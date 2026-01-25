【愛媛・松山】三福管理センター、新生活のスタートを支援するウェルカムグッズ配布を開始

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（本社：愛媛県松山市）は、当社管理物件へ新たにご入居されるお客様へ向けて、入居時の「ウェルカムグッズ」配布を開始いたしました。

引っ越し直後の1～2日間は、生活に必要なものが段ボールの中に埋もれていたり、荷物がまだ届いていなかったりと、思わぬ不便が発生しやすいタイミングです。

本取り組みは、そうした入居直後の“困った”を少しでも減らし、新生活を気持ちよくスタートしていただけるよう、すぐに使える日用品を厳選してお渡しするものです。

■ サービス概要

配布対象：当社管理物件へ新規ご入居されるお客様

配布内容：新生活ウェルカムグッズ（日用品セット）

配布方法：入居前にお部屋へ設置

【セット内容（一部）】

歯ブラシ／メイク落とし／洗顔／化粧水／乳液／シャンプー／コンディショナー／ボディーソープ／綿棒／ボールペン／乾電池（単三・単四）／手袋／割りばし・つまようじ／ティッシュペーパー／ウェットティッシュ／トイレットペーパー／スリッパ／家庭用ゴミ袋（透明・半透明）／食器用洗剤／カッター／ファイルケース／タオル／雑巾／スポンジ／ など

また、本セットには新生活のスタートを応援するメッセージカードも同封し、入居者様にあたたかい気持ちでお受け取りいただけるよう工夫しています。

※内容物は時期等により一部変更となる場合があります。

■ ウェルカムグッズ導入の背景

引っ越しは新生活の期待が高まる一方で、入居直後は特に慌ただしく、必要な日用品がすぐに手元にないことで小さなストレスが重なりがちです。

たとえば、

・歯ブラシやタオルが見当たらない

・トイレットペーパーやティッシュがなくて困る

・ゴミ袋がないため片付けが進まない

・洗剤やスポンジがなく、最低限の家事が回らない

といった“入居初日あるある”は、実際に多くの方が経験する課題です。

三福管理センターでは、住まいの管理会社として「建物・設備を管理する」だけでなく、入居者様の暮らしが快適に始まり、安心して住み続けていただける環境づくりを大切にしています。

本ウェルカムグッズは、その第一歩として、入居後すぐに役立つものをまとめてお渡しすることで、入居者様の生活をサポートする取り組みです。

■ 今後の展開

三福管理センターは今後も、入居者様の暮らしに寄り添うサービスを通じて、住まいの満足度向上に努めてまいります。

入居時のサポートに限らず、日々の管理対応や住環境の改善、暮らしをより豊かにする取り組みを継続し、地域に根差した安心の住まいづくりを進めてまいります。

■ 会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町５丁目５－６ 三福ビル 3F

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売