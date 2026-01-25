【TAC株式会社】2026年2月開講「1級本科生」で1級FP（学科）合格を確実に！合格教材＆プロ講師の講義をお試しOK！2/14（土）まで大幅割引キャンペーン実施中！

TAC株式会社TAC FP講座「1級本科生」

プロとして高い評価を得られ、ひとつ上のステージで活躍できるFP1級の試験対策コースが、資格の学校TAC八重洲校にて2026年2月15日（日）13：30より開講します。当日は「無料体験入学（予約不要）」を実施しているので、気になる方は直接校舎にお越しください。

「1級本科生」の強み：情報力で差がつく合格設計

・講義はすべて受験指導のプロ講師陣が担当！

・Web講義付だから、いつでもどこでも時間を有効活用できる！

・インプット＆アウトプットのバランスがとれたカリキュラムで効率的に合格を狙える！

・TAC出版書籍「よくわかるシリーズ」と毎年改訂のオリジナル教材を使用するから、分かりやすいのはもちろん最新試験に完全対応！

「1級本科生」詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/fp_crs_1hon5.html

早割キャンペーン詳実施中【2/14（土）まで】

FP１級「早割キャンペーン」

＜通常受講料より最大37,000円OFF！＞

1級FP（学科）対策コースがお得！期間限定で大幅割引受講料にてお申込みいただけるキャンペーンを実施中です。

▼早割キャンペーン詳細

・キャンペーン期間：2025年12月19日（金）～2026年2月14日（土）

・対象コース：1級本科生、1級本科生（入門講義付）

・対象学習メディア：教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座

「早割キャンペーン」詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/fp_campaign_a.html

資格の学校TAC FP（ファイナンシャル・プランナー）講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績33年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

