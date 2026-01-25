【楽天イーグルス】2026シーズン イベントスケジュール&来場者プレゼント決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、2026シーズンのイベントスケジュールおよび来場者プレゼントの概要を決定しましたので、お知らせいたします。

2026シーズンはイーグルスキッズのイベントを計3回、毎年恒例の「花火大会」も春の花火大会をはじめ計3回開催いたします。さらに、夏休み期間中に開催する宇宙や科学をテーマにした「夏スタ! STARLIGHT GALAXY」など、家族で楽しめる多彩なイベントを開催予定です。

また、来場者プレゼントには、楽天モバイル 最強パーク宮城にまつわる柄がデザインされたストローハットやアロハシャツが初めて登場するほか、定番のユニフォームプレゼントなど盛りだくさんの内容となっています。

なお、観戦チケットの一般販売は2月22日（日）10:00より開始いたします。

＜楽天モバイル 最強パーク宮城 2026シーズンイベントスケジュール 概要＞

≪タイヤはフジpresents 東北開幕戦≫

■対象日：3月31日（火）福岡ソフトバンクホークス戦［16:00試合開始］

■協賛：株式会社フジ・コーポレーション

≪イーグルスキッズの春休み≫

体を思い切り動かして遊べる、ゾーブボール・エアボルダリングなどのふわふわ遊具が登場します。

■対象日：4月1日（水）、2日（木）福岡ソフトバンクホークス戦［13:00試合開始］

※中学生以下のお子様を対象とした無料観戦、ご同伴の方の優待価格のご案内を予定しております。いずれも事前申込制です。

≪ファンクラブフェスタ≫

「ファンクラブユニフォーム2026」を選手が着用して闘います。さらに、ファンクラブメンバー限定のイベントやプレゼントも予定しています。

■対象日

・4月12日（日）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］

・5月23日（土）千葉ロッテマリーンズ戦［14:00試合開始］

・7月5日（日）北海道日本ハムファイターズ戦［17:00試合開始］

≪花火大会～春爛漫～≫

■対象日：4月19日（日）千葉ロッテマリーンズ戦［16:00試合開始］

≪選手ふれあい大作戦≫

試合終了後に選手がファンの皆さまをハイタッチでお見送りします。フィールドウォークなども実施予定です。

■対象日

・4月26日（日）埼玉西武ライオンズ戦［13:00試合開始］

・5月31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦［13:00試合開始］

・6月14日（日）広島東洋カープ戦［13:00試合開始］

≪イーグルスキッズのゴールデンウィーク≫

はたらく車やバルーンアートなどが登場し、キッズにうれしいイベントが盛りだくさんです。

■対象日：5月4日（月・祝）～6日（水・祝）北海道日本ハムファイターズ戦

≪弟子入り体験・学校観戦プログラム≫

小・中学生による職場体験や、高校生・専門学生を対象とした観戦プログラムを開催します。イニング間は白熱する学校対抗リレーにも注目です。

■対象日

・5月14日（木）オリックス・バファローズ戦［13:00試合開始］

・5月15日（金）福岡ソフトバンクホークス戦［13:00試合開始］

≪myfavE DAY Supported by 楽天カード≫

推し活を楽しむ「myfavE DAY」。2026シーズンのテーマは「爽やか」です。選手は「カレッジスタイル」に変身します。

■対象日：5月29日（金）～31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦

■協賛：楽天カード株式会社

≪日本生命セ・パ交流戦≫

■対象日

・5月29日（金）～31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦

・6月9日（火）～11日（木）読売ジャイアンツ戦

・6月12日（金）～14日（日）広島東洋カープ戦

≪がんばろう東北 ろっけんまつり≫

東北6県のまつり展示のほかに、東北各地の伝統ある踊りも披露します。

■対象日

・6月9日（火）～11日（木）読売ジャイアンツ戦

・6月12日（金）～14日（日）広島東洋カープ戦

≪イーグルスキッズの夏休み≫

巨大ビーチが登場するなど、夏休みにぴったりな水のイベントを開催します。

■対象日：7月18日（土）～20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦

≪第11回楽天イーグルス花火大会≫

■対象日：7月20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦［16:00試合開始］

≪夏スタ! STARLIGHT GALAXY≫

2026シーズンのテーマは「GALAXY」。夏スタ!期間中は花火の演出が夏の夜空を彩ります。

■対象日

・7月31日（金）～8月2日（日）福岡ソフトバンクホークス戦

・8月11日（火・祝）～13日（木）オリックス・バファローズ戦

・8月18日（火）～20日（木）千葉ロッテマリーンズ戦

・8月21日（金）～23日（日）埼玉西武ライオンズ戦

≪夏スタ!フィナーレ花火大会≫

■対象日：8月23日（日）埼玉西武ライオンズ戦［16:00試合開始］

＜楽天モバイル 最強パーク宮城 2026シーズン来場者プレゼント 概要＞

≪観戦アイテムプレゼント≫

１.ブランケット

寒い時期の観戦にぴったりのアイテムです。

■対象日：4月11日（土）オリックス・バファローズ戦［14:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

■協賛：株式会社日本都市商業開発

２.クリアバッグ

観戦グッズをたくさん入れることができ、濡れても安心のクリアバッグです。

■対象日：5月24日（日）千葉ロッテマリーンズ戦［13:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

３.ストローハット

つば裏部分のさりげない観覧車デザインがポイントです。

■対象日：6月14日（日）広島東洋カープ戦［13:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

■協賛：株式会社フジ・コーポレーション

４.アロハシャツ

スタジアムなどがデザインされた、夏らしいオリジナルアロハシャツです。

■対象日：7月4日（土）北海道日本ハムファイターズ戦［18:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

■協賛：株式会社永大ハウス工業

≪サードユニフォーム2026≫

全17試合の「EXCITINGシリーズ」で選手が着用するサードユニフォーム2026を、対象4試合でプレゼントします。

■選手着用日

・4月25日（土）、26日（日）埼玉西武ライオンズ戦

・5月15日（金）～17日（日）福岡ソフトバンクホークス戦

・6月9日（火）～11日（木）読売ジャイアンツ戦

・7月18日（土）～20日（月・祝）埼玉西武ライオンズ戦

・8月18日（火）～20日（木）千葉ロッテマリーンズ戦

・9月4日（金）～6日（日）北海道日本ハムファイターズ戦

■プレゼント対象日

・4月25日（土）埼玉西武ライオンズ戦［14:00試合開始］

・5月16日（土）福岡ソフトバンクホークス戦［13:00試合開始］

・6月9日（火）読売ジャイアンツ戦［18:00試合開始］

・7月19日（日）埼玉西武ライオンズ戦［18:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

■協賛：株式会社フジ・コーポレーション

≪myfavE DAYプレゼント≫

１.オリジナルフレグランスサシェ

myfavE DAYのテーマにぴったりの爽やかな香りをお楽しみください。

■対象日：5月29日（金）東京ヤクルトスワローズ戦 [18:00試合開始]

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

２.myfavEユニフォーム2026

爽やかなクリームソーダをイメージしたグラデーションデザインのユニフォームです。

■対象日：5月30日（土）、31日（日）東京ヤクルトスワローズ戦

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着15,000名様

■協賛：楽天カード株式会社

≪キッズアパレル≫

Tシャツ、ビブス、半袖パーカー全6種の中からいずれかをプレゼントします。6種すべてのデザインは後日発表いたします。

■対象日

・4月19日（日）千葉ロッテマリーンズ戦［16:00試合開始］

・5月5日（火・祝）北海道日本ハムファイターズ戦［14:00試合開始］

・6月13日（土）広島東洋カープ戦［14:00試合開始］

・7月18日（土）埼玉西武ライオンズ戦［18:00試合開始］

・8月2日（日）福岡ソフトバンクホークス戦［16:00試合開始］

・9月5日（土）北海道日本ハムファイターズ戦［18:00試合開始］

■対象：当日の観戦チケットをお持ちの中学生以下のお子様 先着1,500名様

■協賛：株式会社永大ハウス工業

※来場者プレゼントは一部席種対象外です

＜東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託 概要＞

2026シーズンも東北各県での一軍公式戦を「東北シリーズ」として開催します。

■対象日

・5月12日（火）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］（青森県弘前市）

・6月23日（火）埼玉西武ライオンズ戦［18:00試合開始］（山形県山形市）

・7月1日（水）千葉ロッテマリーンズ戦［18:00試合開始］（福島県郡山市）

・9月1日（火）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］（秋田県秋田市）

・9月2日（水）オリックス・バファローズ戦［18:00試合開始］（岩手県盛岡市）

■来場者プレゼント：セカンドユニフォーム

・対象：当日の観戦チケットをお持ちの先着5,000名様（一部席種対象外）

■協賛：大東建託株式会社、東北労働金庫、株式会社フジ・コーポレーション、日本航空株式会社

■2026シーズン イベント＆プレゼント情報の詳細は下記をご参照ください

イベント&プレゼント 詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600978713.html

■観戦チケットの一般販売は2月22日（日）10:00スタート！

観戦チケット販売 詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600980808.html

■提供素材

https://rak.box.com/s/rhk708d86a9p5b2bpv8rn4nb6hmt059m

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします