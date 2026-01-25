コンセント周りの“過熱”に着目貼るだけで発火前のリスクを抑制する火災防止ステッカー「HISTOP」

株式会社KOKODA

近年、家庭やオフィスで使用される電源タップや延長コードの増加に伴い、

コンセント周りの過熱やトラッキング現象による火災事故が問題となっています。

こうした火災の多くは、目に見えない「過熱状態」から始まり、

気づいた時には発火・延焼へと進行してしまうケースが少なくありません。

株式会社KOKODA（本社：東京都大田区）はこの“発火に至る前段階”に着目した火災防止ステッカー

「HI STOP（ヒ・ストップ）」 を応援購入サービス「Makuake」にてクラウドファンディング形式で発表いたします。

https://www.makuake.com/project/histop/

■ 発火後ではなく「発火前」に備えるという発想

HISTOPは、コンセント・電源タップ・電源アダプタなど

熱がこもりやすい箇所に貼り付けて使用する防火補助製品です。

高温状態（約130～150℃）を感知すると

内部の難燃発泡素材が急速に膨張し、発熱部を覆うことで燃焼の進行を抑制する構造を採用しています。

電源や操作は不要、貼り付けるだけで24時間自動的に機能するため日常的な点検や特別な操作を必要としません。

過熱が進行すると内部素材が反応し、発熱部を覆うことで燃焼の進行を抑える仕組みを採用。

火花や異常が目に見える前の段階で作用する点が特長です。

普段通りに電気を使いながら、

コンセント周りの過熱リスクに備えることができます。

■ 日常生活に自然に取り入れられる設計

従来の火災対策は、「使わない家電のプラグを抜く」「定期的に確認する」など

継続的な注意や行動が前提となるものが多くありました。

HISTOPは、生活の流れを変えずに取り入れられることを重視し、

工具不要・貼るだけで設置が完了する仕様としています。

反応時に薬剤が溶け出したり流れ落ちることはなく

膨張後もその場に密着した状態で機能します。

■ 試験評価を実施した素材と構造

本製品に使用されている素材については、ガス有害性などに関する試験評価を実施し、

反応時や高温環境下においても日常使用を想定した検証が行われています。

以下の第三機関テストを実施済みです。

- 耐オゾン性試験- 耐候性試験- 耐火試験- ガス有毒性試験

ガス有害性試験では発火時に人体に有害なガスをほとんど発生させない素材であることが確認されています。電気設備まわりで使用されることを前提に、素材の選定から構造設計に至るまで、

家庭やオフィスといった生活空間での使用を考慮した設計がなされています。

■ HI STOP リターン設計

本プロジェクトでは、利用シーンに応じて選べる複数のセットを用意しています。

15枚セット（単身・個人向け）

30枚セット（家庭向け）

75枚セット（戸建て・複数箇所向け）

120枚セット（法人・施設向け）

クラウドファンディング限定として、

最大25％OFFの先行割引リターンも提供予定です。

発送時期はリターン内容に応じて、

2026年4月～6月にかけて順次予定しています。

https://www.makuake.com/project/histop/

■ クラウドファンディング実施の背景と想い

HISTOPは、韓国に拠点を置くメーカーASAF KUKIL によって開発されました。

同社は日常生活の中に潜む見えにくいリスクに着目し、

素材研究や構造設計を長年にわたり重ねてきたメーカーです。

日本では、高齢者世帯の増加やマルチタップ利用の常態化など、

コンセント周りのトラブルが起こりやすい環境があります。

株式会社KOKODA

KOKODAは、毎日の暮らしの中にある「ちょっとした不安」や「見落としがちなリスク」に目を向け、無理なく取り入れられるプロダクトを紹介しています。



韓国を中心に、優れた技術や発想を持つメーカーと直接連携し、

日本の生活環境や価値観に合うよう調整したうえで、製品を届けています。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名

コンセントに貼るだけ1秒！加熱を検知し火災リスクに備える防災シールHI STOP

実施期間

2026年1月26日（月）～ 3月30日（月）

掲載先

応援購入サービス「Makuake」

URL

https://www.makuake.com/project/histop/