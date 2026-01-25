元楽天監督・平石洋介、仙台で「トーク＆サイン会」。初の著書『人に学び、人に生かす。』重版記念！

株式会社日本ビジネスプレス

メジャーリーガー・鈴木誠也、サッカー日本代表・遠藤航、作家・額賀澪、タレント・ベッキーなど注目の著者の「ほかでは聞けない」深堀りコンテンツを毎週配信するSYNCHRONOUS（シンクロナス/株式会社日本ビジネスプレスが運営）では、元楽天監督の平石洋介さんの書籍を刊行。そのトークイベントが開催されることになりました。

2月15日（日）に元楽天イーグルス監督・平石洋介さんのミニトーク&サイン会を開催いたします

昨年の10月に刊行された元楽天監督・平石洋介氏初の著書『人に学び、人に生かす。』（SYNCHRONOUS BOOKS）は、多くの反響を呼び重版。

2月15日(日)に仙台（八文字屋書店泉店）でミニトーク＆サイン会の開催が決定しました。

■「平石洋介ミニトーク&サイン会」詳細

日時：2月15日（日）

・ミニトークショー14時00分～

・サイン本お渡し&ツーショット撮影14時40分～



会場：八文字屋書店 泉店 店内イベントスペース

――

参加方法：イベント参加券を購入

・参加券購入方法（１）八文字屋書店 泉店のレジカウンター

・参加券購入方法（２）八文字屋書店オンライン(https://hachimonjiya.com/products/9784847075971)

――

（お電話でのご予約も承ります。〈八文字屋書店 泉店 TEL:022-371-1988〉）



定員：100名様（参加券がなくなり次第、配布終了といたします）

イベント内容

※当日の状況に応じて、予定が変更になる可能性があります。

１）トークショー

２）サイン本お渡し&ツーショット撮影



【注意事項】

・トークショーはイベント参加券をお持ちでないお客様も観覧できますが、スペースの都合により入場をお断りする場合がございます。

・本イベントの返金はできません。

・本イベントは、登壇者の都合により時間の変更または中止になる可能性がございます。

■書籍 「人に学び、人に生かす。」

「平石洋介の探球論」（SYNCHRONOUS）から生まれた、平石洋介初の著書！

39歳で楽天イーグルスの監督となった平石洋介氏はその後もソフトバンクホークス、西武ライオンズのコーチを歴任。本書はそんな松坂世代として初めての監督となった平石氏の半生から辿る「リーダー」 の哲学書です。

優しいだけではダメ、怖いだけでもダメ。そのエッセンスを星野仙一、野村克也、工藤公康、松井稼頭央らとの貴重な体験談とともに詳解する一冊。

「人に学び、人に生かす。」

著：平石洋介（元楽天イーグルス監督）

ISBN: 978-4847075971

定価:1870円（税込）

発行:日本ビジネスプレス 発売：ワニブックス

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075978/

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18341349/

紀伊國屋

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784847075971

■「平石洋介の探球論」

PL学園、同志社大学、トヨタ自動車そして楽天へ。常にキャプテン、リーダーとして信頼された男の野球観を通して、「野球を探求」していくコンテンツです。

野球分析記事やLIVE配信、対談など「プロの現場レベル」の話を毎週配信中。

■次回のLive配信は1月28日＆2月15日です！

https://www.synchronous.jp/articles/-/3328

■コンテンツの詳細はこちら

https://www.synchronous.jp/ud/content/677f7e14905bd414e7000001

■お問い合わせ

イベント後、囲み取材を予定しております。イベントの取材依頼については、シンクロナス編集部・黒田(kuroda@jbpress.co.jp)までお寄せください。

※イベント会場の都合上、ご取材いただけるメディアさまの数に制限を設けさせていただく可能性がございます。ご申請後、弊社よりご連絡をさせていただきます。

■著者プロフィール

写真：杉田祐一

平石洋介（ひらいし・ようすけ）

1980年4月23日大分県出身。野球指導者・解説者。高校時代を名門PL学園で過ごし、3年時には主将として甲子園に出場。2004年ドラフト7位で楽天に入団。19年に監督に就任。クライマックスシリーズ進出を果たすも退任。20年から2年間はソフトバンクのコーチ、22年は西武の打撃コーチとなり、23年に西武のヘッドコーチに就任。24年限りで退団した。