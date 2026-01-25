「NARUTO＆BORUTO 忍里」超貴重なプレミアムグッズが登場！『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、ファンから絶大な人気を誇る、主人公・うずまきナルトの父親であり、四代目火影の「波風ミナト」が愛用するクナイを完全再現したプレミアムグッズ「ミナトのクナイ」が付属する『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』の発売をミナトの誕生日である本日1月25日に発表いたします！

「波風ミナト」の代名詞でもある“飛雷神の術”。その高速移動を可能にしているクナイに書かれた文字までもが完全に再現された、世界で唯一のプレミアムグッズが、「NARUTO＆BORUTO 忍里」に登場！忍里の焼印が押された木箱に入れて、お渡しいたします。

ついに、ファン待望のミナトの限定グッズが登場します！世界中のミナトファンたちよ、この機会を見逃すな！

■『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』 概要

販売日：

後日、ニジゲンノモリ公式HP等で発表。

内容：

作中屈指の人気を誇るキャラクター「波風ミナト」が愛用するクナイを完全再現したプレミアムグッズ「ミナトのクナイ」と「NARUTO＆BORUTO 忍里」ゴールドチケットがセットになったプレミアムチケット

料金：

50,000円（税込）

※本商品は観賞用としてのみ製造されております。安全上の理由から、振り回す・使用する・実際の道具として扱う行為は固く禁止しております。あらかじめご了承のうえ、ご購入ください。

URL：

https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

