動の幅をさらに拡大。現在は2026年の書籍発行に向けた制作も進行中で、イラストレーションを軸に表現の可能性を広げ続けています。

本展示では、sashimi㌠が手がける大型キャンバスアートを中心に、店内に展示された作品をその場で購入いただけます。サイン入り作品の販売や後日郵送にも対応し、ファンやアートコレクターにとって特別な機会となります。

■ 実施概要

イベント名： METEORA GRAVITY MONTHLY SHOWCASE

クリエイター： sashimi㌠

会場： シーシャバー まどい

住所： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目5-1 エトランゼ18秋葉原 9F

期間： 2026年1月31日(土)～2月15日(日)

時間： 18:00～close

料金： 1オーダー制

販売： 展示作品の現地購入可／サイン入り作品あり／後日郵送可

主催： METEORA GRAVITY （ISARIBI株式会社）

